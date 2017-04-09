Вот с какими проблемами в личной жизни сталкиваются разные знаки Зодиака!

Овны веселы и всегда готовы к приключениям, но это может отрицательно сказаться на отношениях. Овен ненавидит предсказуемость и рутину, поэтому может внезапно сбежать без объяснений.

Овны всегда ждут от других множества вещей, но никогда не говорят каких. Такая требовательность в сочетании с импульсивностью может поставить под вопрос любые долгосрочные отношения.

Тельцы славятся упрямством и непроницаемостью. Но если вы пробьётесь через защитную скорлупу, окажется, что Телец помешан на успехе.

Это вполне достойно, пока не начинает доставать всех окружающих. Для Тельца существует два мнения — его и неправильное, что довольно неприятно (мягко говоря).

Близнецы.

Главный недостаток Близнецов — в их, прямо скажем, жестокости. Не то чтобы им совсем плевать, но эмпатия даётся им с большим трудом, чем остальным знакам.

Их поведение может казаться холодным и бесчувственным, но это редко происходит сознательно. К сожалению, они могут очень больно обидеть партнёра.

Рак.

Раки отличаются крайней чувствительностью. А это — палка о двух концах.

С одной стороны, они глубоко чувствуют и любят, что хорошо для отношений. Но с другой — они очень болезненно на всё реагируют и принимают всё на свой счёт.

Лев.

Львам нужно много внимания — как в отношениях, так и вообще. В личной жизни Лев полон страсти, но иногда он утомляет.

Льву постоянно требуются похвалы и комплименты. Чтобы поддерживать отношения со Львом, требуется ОЧЕНЬ много сил.

Дева.

Девы очень критичны, что способно испортить настроение любому. Они во всём желают совершенства и никогда не станут молчать, если что-то им не нравится или не соответствует их завышенным стандартам.

Встречаясь с Девой, легко впасть в уныние.

Весы.

Весы вообще-то отлично проявляются в отношениях. Конечно, у них тоже есть недостатки, как и у всех.

Но в целом, Весы — отличные партнёры. ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЕСЫ!

Скорпион.

Считается, что Скорпион может ужалить. В эмоциональном смысле это на 100% правда. Скорпионам сложно понять, как надо вести себя в отношениях, потому что у них вообще проблемы с близостью.

Скорпионы не умеют доверять другим, постоянно ожидая подвоха. А это часто приводит к тому, что они сами же нарушают доверие первыми.

Стрелец.

Стрельцы крайне независимы, из-за чего их часто пугает мысль о том, что придётся отказаться от этого в отношениях. Они предпочитают всё контролировать, что может иногда раздражать.

Стрельцам нужно пространство для спонтанности, иначе они могут решить, что им лучше будет в одиночестве, когда можно делать что заблагорассудится.

Козерог.

Среди Козерогов часто попадаются зануды. Они очень ответственны и целеустремлены, и временами с ними легко заскучать.

Нет, ну надо же хоть иногда расслабляться! Алё!

Водолей.

С Водолеем трудно выстроить комфортные отношения. Он всегда остаётся загадкой, поэтому никогда невозможно понять, что он чувствует.

Обычно отношения с Водолеем порождают кучу сомнений и вопросов.

Рыбы.

Хотя Рыбы кажутся нереально романтичными, они часто исчезают. Они слишком погружены в свои мысли, и если жизнь не соответствует их мечтаниям, они уходят без лишних слов.

На них невозможно надеяться.

Источник: http://lifter.com.ua/