Вся планета придумана?

Земля – давно изучена, все уже известно и ничего нового нам не открыть. Такая мысль прочно укоренилась в сознаниях миллионов людей по всему земному шару. Век великих экспедиций к неизведанным континентам и эпоха невероятных географических открытий давно прошли, а 21й век так и вовсе подарил людям возможность узнавать новое, не выходя из дома. Действительно, земля уже изучена, но целиком ли? Неужели на Земле не осталось мест, которые не обнаружены? Однако, почему-то каждый год исчезают самолеты и корабли при этом ни обломков, ни следов крушения найти так и не удается. По официальным картам в районах исчезновения ничего нет, а метеосводки утверждают, что погода в день исчезновения была в норме. Куда пропадают все эти суда? Скептики ошибаются, география нашей планеты таит в себе множество загадок, а правду от нас скрывают.
Наши древние предки верили в то, что Земля – плоская. Они предпочитали верить тому, что можно увидеть и понять самостоятельно. В разных частях света были свои представления о мире. Где-то, земля находилась на трех слонах и черепахе, где-то просто существовала в виде диска. Так или иначе, древние представления разных народов о Земле сходятся в одном – она плоская. В то, что земля шарообразная, долгое время не могли поверить. Увидеть шарообразность своими глазами можно разве что с Орбиты. Ученые и тайные общества веками убеждали людей в том, что земля все-таки шарообразная. Никто не предлагал доказательств, концепция шарообразной земли предполагала веру на слово. На практике же выяснилось, что увидеть изгиб своими глазами практически невозможно. Человек физически не обладает таким зрением.
Самым популярным обоснованием новой идеологии стала вода. Утверждалось, что, наблюдая уход в море корабля – мы наблюдаем шаровидность Земли. Но ведь вода может быть такой из-за гравитационного взаимодействия с другими небесными телами. Тайные организации стремились убедить в шарообразности земли всех, кроме самих себя. Отчего-то ни один из сохранившихся документов тайных обществ не содержит никаких доказательств. Более того, все чаще случаются утечки из Всемирного Общества Плоской Земли. Вопреки мнениям скептиков это не секта, а полноценное научное общество, состоящее из квалифицированных астрономов и астрофизиков. Утечки содержат в себе расчеты, доказательства, фотографии и даже отчеты о проведенных экспериментах. Это полное обоснование ошибочности веры в шарообразную землю, а также доказательство того, что тайные общества управляют этим миром.
Споры о плоской земле ведутся уже очень давно. Но вот споры о современных подходах к картографии только разгораются. Это может звучать странно, но все карты лгут. Любая карта, даже самая точная неизбежно врет. Неточные границы государств, острова которых в реальности нет, неверные масштабы стран и целых континентов – это лишь малая часть тех проблем, которые существуют в картографии. Путешественники отмечет, что каждая держава старается рисовать себя в центре мира. Эгоцентризм никуда не пропал, он все еще существует. Более того, карты являются современным оружием в информационной войне и удобным геополитическим инструментом.
Достаточно вспомнить ситуацию с Крымом – картографические сервисы то признают Крым Российской землей, то наоборот не признают. Некоторые делают его даже отдельным, независимым и суверенным государством. Китай выпускает карты, в которых некоторые российские города считаются китайскими, на некоторых американских картах Сибирь — это не часть России, а отдельная держава. Если этого недостаточно для понимания масштаба обмана, то достаточно посмотреть на некоторые Английские карты, на которых нет Австралии. Целый материк исчез с карты и во всем мире нашлись миллионы людей, считающих, что Австралия – вымышленный материк.
Карты вводят нас в заблуждение и относительно размеров стран. Нередко маленькие страны оказываются сильно преувеличены, а большие наоборот значительно уменьшены. Получается, что точных карт просто не существует. Карт без неточностей попросту нет. Вся информация, которую мы получаем вербальными и невербальными методами – ошибочна. Это не случайность, это четкая и продуманная геополитическая стратегия, позволяющая контролировать мир.
Тот, кто владеет информацией – контролирует мир. Простое изречение, которое актуально в любую эпоху. Сегодня достаточно выпустить в массовый тираж карту, с ошибочными государственными границами, как разразится международный скандал. Это скажется и на финансовых рынках, и даже на людях. За последние 4 года ошибочные карты неоднократно становились поводом для взаимной ненависти у разных народов по всему миру.
Карты вновь превратились в оружие. Общество Плоской Земли также не стоит на месте. В конце 2016 года, после утечки в сеть ряда важных документов, общественность разделилась во мнениях. Оказалось, что тайное мировое правительство направляет развитие человечества в нужную сторону при помощи информации. Они контролируют все потоки данных и редко что-то упускают из вида.
Согласно последним данным, из утечки стало известно, что прогресс на Земле искусственно заморожен еще с начала 21 века. Те невероятные темпы развития в послевоенные годы испугали тайные общества. Смелые научные проекты были закрыты и заброшены. Целые советские лаборатории по изучению природы Земли и времени не просто закрыли, а взорвали, не оставив практически ничего. Освоение космоса сильно затормозилось. Стало очевидно, что мировое правительство не готово к столь бурному прогрессу, ведь он неизбежно приведет к утрате власти над миром.
По обрывкам информации известно, что Иллюминаты заняли стратегию выжидания. Их идея проста – новые технологии доводятся до общественности только тогда, когда их можно контролировать. Информация тщательно скрывается и лишь изредка происходят невероятные научные сенсации. Они настолько ошеломительные, что можно с уверенностью сказать – Земля не такая, какой мы ее представляем. Вся планета придумана, а истина тщательно сокрыта самыми влиятельными людьми.
Источник: http://tainy.net/