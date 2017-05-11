Вот 3 главных закона физики. Научитесь применять их в жизни — и все изменится!

В 1687 году знаменитый английский учёный сэр Исаак Ньютон опубликовал книгу «Математические начала натуральной философии». В этой книге описываются три закона движения, лёгшие в основу классической механики.

Но большинство людей даже не догадываются о том, что законы Ньютона можно применить для увеличения производительности, упрощения работы и достижения успеха. Как? Сейчас расскажем!

Первый закон Ньютона.

Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

Инертность — фундаментальный закон вселенной.

Иными словами, тело в движении стремится оставаться в движении — и наоборот, если тело не движется, оно стремится оставаться недвижимым.

Этот закон полностью применим к нашей производительности. Если тела в состоянии покоя стремятся покоиться и дальше, то, не встав с дивана, мы ничего не добьёмся!