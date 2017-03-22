Вот знаки Зодиака по календарю древних Кельтов! Кто по нему Вы?

Эти символы имели огромное значение: их находили на кельтских ювелирных изделиях, гобеленах, резных фигурках, одежде и т.д.

Кельтские животные, как и все символы, знаки или тотемы обладают невероятной силой.

Что еще более важно, символы животных служат напоминанием о чертах характера (например сила, мужество, терпение), которые все мы хотим в себе развить.

Понимая значение символов животных, мы можем использовать их в нашей жизни.

Кельты знали об этом и обращались к духам животных, чтобы стать проницательными или обрести другие необходимые качества.

Обратите внимание: большая часть этой информации является результатом дедукции и интуиции кельтов. Написанная история кельтской символики является поверхностной. На самом деле, друиды передавали свои эзотерические знания с помощью неписаных средств.

Кельтский Бык. 24 декабря — 20 января.

Бык — очень почитаемое кельтами животное. Он символизирует сильную волю, бескомпромиссность и даже воинственность. Бык помогает развить непреклонность и упрямство, которое еще называют «бычьей головой».

Кроме того, бык – это знак мужественности для мужчин и фертильности для женщин.

Если разместить символ быка в постели (изображение на простынях, халатах, подушках и т.д.), он поможет улучшить психическое состояние, что способствует сексуальной силе и выносливости.

Третье представление символа быка – богатство. Скорее всего, это связано с тем, что это существо было отличным источником пищи для кельтов.

Кельтская Бабочка. 30 сентября — 27 октября.

Исследования показывают, что символическое значение бабочки существует в разных культурах.

Этот красивый кельтский символ означает преобразование, вдохновение и второе рождение.

Это концепция возрождения кельтов, как в духовной, так и в физической сфере. Бабочка чудесным образом символизирует трансформацию и перерождение. Трансформация происходит во всей природе, и кельтская женщина остро чувствует это.

Таким образом, бабочки украшают родильные халаты, одеяла и постельное белье в знак плавного перехода, приветствуя новорожденных детей в этом мире.

Кельтский Кот. 21 января — 17 февраля.

Кошачья символика пришла от египтян к римлянам, а от римлян к кельтам.

Кот, однозначно, считается хранителем потустороннего мира. Молчаливая и загадочная кошка отлично подходит на роль стража потустороннего.

Они хранят тайны другого мира и с хитростью смотрят на тех, кто не видит или не понимает глубину их знаний.

Проницательные, коварные и умные, они не просто хранят тайны потустороннего мира, но и обладают эзотерическими, эфирными знаниями.

Кельтская собака. 28 октября — 24 ноября.

Символ собаки остается неизменным во все времена и во всех культурах. Это, конечно, преданность.

Лучший друг человека, собака символизирует сильную дружескую связь между человеком и животным.

Считается, что собака приносит удачу, и сам символ собаки часто встречается на кельтских предметах, одежде и т.д.

Есть сообщения о том, что символ собаки является предвестником хорошего здоровья. Скорее всего, дружеское отношение собаки отражает болезни, одиночество и другой негатив.

Кроме того, кельты редко охотились без гончих собак. Собаки были первой жизненной необходимостью и поэтому высоко ценились.

Кельтский дельфин. 5 августа — 1 сентября.

Много всего было сказано о магии дельфинов. Их появление у берегов Ирландии призывало кельтов созерцать неизвестную вселенную — море. Те, кто не мог просто сидеть и смотреть на стихию — кельтские мореплаватели – очень уважали дельфинов.

Дельфин был символом дружбы, интеллекта и удачи. Вероятно, кельты считали, что он сулит удачу, потому что чаще всего дельфинов видели в море в штиль и солнечную погоду.

Кельты чувствовали тесную связь между природой и животным. Тем не менее, считали ли они, что дельфин стал причиной хорошей погоды, или это погода манила дельфина из водных глубин?

Очевидно, что это вопрос из разряда «что появилось раньше, курица или яйцо?». В любом случае, дельфин считался весьма уважаемым животным для кельтов.

Кельтская утка. 2 сентября — 29 сентября.

Утки, наряду с гусями, несут символику перехода, по причине их миграционного образа жизни. Утки также символизируют честность, простоту и изобретательность.

А еще утки — символ изящества и гибкости, особенно в воде. Кельты уважали этих птиц за их красоту и умение адаптироваться к природе.

Кельтский гусь. 25 ноября — 23 декабря

Гуси были частыми обитателями зеленых земель Ирландии, и наблюдательные кельты следили за миграцией этих птиц. Следовательно, гусь также символизирует переход и изменения.

Знак гуся побуждает нас рассмотреть изменения нашего настроения и состояния. Кельты понимали, что единство в мыслях приводит к единству в делах, и они использовали символ гуся, чтобы понять, почему происходят изменения мышления.

Символ гуся помогал им понять, что нужно сделать, чтобы обосновать свои мысли, и чтобы действия были осознанными.

Кроме того, гусь также символизирует домашний очаг. Он каждую весну возвращается на то же место. Кельты, будучи яростными патриотами, считали гуся важным символом дома.

Его изображение также символизировало безопасное возвращение кельтских воинов домой.

Кельтский грифон. Нет четких дат.

Это древнее существо отображено во многих культурах, а у кельтов грифон является символом двойственности.

У грифона тело льва и орла, и он представляет баланс хороших и не очень хороших качеств.

Среди положительных черт грифона — благородство, мягкость и справедливость.

Грифоны изображенны на древних каменных гробницах и они считались хранителями и защитниками жизни. Они остаются верны своей миссии даже в загробной жизни.

Грифоны олицетворяют благородство, настороженность, добродетель и силу.

Это невероятно сильный символ, который используется только тогда, когда нужно привлечь внимание самых могущественным богов. Он защищает только тогда, когда ощущается наибольшая потребность.

Эгоистическое злоупотребление символом грифона приводит к обжорству, мести, жестокости и насилию.

Источник: http://lifter.com.ua/