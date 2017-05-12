Вот как ваше число рождения может повлиять на вашу жизнь

Нумерология изучает мистическую связь между числом и определенными событиями. Она также просчитывает числовое значение букв в различных словах, например, в именах и фамилиях. Люди используют нумерологию, чтобы выяснить свой жизненный путь, например, как число их рождения может повлиять на их жизнь. Ищите день своего рождения и читайте предсказание!

1 число любого месяца. У вас задатки лидера. Энергия 1 дает вам энергию и уверенность в себе, поэтому вы имеете все шансы попасть в список самых богатых людей по версии Forbes. Вы видите общую картину, но не обращаете внимание на детали.

2 число любого месяца. Вы эмоциональны, чувственны и обладаете непревзойденным шармом. Вы можете стать нервными в толпе людей, но у вас есть невероятная способность заводить друзей. Из-за вашей чувствительности, вы не можете выразить свои чувства, но все, чего вы желаете — это любви.

3 число любого месяца. Энергия числа 3 дает вам большую жизнеспособность, вы легко оправляетесь от неудач и проблем. Вы наделены даром болтливости и преуспеваете в общении, писательском и ораторском искусстве. Вы также подвержены интенсивным взлетам и падениям, и склонны распыляться, обращая внимание на пустяки.

4 число любого месяца. Вы — талантливый менеджер и организатор, ответственный, стойкий и дисциплинированный. У вас есть привычка подавлять чувства и вы, наверняка, имеете проблемы с выражением привязанности.

5 число любого месяца. Вы беспокойны и нуждаетесь в переменах, путешествиях и новых идеях, иначе чувствуете себя подавленно. У вас живой ум, вы прогрессивный мыслитель, который избегает ответственности, потому что ненавидит быть привязанным.

6 число любого месяца. Вы открыты и честны и заботитесь о семье и друзьях. Независимо от того, что вы делаете с вашей жизнью, энергия 6 добавляет такие качества, как забота и сострадание в вашу личность.

7 число любого месяца. Вы эгоцентричны и немного упрямы, и лучше работаете в одиночку, чем подчиняясь кому-либо. Вы одарены невероятной интуицией и всегда должны следовать. Вы – перфекционист, обладающий навыками глубокого психического анализа.

8 число любого месяца. Вы хорошо подходите для ведения бизнеса, потому что желаете все держать под контролем. Энергия 8-ки дает вам возможность удерживать деньги и быть стабильным в финансовых вопросах. Независимо от вашей сферы деятельности, деньги придут к вам без особого труда.

9 число любого месяца. Вы — гуманитарий, но не часто это проявляете. Вы заботитесь о благополучии других людей и хорошо работаете в коллективе, потому что обладаете терпением и щедростью. Однако вы должны контролировать себя, чтобы не отдать другим всего себя. В вас может назреть обида, если ваши усилия недооценят.

10 число любого месяца. Вы обладаете энергией числа 1 (с теми же навыками руководителя, наделенного властью), но число 10 может преумножить качества единицы и сделать вас более властным. Вы привыкли прорываться вперед, невзирая на мелочи, и верить в успех своего предприятия. У вас большая сила воли и чувство уверенности.

11 число любого месяца. Вы хорошо работаете с другими людьми, потому что у вас есть дар убеждения, а также обаяние. Вы духовны, осведомлены и чувствительны. У вас аналитический склад ума, который вы используете в креативных начинаниях, но вы — больше мечтатель, чем деятель. Если вы используете свои способности в паре с другими, вы можете быть очень успешным в творческих проектах.

12 число любого месяца. Энергия числа 3 наделяет вас силами в преодолении каких-либо неудач, физических и психических. Вы также можете выразить себя в общественной деятельности, потому что производите хорошее первое впечатление. У вас рациональный ум и логический подход к вещам, но вы часто перепрыгиваете от одной задачи к другой.

13 число любого месяца. Вы искренни, честны и трудолюбивы. Вы прикладываете массу усилий, чтобы достичь своих целей, но ваша настойчивость и стремление к идеалу может раздражать окружающих. Вы можете быть нетерпимыми с теми, кто испытывает недостаток внимания к деталям.

14 число любого месяца. Вы талантливый организатор и хорошо систематизируете идеи, понимая общий смысл вещей. Но, так как число 14 включает в себя энергию пятерки (1 + 4 = 5), у вы сопротивляетесь рутине и стремитесь к новизне.

15 число любого месяца. Вы ответственны и способны взвалить на свои плечи хозяйственные и семейные заботы. Вы также стремитесь к равновесию и гармонии во всем. Это делает вас заботливым человеком. Вы можете обладать определенным талантом, например, искусством приготовления пищи или мастерством преподавания.

16 число любого месяца. Вы можете страдать от чувства одиночества, которое сочетается с парадоксальным желанием работать в одиночку. Ваша эмоциональность может усложнить вам жизнь, поскольку она мешает выражать свои чувства. Ваша задумчивость и упрямство может мешать в создании долгосрочных отношений.

17 число любого месяца. Вам очень повезло в финансовом отношении, потому что это число дает вам энергию для ведения бизнеса. Вы можете обрабатывать большие суммы денег в масштабных проектах с относительной легкостью, и у вас хорошие административные способности. Вы целеустремленный и чрезвычайно амбициозный человек, но могут возникнуть проблемы с завершением начатых проектов.

18 число любого месяца. Вы хорошо работаете в группе, но хотите сохранить индивидуальность. Вы немного филантроп в подходе к бизнесу, и у вас всегда есть что предложить.

19 число любого месяца. Вы очень независимы, но можете иметь ряд на пути собственной независимости. Вы не следуете классическим правилам или методам, чтобы заполучить то, чего вы хотите. Но, в конечном итоге, добиваетесь этого.

20 число любого месяца. Вы отзывчивы и ищете любовь в других, но, с другой стороны, вы капризны и эмоционально зависимы от других людей. Это делает вас склонным к депрессии, и, как только вы впадаете в это состояние, вам сложно из него выйти. Но, когда дела идут хорошо, ваша радость непоколебима. Ключ к вашему счастью — контроль над эмоциями.

21 число любого месяца. Вы производите хорошее впечатление на людей через силу ваших слов, и вы прирожденный коммуникатор. Вы будете удачны в сфере обработки информации, разработки технологий, публичных выступлениях, эпистолярной связи. Ваш голос захватывает внимание, вы умеете понятно высказывать свое мнение и понимать других. Вы выиграете, практикуя терпение и прислушиваясь к другим.

22 число любого месяца. Ваш нестандартный подход к проектам позволит вам всегда быть при работе. В начале своей жизни вы можете быть упрямы, но позже к вам придет гибкость мышления. Вы уделяете недостаточно внимания к деталям и это ваш минус. Не забудьте взять перерыв и подумать, какая работа вам по душе, а не хватайтесь за все подряд.

23 число любого месяца. Вам, вероятно, понравится любая работа, связанная с поездками и встречами людей из разных культур. Даже если вы не путешествуете по работе, вы, вероятно, имеете заграничных друзей из совершенно разных слоев общества, которые обогащают ваше понимание мира.

24 число любого месяца. Вы – просто душка, и вы стараетесь следить за всем, что происходит с вашей жизнью. Вы любите теплые объятия и часто раздаете их направо и налево. У вас целительное прикосновение, и вы распространяете любовь на окружающих. Вы – прирожденный миротворец, но, важно помнить, что вы не ответственны за чувства других.

25 число любого месяца. У вас особый интерес к техническим, научным и другим сложным дисциплинам из-за того, что ваши действия основаны на логике, а не эмоциях. Вы можете изолировать себя, так как энергия 7-ки, которая резонирует с энергиями 2-ки и 5-ки делает вас одиночкой.

26 число любого месяца. Деньги текут к вам рекой, и у вас все карты на руках, чтобы добиться любых целей, адаптируясь к условиям. Вам комфортно в руководящей должности, так как вы общительны и дипломатичны.

27 число любого месяца. Вы бескорыстный гуманитарий, и вы будете идеальным сотрудником в социальных организациях, которые помогают людям. Ваше кредо — человечество должно сотрудничать и поддерживать друг друга.

28 число любого месяца. Вы родились с уверенностью, что другие люди должны найти себя. Вы — первопроходец, который вводит в действие изменения на основании собственных идей. Вы — прирожденный лидер, но, как и любой лидер, вы можете испытывать трудности, слушая советы других.

29 число любого месяца. Вы идеалист и творческая особа, но вы не имеете понимание мира бизнеса и не можете заниматься систематической работой. Однако, как только у вас появится надежный бизнес-партнер или менеджер, успех придет к вам.

30 число любого месяца. Сила вашего мнения делает самовыражение абсолютно необходимым для вашего счастья. У вас глубокая потребность быть на правильной стороне вопроса, и вы наслаждаетесь участием в энергичной дискуссии. Но вам нужно больше сосредоточиться на внутреннем самомнении, чтобы вы не стали подобием компьютера, который извергает мнения, прочитанные в другом месте.

31 число любого месяца. Вы обречены на величие. Что бы вы не запланировали, вы всегда добьетесь этого. Ваш подход к работе, отношениям и жизни в целом — оригинален, но упрям. Вы выиграете, если будете более гибким. Если вы будете оставаться сосредоточенным и не растеряете свою энергию, то добьетесь очень многого.

Источник — soulpost.ru