Вы можете переехать в эту итальянскую деревню — и получить за это 2000 евро!

Мэр итальянской деревушки предлагает заплатить 2 000 евро наличными любому, кто согласится туда переехать, опасаясь, что иначе она превратится в город-призрак.
Деревушка Бормида расположена в гористом регионе Лигурия на северо-западе Италии и на сегодня насчитывает 394 жителя.
Расстояние до ближайшего города, Генуи, составляет больше 80 километров, и в последние годы деревня постепенно становится заброшенной. Мэр планирует не допустить этого, предлагая жильё всего за 12,50 евро в неделю.
Мэр Даниэле Гальяно сначала обкатал свою идею в фейсбуке и теперь говорит, что программа начнёт действовать через два месяца.
Его пост собрал десятки комментариев — и, судя по ним, населения в Бормиде вскоре прибавится.
Многие выражают восхищение красотой горных пейзажей и выражают готовность переехать в Лигурию хоть завтра. Более того, некоторые даже отказываются от предложенного вознаграждения в 2000 евро!
На предложение мэра откликнулись пользователи из Дании, Индии, Британии, США, Венгрии и Индонезии. Причём их явно не отпугивает даже перспектива остаться без работы в деревне, в которой имеются лишь четыре ресторана да церковь.
Впрочем, многие могут работать удалённо при условии, что в Бормиде есть высокоскоростной wi-fi.
С началом программы переселения стоимость аренды домов понизится до жалких 50 евро в месяц. При этом в соседнем городке Миллесимо, расположенном всего в 20 километрах, имеется мишленовский ресторан «Locanda dell’Angelo»!
Для сравнения: в центре Лондона двухкомнатный домик стоит от 3 000 фунтов (€3 500) в неделю, то есть 12 500 фунтов (почти €15 000) в месяц. В Нью-Йорке двухкомнатная квартира в Манхэттене обойдётся примерно столько же — 3 000 (€2 700) долларов в неделю.
Владелец одного из деревенских ресторанов предупреждает, что новосёлам придётся чем-то себя развлекать. По его словам,
«Делать здесь практически нечего. Но зато у нас простая, натуральная жизнь, есть леса, козы, церковь и много вкусной еды. Стресса у нас тут точно нет».
Как выглядит жильё за €12,50 в неделю?
Это один из домов, сдающихся в аренду в Бормиде: особняк с 4 спальнями и санузлом. В этом 2-этажном доме имеется кухня, гостиная, бытовка, гараж, погреб и крытое крыльцо.
Дом расположен рядом с автобусной остановкой и имеет собственный сад. Дом оснащён центральным отоплением и полностью меблирован.
На данный момент за него просят 350 евро в месяц, но когда заработает новая программа мэра, цена может упасть до 12,50 евро в неделю.
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Источник: http://lifter.com.ua/