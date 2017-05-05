Вы можете переехать в эту итальянскую деревню — и получить за это 2000 евро!

Мэр итальянской деревушки предлагает заплатить 2 000 евро наличными любому, кто согласится туда переехать, опасаясь, что иначе она превратится в город-призрак.

Деревушка Бормида расположена в гористом регионе Лигурия на северо-западе Италии и на сегодня насчитывает 394 жителя.

Расстояние до ближайшего города, Генуи, составляет больше 80 километров, и в последние годы деревня постепенно становится заброшенной. Мэр планирует не допустить этого, предлагая жильё всего за 12,50 евро в неделю.

Мэр Даниэле Гальяно сначала обкатал свою идею в фейсбуке и теперь говорит, что программа начнёт действовать через два месяца.

Его пост собрал десятки комментариев — и, судя по ним, населения в Бормиде вскоре прибавится.

Многие выражают восхищение красотой горных пейзажей и выражают готовность переехать в Лигурию хоть завтра. Более того, некоторые даже отказываются от предложенного вознаграждения в 2000 евро!

На предложение мэра откликнулись пользователи из Дании, Индии, Британии, США, Венгрии и Индонезии. Причём их явно не отпугивает даже перспектива остаться без работы в деревне, в которой имеются лишь четыре ресторана да церковь.

Впрочем, многие могут работать удалённо при условии, что в Бормиде есть высокоскоростной wi-fi.

С началом программы переселения стоимость аренды домов понизится до жалких 50 евро в месяц. При этом в соседнем городке Миллесимо, расположенном всего в 20 километрах, имеется мишленовский ресторан «Locanda dell’Angelo»!

Для сравнения: в центре Лондона двухкомнатный домик стоит от 3 000 фунтов (€3 500) в неделю, то есть 12 500 фунтов (почти €15 000) в месяц. В Нью-Йорке двухкомнатная квартира в Манхэттене обойдётся примерно столько же — 3 000 (€2 700) долларов в неделю.