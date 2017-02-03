Вот какой знак Зодиака самый сильный в Духовном плане. В чем духовная сила это Знака.

Какие аспекты планеты дома в натальной карте отвечают за духовную силу.

Рыбы

Знак зодиака Рыбы последний знак зодиака и считается, что у Рыб есть связь с Высшими Силами, они могут «общаться с Богом», в этом им помогает их управитель Нептун. И если в натальной карте выражен знак зодиака Рыбы или 12 натальный дом, либо есть точные соединения Нептуна с личными планетами, то часто такие люди обладают провидческими способностями, либо хорошей интуицией или способностями к психологии, что помогает им в кризисных ситуациях.

В момент кризиса они черпают свои внутренние ресурсы, как бы подключаясь к Высшим эгрегорам и интуитивно принимают правильное решение.

Сильным в плане стойкости духа такого человека назвать нельзя, но он полагается на свою интуицию и внутренне он ощущает правильность своих действий, ощущает связь с «тонким миром». Хотя при пораженных планетах в знаке зодиака Рыбы или поражённых планетах в 12 доме, либо если личные планеты поражены Непутном, такой человек может убегать от своих проблем в наркотики, алкоголь или будет просто витать в облаках.