Вся планета придумана?

Земля – давно изучена, все уже известно и ничего нового нам не открыть. Такая мысль прочно укоренилась в сознаниях миллионов людей по всему земному шару. Век великих экспедиций к неизведанным континентам и эпоха невероятных географических открытий давно прошли, а 21й век так и вовсе подарил людям возможность узнавать новое, не выходя из дома. Действительно, земля уже изучена, но целиком ли? Неужели на Земле не осталось мест, которые не обнаружены? Однако, почему-то каждый год исчезают самолеты и корабли при этом ни обломков, ни следов крушения найти так и не удается. По официальным картам в районах исчезновения ничего нет, а метеосводки утверждают, что погода в день исчезновения была в норме. Куда пропадают все эти суда? Скептики ошибаются, география нашей планеты таит в себе множество загадок, а правду от нас скрывают.

Наши древние предки верили в то, что Земля – плоская. Они предпочитали верить тому, что можно увидеть и понять самостоятельно. В разных частях света были свои представления о мире. Где-то, земля находилась на трех слонах и черепахе, где-то просто существовала в виде диска. Так или иначе, древние представления разных народов о Земле сходятся в одном – она плоская. В то, что земля шарообразная, долгое время не могли поверить. Увидеть шарообразность своими глазами можно разве что с Орбиты. Ученые и тайные общества веками убеждали людей в том, что земля все-таки шарообразная. Никто не предлагал доказательств, концепция шарообразной земли предполагала веру на слово. На практике же выяснилось, что увидеть изгиб своими глазами практически невозможно. Человек физически не обладает таким зрением.

Самым популярным обоснованием новой идеологии стала вода. Утверждалось, что, наблюдая уход в море корабля – мы наблюдаем шаровидность Земли. Но ведь вода может быть такой из-за гравитационного взаимодействия с другими небесными телами. Тайные организации стремились убедить в шарообразности земли всех, кроме самих себя. Отчего-то ни один из сохранившихся документов тайных обществ не содержит никаких доказательств. Более того, все чаще случаются утечки из Всемирного Общества Плоской Земли. Вопреки мнениям скептиков это не секта, а полноценное научное общество, состоящее из квалифицированных астрономов и астрофизиков. Утечки содержат в себе расчеты, доказательства, фотографии и даже отчеты о проведенных экспериментах. Это полное обоснование ошибочности веры в шарообразную землю, а также доказательство того, что тайные общества управляют этим миром.

Споры о плоской земле ведутся уже очень давно. Но вот споры о современных подходах к картографии только разгораются. Это может звучать странно, но все карты лгут. Любая карта, даже самая точная неизбежно врет. Неточные границы государств, острова которых в реальности нет, неверные масштабы стран и целых континентов – это лишь малая часть тех проблем, которые существуют в картографии. Путешественники отмечет, что каждая держава старается рисовать себя в центре мира. Эгоцентризм никуда не пропал, он все еще существует. Более того, карты являются современным оружием в информационной войне и удобным геополитическим инструментом.