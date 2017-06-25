Вот, что делает орел, когда доживает до старости. Нам есть чему поучиться…

Когда орел доживает до 40 лет, его когти становятся слишком длинными и изогнутыми, что не дает ему возможности хватать добычу. Клюв орла становиться слишком длинным и изогнутым, поэтому он не может есть. Перья на груди и крыльях сильно густеют и тяжелеют, что мешает летать. И орел стоит перед выбором: смерть или болезненная регенерация..

Он летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока клюв не разобьется и слезет… Потом он ждет, пока не отрастет новый клюв, которым он вырывает свои когти… Когда отрастают новые когти, орел ими выдергивает свое слишком тяжелое оперение на груди и крыльях… И тогда, после 5 месяцев боли и мучений, с новым клювом, когтями и оперением орел снова возрождается и может жить еще 30 лет…

Довольно часто для того, чтобы жить, мы должны измениться, иногда эти изменения спопровождаются болью, страхом и сомнениями. Воспоминания и привычки прошлого уходят, оставляя место новым. Именно освобождение от груза прошлого дает возможность жить и наслаждаться настоящим, и быть готовым к будущему!

Источник — interesno.cc