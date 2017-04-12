Вы молоды, без денег и не можете найти работу? Переезд за границу — это решение всех ваших проблем

Иногда переезд за границу вызывает именно то чувство, что ты уже стар и богат. Кроме ранних каникул, программ обучения за границей и случайных путешествий, молодые люди, не имеющие денег, понимают, что международные поездки находятся вне зоны их досягаемости. Кто может позволить себе время и силы, необходимые для переезда в другую страну? Как вы будете справляться, если устроитесь на работу? Но, оказывается, большинство наших опасений о переезде за рубеж несколько размыты.

Соединенные Штаты несколько необычны для молодых работников по причине некоторых неудобств: жить здесь дорого и сложнее получить работу.

Но некоторые из стран предлагают щедрые возможности по вопросам трудоустройства, особенно для людей с высшим образованием. Вопрос о поиске работы в стране, в которой вы живете, будет иметь для вас первостепенное значение. Вы не можете рассчитывать только на сбережения (к тому же большая часть молодых людей не имеют сбережений даже для того, чтобы собрать вещи и подготовиться к переезду), потому что только некоторые страны могут предлагать визы для молодых людей, не имеющих работы. Для большинства людей постоянная позиция имеет решающее значение. Но иногда простой переезд в другую страну может открыть для вас новые возможности. Например, по словам вице-президента Эрин Гровер, она получила должность фотографа для ООН, когда уже была в Кабуле. Конечно, планирование наперед и подача заявления на работу до того, как вы туда попадете, могут сэкономить ваше время и беспокойство по поводу отсутствия квалификации для получения визы. Это происходит тогда, когда вы не можете вовремя найти работу и подготовить подачу заявления на визу до осуществления своего переезда. Ищите сообщества экс-pat. Сообщества так называемых экспатриантов являются важным инструментом для выезда за границу. Эти сообщества предлагают вам некий мост между американской культурой и культурой страны, в которой вы живете, включая помощь в языковых барьерах, помощь в налаживании местных связей и налаживании контактов с хорошими возможностями для последующего трудоустройства.

Многие молодые путешественники считают, что эмигрантские общины имеют неоценимое значение для их способности сливаться с местной культурой, поскольку они, вероятно, образуют очень сплоченные общины и прекрасно справляются с процессами обучения и оказания помощи в любых юридических проблемах между вашей новой страной или Соединенными Штатами. Эти местные эксперты смогут «подключить» вас к дешевым кафе, хорошим вариантам жилья и тем местам, где можно неплохо провести время.

Уехать в путешествие налегке

Самые большие расходы, связанные с поездкой в новую страну, имеют прямое отношение к вашим вещам. Доставка товаров, доставка чемоданов на самолеты или же перевозка вашего оборудования — дорогая процедура, независимо от того, что вы используете. Лучший способ помочь вам путешествовать по новой стране, особенно с бюджетным вариантом — это заранее избавиться от всего ненужного. Путешествовать налегке. Часть вашего нового образа жизни, несомненно, потребует отказа от излишнего материализма.

Заблаговременная доставка нескольких предметов, значительно облегчит ваши финансовые расходы, которых вам просто не удастся избежать. Кроме того, вы сможете покупать товары в своем новом доме по более разумным ценам. Путешествие за границу не должно быть дорогостоящим занятием. Фактически, если тщательно планировать свою поездку, это может оказаться даже более дешевым вариантом, чем само проживание на Родине. Посмотрите на жизнь за границей и подумайте о том, каким может быть ваше будущее.

Источник Клубер