Всего 3 вопроса — результат Вас УДИВИТ! Тибетский тест.

Отвечайте честно, не стоит подглядывать в ответы, иначе тест потеряет свой смысл.
Возьмите карандаш и бумагу для того, чтобы записать ваши ответы. В конце теста вы узнаете кое-что важное о себе и своей жизни.
Отвечайте на каждый вопрос по порядку.
Не стоит долго обдумывать ответы. Помните, что лучшие ответы – это первое, что пришло на ум.
Вопросы:
1. Представьте, что перед вами 5 этих животных. Расположите их в любом порядке, который вам нравится:
Корова, Тигр, Овечка, Лошадь, Поросенок.
2. Напишите по одному слову, с которым у вас ассоциируется каждое слово из этого списка:
Собака — …
Кот — …
Крыса — …
Кофе — …
Море — …
3. Подумайте о 5 знакомых вам людях, которые важны для вас в жизни. Выберите для каждого из этих цветов одного из этих людей.
Для каждого цвета можно выбрать только 1 человека:
Желтый — …
Оранжевый — …
Красный — …
Белый — …
Зеленый — …
Вот и всё. Тест пройден!
А теперь посмотрим результаты теста:
1. В ответе на первый вопрос определяются ваши жизненные приоритеты:
Корова означает карьеру.
Тигр – это чувство собственного достоинства.
Овечка – это любовь.
Лошадь означает семью.
Поросенок символизирует деньги.
2. Из ответов на второй вопрос вы можете узнать кое-что о своей жизни, какой вы подсознательно её видите.
Ваша ассоциация с собакой подразумевает вашу собственную личность.
Ваша ассоциация с котом символизирует личность вашего партнера.
Ваше описание крысы подразумевает ваших врагов.
Ваша ассоциация с кофе – это ваше отношение к сексу.
Ваше описание моря означает вашу собственную жизнь.
3. Вот как расшифровать цвета, которые вы выбрали для 5 важных в вашей жизни людей:
Желтый – человек, которого вы никогда не забудете и который оказал сильное влияние на вашу жизнь.
Оранжевый – человек, который для вас является настоящим другом.
Красный – человек, которого вы искренне любите.
Белый – ваша родственная душа.
Зеленый – человек, воспоминания о котором будут с вами всю жизнь.
Интересные ассоциации, правда? Поделитесь этим тестом с друзьями, пусть и они себя проверят.
3 thoughts on “Всего 3 вопроса — результат Вас УДИВИТ! Тибетский тест.”
Какой-то смысл можно еще найти в 1 вопросе.
2 — бесмысленный. Либо не правильно сформулированный.
С цветами, вообще, бред.
test prosto super, absolutno tochnij resyljtat
spasibo.
Ерунда. Ничего не совпало.