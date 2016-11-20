Всего 3 вопроса — результат Вас УДИВИТ! Тибетский тест.

Отвечайте честно, не стоит подглядывать в ответы, иначе тест потеряет свой смысл.

Возьмите карандаш и бумагу для того, чтобы записать ваши ответы. В конце теста вы узнаете кое-что важное о себе и своей жизни.

Отвечайте на каждый вопрос по порядку.

Не стоит долго обдумывать ответы. Помните, что лучшие ответы – это первое, что пришло на ум.

Вопросы:

1. Представьте, что перед вами 5 этих животных. Расположите их в любом порядке, который вам нравится:

Корова, Тигр, Овечка, Лошадь, Поросенок.

2. Напишите по одному слову, с которым у вас ассоциируется каждое слово из этого списка:

Собака — …

Кот — …

Крыса — …

Кофе — …

Море — …

3. Подумайте о 5 знакомых вам людях, которые важны для вас в жизни. Выберите для каждого из этих цветов одного из этих людей.

Для каждого цвета можно выбрать только 1 человека:

Желтый — …

Оранжевый — …

Красный — …

Белый — …

Зеленый — …

Вот и всё. Тест пройден!

А теперь посмотрим результаты теста:

1. В ответе на первый вопрос определяются ваши жизненные приоритеты:

Корова означает карьеру.

Тигр – это чувство собственного достоинства.

Овечка – это любовь.

Лошадь означает семью.

Поросенок символизирует деньги.

2. Из ответов на второй вопрос вы можете узнать кое-что о своей жизни, какой вы подсознательно её видите.

Ваша ассоциация с собакой подразумевает вашу собственную личность.

Ваша ассоциация с котом символизирует личность вашего партнера.

Ваше описание крысы подразумевает ваших врагов.

Ваша ассоциация с кофе – это ваше отношение к сексу.

Ваше описание моря означает вашу собственную жизнь.

3. Вот как расшифровать цвета, которые вы выбрали для 5 важных в вашей жизни людей:

Желтый – человек, которого вы никогда не забудете и который оказал сильное влияние на вашу жизнь.

Оранжевый – человек, который для вас является настоящим другом.

Красный – человек, которого вы искренне любите.

Белый – ваша родственная душа.

Зеленый – человек, воспоминания о котором будут с вами всю жизнь.

Интересные ассоциации, правда? Поделитесь этим тестом с друзьями, пусть и они себя проверят.