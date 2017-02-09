Вся правда о медитации

О технике медитации написано немало, но в то же время очень немногие действительно понимают, в чем заключается ее суть.

Медитация – это техника, которая подводит человека непосредственно к “астралу”. Название этой техники медитацией неверно, и именно оно вводит человека в заблуждение, поскольку подготовка к медитации воспринимается, как сама медитация.

На самом деле медитацией следует называть особое состояние человеческого сознания. Человек в обычном состоянии воспринимает окружающий мир и себя в нем в физическом спектре. Иными словами, он слышит, видит, думает. Таким образом, восприятие человека направлено в первую очередь на материальное.

Человек в своей повседневной жизни не замечает иного состояния своего сознания в восприятии нематериального или непознанного в силу того, что такие состояния очень кратковременны и спонтанны. Именно такие мгновения и называются медитациями. В таком состоянии происходит программирование на реализацию вольных и тайных желаний.

Для достижения медитации существует множество разнообразных техник, то есть особых психологических занятий, которые сочетают в себе концентрацию на своих ощущениях и специальные дыхательные упражнения. Благодаря медитации можно избавиться от беспокойства и тревожных мыслей. Если заниматься регулярно, можно не только поднять настроение и расслабиться, но и избавиться от плохих привычек, научиться реагировать адекватно на стрессовые ситуации, повысить уровень интеллекта и улучшить память.

Существует несколько медитативных практик, которые активно используются в мире. Это пассивная медитация с использованием мысленных образов, активная медитация с применением определенных движений, медитация с проводником, промежуточная медитация с использованием движений и образов, а также коллективная медитация.

В современном мире медитация становится все более популярной. Все больше людей стремится научиться медитировать правильно. В действительности, сделать это не так уж сложно: главное – определиться с выбором наиболее подходящей техники и иметь желание.

Согласно научным исследованиям, благодаря медитации более активно вырабатывается серое мозговое вещество, отвечающее за сенсорное восприятие и контролирует активность мышц. Ученые проводили исследования с людьми пожилого возраста, разделив их на несколько групп. Участники первой группы ежедневно на протяжении месяца медитировали по сорок минут. Люди из второй группы вели привычный для себя пассивный образ жизни. В конечном итоге у членов первой группы были отмечены повышенная концентрация внимания и замедление процессов старения. Никаких изменений у участников второй группы замечено не было.

Научные исследования также говорят о том, что благодаря медитации можно уменьшить болевой порог намного лучше, нежели с помощью морфия. При условии ежедневных медитаций болевой порог уменьшается на 57 процентов, в то время как морфий способен снизить его всего на 25 процентов.

Благодаря медитации люди, страдающие от повышенного кровяного давления, могут избавиться от необходимости постоянного приема лекарственных препаратов. Положительные результаты были выявлены у 80 процентов людей, занимавшихся медитаций на протяжении трех месяцев.

Занятия медитацией также могут помочь гиперактивным детям избавиться от стрессовых состояний и чувства тревожности. Кроме того, медитация помогает повысить школьную успеваемость.

В настоящее время еще достаточно широко распространено мнение, что медитация является чем-то сверхъестественным, словно неведомые высшие силы помогают в решении возникающих проблем. Но на самом деле это вовсе не так. Благодаря медитации человек приобретает спокойствие и ясность ума – а ведь именно при наличии таких факторов принимаются верные решения.

К большому сожалению, некоторые по-прежнему довольно иронично относятся в медитации, читая древнейшие способы улучшения качества жизни обманом и пустой тратой времени. Такие люди просто не пришли еще к пониманию того, что им нужно, какого результата они хотят достичь при помощи медитации.

Зачастую люди обращаются к медитации, когда хотят любви, красивых отношений и создания семьи, стать более уверенными, защититься от негатива, найти спокойствие, настроить себя на волну удачи и, конечно же, быть здоровыми, иными словами – обрести гармонию. Теоретически всего этого можно достичь путем медитации, но для этого необходимо проделать огромную работу над собой. В первую очередь, следует принять и полюбить себя таким, каким человек есть, простить всех своих обидчиков и начать контролировать собственные мысли.

Медитация оказывает на человека благотворное влияние, но только в том случае, если ему удается прийти к максимальному внутреннему сосредоточению на определенной цели. Только убрав в своем разуме все лишнее, человек освобождает место для благоприятных факторов, которые в конечном итоге и меняют жизнь к лучшему.

Длительность медитаций может быть разной от 5-10 минут до нескольких часов. Но это не самое главное. Важно заниматься каждый день, только так, выполняя упражнение на углубленное размышление, можно достичь того, чтобы улучшить ту или иную сферу собственной жизни.

Очень часто люди, которые пробовали медитировать, говорят о том, что ничего не получается. Причина этого кроется в их собственном доме, где просто нет места, в котором можно было бы уединиться. Эта проблема решается очень просто: всего лишь нужно записать медитацию на телефон или плейер и слушать в наушниках. Это так называемый пассивный способ медитации.

Причина неудачи может скрываться и в том, что человек занимается время от времени, не регулярно, а также не верит в эффективность занятий.

Только если человек настроит себя на успех, поверит в то, что медитация поможет ему улучшить качество собственной жизни, и будет изо дня в день заниматься, медитация станет настоящей гимнастикой для мозга, той волшебной палочкой, которая принесет все желаемое.

Источник: http://tainy.net/