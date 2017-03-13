Вселенная исполняет все желания, ты только попроси

Вы никогда не задумывались о том, что все наши желания исполняются? Да, да, сбываются ВСЕ желания. Другое дело, что многие из нас неправильно формулируют свои желания или вообще ничего не желают.

Понимаю, первая ваша реакция на это заявление сразу поспорить. «Неправда, я не думал об аварии, болезни и вообще не предполагал, что возникнут какие-то проблемы. Я всегда мечтал о счастье, здоровье, благополучии…»

В этом мире, хотим мы в это верить или не хотим, все живое. Живыми являются также и наши мысли. Вселенная фиксирует наши мысли как энергетические импульсы и строго соблюдает их выполнение. Вселенная исполняет наши желания, а мы «кормим» ее своей любовью. Идет строгий взаимообмен, и если одна цепочка рушится, то рушится и другая. Дело в том, что Вселенная не понимает «шумовых слов», слов «да» или «нет». Для нее не существует эмоциональных понятий «позитив» или «негатив», «страх» или радость» , все зависит от того, какое количество энергии мы вложили в свою мысль. Часто бывает, что мы подумали о чем то и при этом испугались. Страх был настолько сильный и породил такой мощный выплеск нашей энергии, что не смотря на то, что мысль проблескнула в голове всего лишь секунду, Вселенная расслышала ее как приказ, который невозможно не выполнить.

Подумайте над тем, как выдумаете. Например, часто вы думаете вот так…

«Сейчас тяжелое время, трудно устроится на хорошую работу, трудно на квартиру накопить, да и вообще невозможно ее купить». И идут жалобы на свою разнесчастную жизнь, ругаем своих мужей, жен, родственников, все вокруг плохо и не так как мы хотим.

Вселенная сделает для вас то, что вы заказали, а именно — «тяжелое время», «трудно устроиться», «трудно на квартиру накопить», «невозможно квартиру купить», поближе подвинет к вам «родственников и супругов, которые делают все неправильно» и преподнесет на блюде с голубой каемочкой «жизнь, которая не удалась» исполнение желаний силой мысли.

Так что вы сами создаете себе программу, по которой сами же и будете жить.

Что же делать чтоб изменить свою жизнь в лучшую сторону?

Нам часто измениться мешает слово «если», которое живет в нашем прошлом, настоящем и которое мы тянем в свое будущее. «…

Остановитесь! Представьте, что этого «если» никогда в вашей жизни не было.

Ответьте себе честно на вопросы:

Чего вы на самом деле хотите?

Что заставит вас жить в гармонии и счастье?

Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы для себя сделали?

Представьте себе свое новое радостное будущее.

О чем вы мечтаете?

Что бы вы хотели получить через год?

И помните Вселенная исполняет наши желания в обмен на ту любовь, которую вы проявляете в своей душе. Неважно к кому — природе, живым существам, работе, механизмам. Чем больше в вас любви, тем быстрее исполняется то, о чем думаете.

А теперь позвольте себе мечтать. Представляйте все так, как будто ваши желания УЖЕ СБЫЛИСЬ. Поблагодарите свою судьбу, она сделала вас такими, какие вы сейчас есть. Благодарите Вселенную, которая исполняет ваши желания, благодарите БОГа за то, что создал такой волшебный мир, благодарите маму и папу, что позволили вам родиться в этом мире и благодарите себя за то, что вы родились и есть. Если вам некого любить и некого благодарить ( бывает такое, когда у людей слишком тяжелая жизнь и не осталось веры ни в Бога, ни в черта, ни в людей, ни в самого себя) — подберите тогда для себя камушек на дороге и каждый день благодарите его. Пусть камушек получает благодарность и любовь от вас, главное чтоб в ваше сердце вернулась способность любить. Если это мир не заслужил, чтобы его любили — любите камень.

Подошел вовремя автобус к остановке — благодарите камушек, кто-то улыбнулся, погладьте камушек.

Научитесь позитивно мыслить.

Возьмите пример с маркетологов, которые заранее пишут положительный сценарий развития компании. И если в этот план верит вся компания, то успех обеспечен. Это работает! Придумайте себе новую жизнь, в которой нет места грусти и печали.

Помните вы волшебник, все зависит от вашего настроя. Вы ответственны за свою судьбу и за себя и у вас достаточно сил, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Источник — garsoz.ru