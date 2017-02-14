Выберите кельтский узел и узнайте, что он расскажет о вашей внутренней силе

Кельтские узлы тысячелетиями использовались в качестве оберегов. Их изображениями украшали храмы и одежду, а амулеты в форме кельтских узлов носили на шее. Поразительно, но эти загадочные символы можно найти в Римской и Византийской архитектуре, в декорациях старинных исламских, эфиопских книг. Они встречаются даже среди древнеславянской символики. Кельтские узоры несут в себе очень большую силу. Сконцентрируйтесь и выберите знак, который нравится вам больше всего.

Вот что ваш выбор может рассказать о вас:

1. Древо жизни

Внутри вас скрывается огромный потенциал. Ваши корни уходят глубоко в землю, вы цените стабильность и крепко стоите на ногах. Вам следует научиться черпать энергию из самой земли: ходите босиком, чаще бывайте на природе, и вы увидите, как ваша жизнь становится более яркой, наполненной и осознанной. Берегите свою спину и поясницу.

2. Внутренний огонь

Вы выбрали узел, который представляет собой огонь и феникса. Эта мифическая птица способна возрождаться из пепла, начиная свою жизнь заново, с чистого листа. Вы очень амбициозны, полны энергии и страсти. Внутри вас горит огонь, но будьте осторожны, эта стихия способна уничтожить все на своем пути. Проявляйте свою огненную натуру в творчестве, а в повседневной жизни научитесь сдержанности, умеренности и внутренней чистоте, и судьба вознаградит вас за это.

3. Большой дракон

Дух земли говорит с вами. У вас есть огромный потенциал для того, чтобы стать одним целым с природой, найти гармонию со своим внутренним и внешним миром. Вы можете приносить радость другим, учить их, способствовать их развитию. Как только вы осознаете свою силу, вы сможете изменить все, что вас не устраивает. Вы – невероятно чувствительный и духовный человек.

4. Пентакль

Вы выбрали мощный символ защиты и личной силы. Это свидетельствует о том, что на данном жизненном этапе вы должны найти баланс между вашей духовной и физической силой. Вам нужно найти путь к самому себе. У вас есть большой потенциал, возможно, даже экстрасенсорные способности. Ваш символ похож на пятиконечную звезду, а ваше сердце яркое и горячее. В вопросах здоровья уделите внимание очищению печени.

5. Кошачий узел

Вам присуща кошачья грация и скорость. Вы очень гибкий человек, однако вы не потерпите давления и агрессии. Вам нравится чувствовать, что о вас заботятся и оберегают. По жизни вы идете легко и уверенно. Чем лучше вы узнаете себя, тем лучше вы сможете понимать окружающий мир и других людей.

6. Божественный подсолнух

Ваше сердце – открытая книга. Вы излучаете тепло и доброжелательность. Вы заботитесь и поддерживайте других, вы умудряетесь быть лучшим другом для всех. Сохраняйте свое позитивное расположение духа и никогда не теряйте веру в добро. Заботьтесь о своем теле, особенно уделите внимание коленям. Научитесь дыхательным техникам, это поможет вам расслабляться и сохранять внутреннюю гармонию.