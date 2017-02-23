Вот как номер квартиры влияет на вашу жизнь!

Доводилось ли вам бывать в домах, где царит правильная атмосфера? Где вы чувствуете себя замечательно и спокойно?

А в таких, где становится не по себе — вроде бы и не скажешь почему, но что-то не так с энергетикой?

С точки зрения нумерологии, каждый адрес несёт в себе определённую матрицу, которая определяет «характер» дома.

Зная характер своего дома (или потенциального дома), вы можете определить, подходит ли он лично вам.

Вот как вычислить номер своего дома или квартиры:

Напишите номер своего дома (квартиры).

Например: у вас дом № 1704.

Затем суммируйте все цифры, чтобы получилось однозначное число.

1 + 7 + 0 + 4 = 12.

1 + 2 = 3.

Ваш номер — 3.

Учтите, что если вы живёте в квартире, то вам нужно проверять номер квартиры, а не дома!

Значения.

Число 1.

Люди, которые живут в квартирах или домах с этим номером, как правило, независимы и самодостаточны. Они всегда пытаются вырваться вперёд — быть лидерами.

Единица наделяет обитателей дома трудолюбием и выносливостью. Это способствует их участию в разнообразных проектах, работе в частном бизнесе или на предприятии с передовыми, новаторскими идеями и подходами.

Также эта вибрация будет стимулировать человека ставить цель и добиваться её. Для таких людей очень важно быть особенными, а главное — первыми в своём деле и ни на кого не похожими. В этом пространстве живут сильные, инициативные люди, которые не боятся рисковать.

Очень часто число 1 имеют дома руководителей и директоров. А если человек, живущий в квартире с таким номером, не занимает высокой должности, благодаря позитивной вибрации, у него есть все шансы её получить или как минимум добиться повышения.

Число 2.

Такой дом или квартира излучают мягкость и утончённость. Его жильцы в повседневной жизни часто играют роль советника.

Они умеют сглаживать острые углы, разрешать конфликты. Обладают большим терпением, добротой, отзывчивостью. Ценят комфорт и тишину.

Для двух любящих людей в этом пространстве — всегда медовый месяц, ведь оно наполнено уравновешенностью и деликатностью, понимаем и принятием другого человека, поэтому в квартире с числом 2 нельзя жить в одиночестве.

Также благодаря позитивной энергетике числа развивается чувствительность к тонкой энергии природы, искусства, музыки, магии, интуиции.

Число 3.

В этом доме всегда царит праздник. Его обитатели общительны, веселы и гостеприимны.

Для них важно использовать своё воображение, самовыражаться и всячески проявлять себя, в том числе и творчески.

Энергичность, дружелюбность и оптимизм — такая атмосфера всегда ощущается в этом доме и передаётся от хозяев гостям. Люди разных взглядов здесь могут встретиться и взаимодействовать с теплотой и любовью.

Вибрация числа 3 побуждает людей принимать мир таким, каков он есть, объективно и при этом не терять энтузиазм и веру в лучшее. Поселившись в таком доме, можно расширить свою общественную жизнь.

Число 4.

Если в жизни нужна стабильность, квартира с вибрацией 4 — как раз то, что нужно. Это замечательный дом для создания фундамента своего будущего и восхождения к мечте.

Люди, живущие здесь, умеют поставить цель и методично добиваться её достижения, поэтому часто успешны.

Они хорошо работают как руками, так и головой. В таком доме будет комфортно группе людей, стремящимся достигнуть единой цели.

Вибрация будет способствовать порядку, экономии, а также усердию. Чувство безопасности и защищённости в этом пространстве станет наградой для тех, кто не боится напряжённой и ответственной работы.

Число 5.

Вибрация числа 5 несёт энергию движения и перемен. Здесь живут люди, которые умеют быстро думать и так же незамедлительно принимать решения.

Они активны, нестандартны и очень любознательны. Отличаются широким кругозором, принимаются за несколько дел сразу и всегда успешно их завершают.

Скуки в этом доме никогда не бывает. Кроме того, под воздействием этой цифры возрастает сексуальная привлекательность, и дом будет хорошим местом для романтических приключений.

Энергетика благоволит проявлять свои организаторские способности. Пространство пятёрки создано для динамичных, деятельных натур, экспериментаторов и реформаторов.

Число 6.

Дом или квартира с такой вибрацией способствуют гармоничным отношениям со всеми жильцами. Люди, которые здесь живут, несут груз ответственности за все свои действия. Они, как правило, справедливы, точны, сдержаны, осторожны и исполнительны.

Также для них очень важна эстетическая красота дома, поэтому в его пространстве много цветов, картин, аксессуаров. Здесь любят домашних животных. Комфортабельные условия квартиры привлекают денежные потоки.

Жильцы имеют высокие идеалы и очень сильную внутреннюю потребность в личной чистоте, опрятности и порядке. Шестёрка — позитивная вибрация для семьи, особенно когда в доме есть дети.

Число 7.

Дом хорош для тех, кто любит жить один, погружаться в мысли, а также ищет божественного откровения.

Это пространство подходит для студентов, писателей или исследователей, так как вибрация семёрки располагает к сосредоточенным изысканиям. Кроме того, она способствует развитию интуиции, мечтаниям, видениям и телепатическим опытам, изучению философии и метафизики — всему, что помогает найти жизненный путь.

Удача в этом доме достигается благодаря знаниям, специализации и профессиональному мастерству. Его жильцов увлекает чтение. Они не любят физический труд, хотя и признают его полезность.

В целом пространство способствует отдыху и расслаблению, энергетически оно очень привлекательно для замкнутых людей.

Число 8.

В таких квартирах нужно уметь держать баланс духовного и материального, помня о том, что духовный рост и развитие улучшают материальное благосостояние.

Жильцы справедливы, ответственны, немного скрытны. Они также влюбчивы, но верны и преданы. Восьмёрка укрепляет организаторские умения, которые способствуют достижению материального благосостояния.

Это пространство — скорее всего, не домашний очаг, а центр деловой активности. Оно привлекает людей власти, денег и успеха – осторожных, рассудительных и принципиальных, людей твёрдой воли. Позитивный настрой в этом доме — прямой путь к самосовершенствованию.

Число 9.

Людям в таких квартирах хочется преуспеть во всём. Они стараются проявлять всесторонний интерес.

Вибрации дома располагают к исполнению задуманного, достижению взаимопонимания, позволяют увидеть скрытые возможности. Энергетика числа 9 увеличивает любовь и сострадание к людям, подвигает жильцов к щедрости.

Именно в таких пространствах можно встретить талантливых и творческих людей, склонных к медитации, целительству. Цифры говорят, что такое жилище поможет найти людей и деньги: они привлекутся благодаря состраданию и мудрости.

Источник: http://lifter.com.ua/