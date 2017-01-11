Вы этого точно не знали. Матерные слова (маты), это имена демонов

Откуда маты появились?

Заклинания, которые были обращены к языческим идолам, состояли из их имен. И как раз в тот период времени был распространен культ плодородия. Таким образом, большинство матов связано с половыми органами мужчины и женщины.

Славяне тоже были знакомы с матом. Например, матерное слово девушки легкого поведения «б…» встречается на новгородских записках и берестяных грамотах ХІІ века. Только означало оно совершенно другое. Значение слово было имя демона, с которым общались только колдуны. По древним верованиям, этот демон наказывал грешниц, посылая им болезнь, которая сейчас называется «бешенство матки».

Другое слово, глагол «е…», имеет славянское происхождение, и переводится как проклинать.

Остальные матерные слова — это имена языческих богов, или бесовские имена. Когда человек матерится — он призывает бесов на себя, свою семью, свой род.

Таким образом, мат — это обращение к бесам, только она состоит из заклинаний и имен определенных бесов. Это показывает история мата.

Другими словами мат является языком общения с демонами.

Влияние мата на здоровье человека

Просто приведем 6 фактов о влиянии матов:

1. Влияние мата на ДНК

Человеческие слова могут быть представлены в виде электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК, отвечающих за наследственность. Если человек изо дня в день использует бранные слова, в молекулах ДНК начинает вырабатываться «отрицательная программа» и они существенно видоизменяются. Ученые утверждают: «грязное» слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению.

Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и его наследников.

2. Матерные слова проходят по другим нервным окончаниям, нежели обычные слова

Есть наблюдение медиков о том, что люди, страдающие на паралич, при полном отсутствии речи, изъясняются исключительно матами. Хотя при этом не в состоянии сказать ни «Да», ни «Нет». На первый взгляд, явление хоть и очень странное, но говорит о многом. Почему полностью парализованный человек высказывает исключительно маты? Неужели он имеет другую природу, чем обычные слова?

3. Влияние мата на воду. Научный эксперимент.

Проростковая технология давно используется и в биологии и в сельском хозяйстве.

Вода обрабатывается каким-то воздействием, и этой водой обрабатываются зерна пшеницы.

Были использованы три вида слов:

Молитва «Отче наш» Мат бытовой, который используется для связки речи Мат агрессивный, с явно выраженной экспрессией.

Через определенное время проверяется количество проросших зерен и длина ростков.

На второй день

Контрольной партии проросло 93% зерен В партии зерен, обработанных молитвой — 96% зерен. И самую большую длину ростков, до 1 см. В партии, обработанной матом бытовым — 58% зерен Мат экспрессивный повлиял так, что выросло только 49% зерен. Длина ростков неоднородна и появилась плесень.

Ученые считают, что появление плесени — результат сильного негативного воздействия мата на воду.

Еще через время.

Влияние мата бытового — осталось только 40% проросших зерен Влияние мата экспрессивного — осталось только 15% проросших зерен.

Проростки, опущенные в воду, обработанную матом, показывают, что им не подходит эта среда.

Человек на 80% состоит из воды. Делайте вывод, друзья.