Вторжение с небес уже началось

Космическое вторжение – популярная идея для любого фантастического голливудского фильма про НЛО. Инопланетяне – по умолчанию враждебны к нашей цивилизации. Это не предположение, это логичное умозаключение ксенобиологов из лабораторий, расположенных в Зоне 51. Этих людей никто не видел в лицо, но их громкие заявления слышали миллионы обычных американцев в начале 21 века.
Нас атакуют из космоса – утверждение, угрожающее человечеству полным истреблением. Однако, потенциальная опасность никого не пугает, но что если вторжение уже началось? Почему американцы закрыли лунную программу и почему Нил Армстронг в своем интервью сказал, что на Луне есть иная форма жизни, противостоять которой человечество не в состоянии?
Инопланетные космические корабли многократно посещали нашу планету. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения ракет в пещерах древних людей, египетские фрески и даже древние верования. Более того, археологи утверждают, что длительное время инопланетные расы помогали человечеству развиваться. Дарили технологии и знания. Затем случилось нечто невероятное. Они ушли. Никто не знает почему это произошло, быть может, они разочаровались в агрессивном человечестве. Тем не менее факт остается фактом – наша планета в далеком прошлом регулярно посещалась инопланетными существами.
Редкие НЛО замечали во все времена. В темные средние века НЛО на небосводе принимали либо за проявления дьявольских сил, за колдовство и даже за чудеса. Это происходило очень редко, но случалось. В 20м же веке ситуация резко изменилась. Две кровопролитные войны, скачек в развитии человечества, освоение космоса и высадка на Луну. Все это, за каких-то 40 послевоенных лет.
Во времена холодной войны НЛО регистрировали регулярно. Более того, по косвенным сведениям, инопланетные корабли даже терпели крушение на Земле. Удивительно, но всего через несколько месяцев после подобных столкновений США совершали невероятные научные открытия. Один только бомбардировщик B52, именуемый «Стелс» не походит на привычный самолет. Некоторые американские генералы до конца не верили в то, что ЭТО способно летать.
С бывшим СССР история точно такая же. Все мистические события в газетах списывались на метеориты, испытания ракет, а свидетели загадочным образом исчезали. Затем в течение года СССР демонстрировал миру нечто совершенно невообразимое.
Вся информация тщательно скрывалась тайными правительственными структурами и скрывается до сих пор. НЛО также регулярно регистрируются станциями слежения за воздушным пространством и установками визуального мониторинга космического пространства.
Информация – это деньги, информация — это власть. Удивительно, но большая часть технологий 21 века была разработана еще 40 лет назад. Скептики привыкли верить в то, что им говорят с телеэкранов, но мир далеко не такой. Богатейший в мире производитель электронных гаджетов – американская компания Apple уже заявила о попытках внедрения в смартфоны технологии беспроводной зарядки от Wi-Fi сетей. Самое странное в этом то, что патент на подобную технологию был зарегистрирован 25 лет назад. Ровно, как и патент на сенсорные экраны, сканеры отпечатков пальце и радужки глаза. Все современные технологии, доступные обычным гражданам появились уже очень давно. Корпорации осознанно скрывали технологии и то, от кого они получили их.
Технологическое развитие человечества искусственно тормозиться. Лунные программы прекращены. Программа шаттл закрыта. Сроки разработки сверхтяжелых ракет постоянно изменяются. Российский космический корабль «Федерация», способный летать к Луне, до сих пор не прошел полевых испытаний. Совпадения не случайны. Человеческий потенциал огромен, ведь каждый из нас от рождения наделен любопытством и жаждой познания окружающего мира и вселенной. Без искусственного ограничения развития нашей цивилизации, мы могли бы в короткие сроки достигнуть невероятных высот. Вместо этого технологии скрываются, государства погрязли в мелких и крупных политических конфликтах и уже никто не смотрит на звезды. Каждое государство думает только о собственных интересах. Культура индивидуализма массово насаждается, а культура превосходства и доминирования давно уже проникла в аппараты государственной власти и структуры финансовых элит всего мира.
Вторжение с небес уже началось, и мы уже проиграли. Многие даже не осознали, что началась война против человечества. Глубоко законспирированные тайные общества контролирую каждую мелочь в этом мире. Утечки информации дают все основания считать, что тайные организация – не вершина иерархии власти. Кто стоит выше всех Нас? И люди ли это?
Человеческая природа такова, что ни одна социальная группа не в состоянии долго существовать. В тайных обществах давно бы назрели конфликты, но этого не происходит. Кроме того, даже самые умные люди в мире не способны контролировать все. Это невозможно, ведь каждый человек ошибается. Продвигать же сложную, непонятную, скрытную и последовательную игру человеку просто не по силам. Редкие и смелые заявления о том, что инопланетяне уже среди нас звучат все чаще и чаще. Быть может, стоит задуматься над тем, что мы, люди, делаем не так?
Кто сказал, что вторжение из космоса – это разрушения и война? Голливудские блокбастеры убедили нас в этом. Гораздо более продвинутые цивилизации в обязательном порядке берутся за оружие, даже не пытаясь воздействовать политическими методами. Но в жизни так не бывает. Война – неэффективна и убыточна по определению. Для чего начинать военное вторжение, если можно внедриться в тайные правительственные структуры и подчинить их своей воле, а затем уничтожить человечество его же руками. Мы уже проиграли первое наступление и потеряли свою свободу, но конец все еще не наступил. Мы все еще можем сопротивляться, и начать стоит не с оружия. Начинать необходимо с открытой и доступной информации. Наше будущее – в наших руках.
Источник: tainy.net