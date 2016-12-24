Вот как ведут себя знаки Зодиака после расставания!

Помните ли вы свою безответную любовь? Любому из нас знакомо, когда отношения заходят в тупик, лучшим выходом из положения бывает оставить этого человека, чтобы не причинять себе боль, так как это очень трудно, когда в отношениях нет даже простой симпатии друг другу, а о взаимности лишь можно только мечтать. Астрологи считают, что каждый знак зодиака в таких моментах ведет себя по разному, но никому не помешало бы быть более лояльным по отношению к бывшему партнеру или партнерше, потому как человек должен быть всегда готов к любым серьезным переменам в своей жизни.

В этой статье всерьез и полушутя рассмотрим точно, поведение знаков Зодиака после расставания, и постараемся понять, на что способен каждый из них.

Овны

Овен после расставания объявляет открытую войну своему бывшему партнеру или партнерше. Будьте готовы к кровопролитным сражениям, задача Овна показать вам, как жестоко вы ошиблись по отношению к Овну, как много потеряли, оттого что не смогли сохранить эти отношения.

Телецы

Телец глубоко переживает и с трудом старается переварить в себе случившееся, еще больше сокрушается, когда убеждается, что это все реально и происходит именно с ним, что личная жизнь не сложилась и все пошло наперекосяк. После расставания о новом романе даже и не думает, так как Телец боится, что и в новых отношениях ждет только боль и разочарование.

Близнецы

Близнецы очень просто, легко переносят любые расставания, будь то личные отношения или друзья. Близнецы действуют по принципу — новый день и жизнь с нового листа. У Близнецов всегда есть запасной аэродром, куда можно будет посадить свой самолет. Близнецы никогда не будут трепать нервы себе об ушедших чувствах, зачем? пусть бывший или бывшая с ума сходят.

Рак

Рак будет пробовать всеми возможными и невозможными способами удержать своего партнера и сохранить свой союз. Если и тяжелая артиллерия не помогла спасти крепкий брак, то Рак пускается во все тяжкие, вы даже представить себе не можете, на что способен Рак, держитесь, Рак своими интригами и сплетнями отравит все ваше окружение. Вы еще долго будете помнить Рака.

Львы

Если отношениям пришел конец, Лев приложит все силы, чтобы публично опозорить вас. Лев будет стараться найти такого партнера или партнершу, в сто раз краше и умнее бывшего партнера или партнерши. Лев никогда не будет умолять, и вставать на колени, моля остаться, не дождетесь. Лев стойко примет удар судьбы, но и громко вас вышвырнет вон, из некогда общего дома или квартиры.

Девы

Девы маниакально боятся потерять своего партнера или партнершу и тогда, когда Дева разлюбила и понимает, что и это не назовешь отношениями, но и в таких случаях, она боится думать о новых отношениях, так как глубоко считает, что пусть будет сегодняшний брак без любви и взаимопонимания, чем завтра неизвестные новые отношения.

Весы

После расставаний Весы чувствуют себя несчастными ровно неделю, зато потом пускаются во все тяжкие. Весы спокойно переносят неудачи в новых отношениях, пусть хоть и на какое-то время кто-нибудь будет рядом, кто сможет приласкать и обнять, а дальше там видно будет, авось и найдется тот единственный и неповторимый.

Скорпионы

Для Скорпиона понятие бывшие не существует как в прямом, так и в переносном смысле. Скорпион будет максимально стараться наказать бывшего или бывшую, который посмел уйти и оставить Скорпиона, даже если для наказания понадобится действовать в ущерб себе, Скорпион на все пойдет, чтобы отомстить за растоптанные чувства.

Стрельцы

Стрелец панически боится быть брошенным и чаще всего в отношениях, и первый кто решает оставить своего партнера или партнершу, так это Стрелец. Бывшие отношения в буквальном смысле душат Стрельца и он максимально старается очернить своего бывшего или бывшую среди общих знакомых и друзей.

Козероги

Козерог стойко переносит «подарки судьбы». Козерог не станет выяснять отношения, кричать и ругаться, Козерог просто отойдет в сторону и с головой уйдет в работу, но в следующий раз при выборе партнера или партнерши будет более осторожным и предусмотрительным, чтобы не обжечься в новых отношениях.

Водолеи

Водолей спокойно и с пониманием отнесется к тому, кто изъявил желание его покинуть. Водолей расстанется по-дружески и будет надежным товарищем в трудную минуту, на Водолея вы сможете положиться.

Рыбы

Рыбы впадают в глубокую депрессию, когда узнают, что их оставили. Рыбы будут стараться вывести бывшую или бывшего на откровенный разговор, чтобы понять свои ошибки и промахи. Рыбы будут согласны признать все свои ошибки и взять всю вину на себя, будут обещать или, по крайней мере, стараться изменится в лучшую сторону, но когда увидят, что и это не помогло сохранить отношения, впадают в еще большую депрессию.