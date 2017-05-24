Возможен ли физический контакт с душой умершего?

Согласно подсчетам ученых на земле исповедуется около пяти тысяч религий и в большинстве из них существует понятие «Души». Каковы бы ни были мировоззренческие позиции человека, тот факт, что его тело, состоящее из плоти и крови, наполняет особая энергия, не вызывает сомнений. Кроме того, взгляды людей, принадлежащих к различным религиозным конфессиям, на вопросы жизни и смерти во многом едины: смерть – это конечный пункт только для физического тела, в то время как энергия, его наполняющая (душа), после смерти человека отправляется в другой мир.

Однако, бывают случаи, когда душа умершего не может покинуть земной мир и продолжает оставаться среди живых людей. Чаще всего это происходит, если смерть человека была внезапной и неестественной (несчастный случай, суицид, убийство). Дело в том, что при естественной нормальной смерти, душа заранее готовится к переходу в иное пространство, поэтому, когда наступает время покинуть физическую оболочку, энергия легко оставляет тело человека и устремляется в другой мир. В случае внезапной смерти, тем более насильственной, душа не готовая покинуть тело, испытывает много страданий и мук, которые словно силки, удерживают ее среди живых и не дают возможности освободиться. Неупокоенный дух умершего, терзаясь и мучаясь, начинает беспокоить своим присутствием людей, когда-то с ним связанных эмоционально и энергетически. Это могут быть близкие и родные люди (родители, друзья, любимые) или, наоборот, те, кто повинен в смерти человека (убийцы, насильники, прижизненные враги).

Душа может по-разному обнаруживать свое присутствие: проявляться на фотографиях, отражаться в зеркалах, перемещать предметы, также могут быть телефонные звонки с номера умершего, а иногда даже прикосновения или удары.

Почему же становится возможным физический контакт с душой умершего человека?

Ответ на этот вопрос можно найти, обратившись к некоторым эзотерическим учениям. Многие мистики и практикующие экстрасенсы утверждают, что душа живого человека обладает очень сильной энергетикой, что неудивительно, ведь каждую минуту своей жизни люди о чем-то думают, переживают, мечтают, радуются и грустят, кого-то ждут и любят, чего-то боятся. Каждая мысль, каждая эмоция и каждое чувство рождает большое количество энергии, наполняющей душу и тело. После смерти человека, его душа оставляет тело и уносится в иной мир, где перерождается, очищается и готовится к новому земному перевоплощению. Если же душа остается на земле, то у нее не остается возможности очиститься и перевоплотиться. Кроме того, оставшись без тела, дух уже не может самостоятельно генерировать энергию, как это было при жизни, поэтому для поддержания своего существования, душа покойного подпитывается энергией живых, вызывая у них самые сильные эмоции (эмоции страха, тоски, отчаянья).

Оставшись без физического тела, дух теряет воспоминания о земной жизни, но у него остается определенная память о людях, с которыми были негативные или позитивные прижизненные переживания. Именно такие люди становятся «донором» энергии для неупокоенной души, регулярно подпитываясь их жизненными соками, дух становится сильнее и сильнее. Со временем энергии, которую неупокоенная душа забирает у живых людей, становится достаточно, чтобы быть видимой и слышимой, а затем и вовсе, дух умершего становится способным на какие-либо физические манипуляции. Он может прикасаться к человеку, заставлять двигаться предметы в доме и ли даже наносить побои. Такие случаи не раз описывались в различных газетах и журналах, однако свое подтверждение нашли лишь в последние годы. Установленные в «нехороших квартирах» камеры видеонаблюдения беспристрастно демонстрируют случаи паранормальной активности в домах людей, жалующихся на потустороннее присутствие. Записи многократно подвергались анализу, и в их подлинности не приходится сомневаться. И если в случае контакта с людьми, которые при жизни не вызывали негативных эмоций, дело ограничивается безобидными касаниями, то в случае контакта с недоброжелателями или виновниками смерти человека, дело порой доходит до серьезных ссадин и синяков.

Избавиться от нежелательного присутствия духа в жизни людей можно несколькими путями.

Верующие люди могут обратиться за помощью к церкви. Молитвы за упокой души усопшего и особые религиозные ритуалы помогут наполнить душу умершего чистой и светлой энергией, достаточной для того, чтобы, наконец, покинуть земной мир и отправиться в иное путешествие.

Можно прибегнуть к помощи эзотериков и экстрасенсов. Совершая определенные манипуляции, они могут войти в контакт с усопшим и проводить его в другой мир. Экстрасенс работает не только с самим духом, но и пространством, в котором живут люди. Совершая определенные магические действия, он запечатывает порталы, не давая возможность душам усопших проникать в мир живых.

Несмотря на многочисленные документальные свидетельства и рассказы очевидцев физического контакта с душой умершего, по-прежнему остаются скептики, не желающие принимать факт существования загробного мира и связи с ним. Их мнение имеет право на жизнь, тем более, что некоторые странные события, действительно, можно истолковать по-разному. Так, например, синяки и раны, появляющиеся на теле в результате взаимодействия с духом, могут быть объяснены различными психическими расстройствами, которыми страдает «жертва нападения». Например, шизофрения вызывает зрительные и слуховые галлюцинации, человек, страдающий этим заболеванием, часто теряется во времени и пространстве. Кроме того, биполярные расстройства личности часто приводят к состояниям, когда человек совершает действия (в том числе насильственные по отношению к собственному телу), о которых в последствии ничего не помнит. Со стороны это действительно может напоминать повреждения сверхъестественного происхождения.

Записи видеокамер с полтергейстом, конечно, могут быть оригинальными и не смонтированными, однако, сами загадочные явления, появляющиеся в кадре, могут быть всего лишь талантливо устроенным фокусом.

Кто-то верит в загробный мир и его присутствие в материальном мире, кто-то настроен скептически и отрицает существование потусторонних сил. На сегодняшний день ни эзотерики, ни официальная наука не могут со стопроцентной уверенностью доказать или опровергнуть существование загробной жизни, а значит, каждый человек вправе самостоятельно решить вопрос, во что ему верить или не верить.

Источник: http://tainy.net/