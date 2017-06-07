Вторжение с небес уже началось

Космическое вторжение – популярная идея для любого фантастического голливудского фильма про НЛО. Инопланетяне – по умолчанию враждебны к нашей цивилизации. Это не предположение, это логичное умозаключение ксенобиологов из лабораторий, расположенных в Зоне 51. Этих людей никто не видел в лицо, но их громкие заявления слышали миллионы обычных американцев в начале 21 века.

Нас атакуют из космоса – утверждение, угрожающее человечеству полным истреблением. Однако, потенциальная опасность никого не пугает, но что если вторжение уже началось? Почему американцы закрыли лунную программу и почему Нил Армстронг в своем интервью сказал, что на Луне есть иная форма жизни, противостоять которой человечество не в состоянии?

Инопланетные космические корабли многократно посещали нашу планету. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения ракет в пещерах древних людей, египетские фрески и даже древние верования. Более того, археологи утверждают, что длительное время инопланетные расы помогали человечеству развиваться. Дарили технологии и знания. Затем случилось нечто невероятное. Они ушли. Никто не знает почему это произошло, быть может, они разочаровались в агрессивном человечестве. Тем не менее факт остается фактом – наша планета в далеком прошлом регулярно посещалась инопланетными существами.

Редкие НЛО замечали во все времена. В темные средние века НЛО на небосводе принимали либо за проявления дьявольских сил, за колдовство и даже за чудеса. Это происходило очень редко, но случалось. В 20м же веке ситуация резко изменилась. Две кровопролитные войны, скачек в развитии человечества, освоение космоса и высадка на Луну. Все это, за каких-то 40 послевоенных лет.

Во времена холодной войны НЛО регистрировали регулярно. Более того, по косвенным сведениям, инопланетные корабли даже терпели крушение на Земле. Удивительно, но всего через несколько месяцев после подобных столкновений США совершали невероятные научные открытия. Один только бомбардировщик B52, именуемый «Стелс» не походит на привычный самолет. Некоторые американские генералы до конца не верили в то, что ЭТО способно летать.