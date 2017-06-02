ВЫБЕРИ карту и узнай, чем завершится дело! Знаменитое гадание!

Никогда особо не верила в карточные гадания, но решила сделать, так как есть одна ситуация, которая очень сильно меня беспокоит. Прошло 2 недели и все сошлось с гаданием…Это какое-то чудо!
Это знаменитое гадание поможет вам узнать исход любого дела и покажет ситуацию в новом свете.
Все, что вам нужно сделать-это расслабиться и выбрать карту, которая вам нравится! Главное при этом-мысленно представить свою ситуацию.
Итак, вот эти карты! Можно гадать не более трех раз в день!
1. Символизирует сильного человека, организацию. Также символ любой власти. Решение проблемы больше всего зависит от этого.
2.Неожиданный помощник, слепое доверие ситуации. Все что вам нужно -это довериться происходящим событиям, помощь придет откуда не ждали.
3.Вам не стоит переживать, все идет своим чередом и происходящие события просто звено в цепочке других важных событий. Немного подождите и все прояснится.
4.Вам сопутствует удача!
5.Благоприятному разрешению ситуации мешают ваши страхи и неуверенность. Доверьтесь своему сердцу. Есть какой-то нехороший человек в вашем окружении, вскоре он проявит себя.
6.Вам придется пройти через некоторые трудности, чтобы ситуация разрешилась. Кто-то соперничает с вами, пытаясь занять свое место. Не сдавайтесь! Сейчас необходимо ваше упорство.
7.Кто-то распускает нехорошие сплетни о вас. Не обращайте внимания, занимайтесь своим делом и все будет хорошо. Позвольте людям быть такими, какие они есть.
8.Решение придет скоро и принесет облегчение. Ситуация скоро благоприятно завершится.
Какую бы карту вы ни выбрали, помните о благодарности за все происходящее с вами!
Источник — womoninred.ru