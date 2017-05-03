Вся правда о Салтычихе, самой жестокой помещице России

В истории России 18 века оставила свой кровавый след помещица по прозвищу Салтычиха, прославившаяся в свое время неимоверной жестокостью, по отношению к крепостным крестьянам. Правившая тогда русским государством императрица Екатерина II 13 января 1764 года отдала приказ в шестой департамент правительствующего сената об объявлении московской дворянке Салтыковой строгого предписания. В приказе речь шла о требовании раскаяния со стороны Дарьи Николаевны в содеянных ею преступлениях, иначе она будет подвергнута пыткам до момента получения такого признания.

Знатную дворянку немедленно арестовали и доставили на Рыбный переулок города Москвы в полицию во двор московского обер-полицмейстера Юшкова Ивана Ивановича. Чтобы запугать тридцати трех летнюю вдову, в подвалах этого участка перед её взором несколько часов подряд пытали беглого преступника. Каково же было изумление полицейских, когда все это время они наблюдали на её лице лишь высокомерную улыбку. По окончании акта устрашения Салтычиха гордо заявила, что никакой вины за ней нет и оговаривать себя она не намерена.

Как выявило тайное следствие полицейского отделения, в действительности же кровожадная помещица загубила 139 крепостных батраков. Прославившаяся своими жестокими изуверствами барыня проживала в центре Москвы, где, почти открыто не таясь, и творила свои преступления над беспомощными людьми. Муж Дарьи Николаевны умер, сделав её в 25 лет одинокой вдовой с двумя малолетними сыновьями Федором и Николаем. Тогда же она и стала полноправной распорядительницей всех своих и его имений с крестьянами. С первых же дней своего властвования над своими крепостными рабами Салтыкова показала свой безжалостный нрав и тягу к насилию над людьми.

Она унижала и терзала рабов, лично избивала их скалками, оглоблей, поленьями, плетью, тяжелым утюгом и другой увесистой утварью, подвернувшейся ей под руку. Изобретательная Салтычиха применяла всевозможные пытки над крестьянами, палила им волосы огнем, обваривала их кипятком, раскаленными щипцами для волос прижигала лица, провинившейся на её взгляд всей крепостной прислуге. Страдали от злобной помещицы в основном крепостные девушки и женщины.

Израненных жертв лакеи вытаскивали из дома и добивали уже во дворе. Салтычиха любовно называла специально отобранных для наказаний лакеев гайдуками. Гайдуки избивали провинившегося крестьянина с особым остервенением и жестокостью, при этом барыня обычно наблюдала за происходящей пыткой из своих окон и покрикивала своим прислужникам, чтобы били сильнее, все равно ничего за смерть раба ей не будет предъявлено. Жертв хоронили на кладбище за церковью, построенной в родовой усадьбе Троицкое (ныне поселок Мосрентген Ленинского района Московской области) ещё в конце 17 века дедом помещицы думным дьяком Автономом Ивановым.

Практически четвертую часть принадлежащих ей крепостных душ, Салтычиха сжила своими пытками и казнями со свету, а сколько несчастных людей осталось жить инвалидами при её управлении, об этом исторические архивы умалчивают. Была ли психически нездоровой молодая женщина, с маниакальной склонностью к садизму, подтвердить или опровергнуть это невозможно. Дело в том, что в середине 18 века на Руси еще не практиковалась психиатрия, как лечебная наука, чтобы компетентно диагностировать психическое заболевание.

Согласно исследованиям историков, Салтыкова получила достаточно хорошее домашнее образование, умела грамотно читать и писать, была достаточно просвещенной светской дамой на уровне 18 века, ведь род Салтыковых был приближен к царскому двору. В ином случае не состоялся бы в 1762 году кратковременный любовный роман Дарьи Николаевны с отставным капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым, занимавшимся генеральным межеванием земель, и в ту пору по службе жившем в соседнем селе Тропарево. Поняв её необузданный жестокий буйный нрав, Тютчев (в дальнейшем дед известного русского поэта) поспешил отдалиться от Салтыковой и женился на молодой небогатой помещице Пелагее Панютиной.

Неразделенная страсть породила в дикой от злобы барыне жажду мщения. Она начала преследования супружеской пары Тютчевых, буквально охотилась за молодоженами. Салтычиха нанимала разбойников, чтобы убить супругов на Калужской дороге, по пути в их имение. Затем закупила порох, чтобы взорвать дом в их родовом поместье. Однако все её попытки уничтожения молодой семьи Тютчевых оказались тщетными, как будто сама судьба их хранила.