Вот 3 главных закона физики. Научитесь применять их в жизни — и все изменится!

В 1687 году знаменитый английский учёный сэр Исаак Ньютон опубликовал книгу «Математические начала натуральной философии». В этой книге описываются три закона движения, лёгшие в основу классической механики.
Но большинство людей даже не догадываются о том, что законы Ньютона можно применить для увеличения производительности, упрощения работы и достижения успеха. Как? Сейчас расскажем!
Первый закон Ньютона.
Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
Инертность — фундаментальный закон вселенной.
Иными словами, тело в движении стремится оставаться в движении — и наоборот, если тело не движется, оно стремится оставаться недвижимым.
Этот закон полностью применим к нашей производительности. Если тела в состоянии покоя стремятся покоиться и дальше, то, не встав с дивана, мы ничего не добьёмся!
Выходит, главное — это начать что-то делать? Да! Самое главное — это взять и начать. А как только вы начнёте, вам будет гораздо проще оставаться в движении.
Чтобы преодолеть инертность, найдите способ приступить к выполнению задачи в течение менее двух минут.
Обратите внимание, что речь не идет о завершении работы. Фактически, не нужно даже непосредственно работать. Но благодаря первому закону Ньютона, вы часто будете замечать, что, начав эту небольшую часть задания в течение двух минут, продолжать работать будет гораздо легче.
Мотивация часто приходит после начала работы. Найдите способ начать с малого. Разогнавшись, вы сами удивитесь, как легко у вас всё получается!
Второй закон Ньютона.
Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Иными словами, сила равняется массе, умноженной на ускорение. Давайте посмотрим, как это уравнение можно применить к продуктивности.
Важно понимать: сила — это вектор. А вектор слагается из величины (приложенных усилий) и направления этих самых усилий.
То есть, если вы хотите ускорить объект в определённом направлении, то на ситуацию влияют и количество усилий, и их направление.
Всё это можно применить и в жизни!
Если вы хотите быть более продуктивным, вам стоит задуматься не только над тем, насколько усердно вы трудитесь, но и над тем, куда вы направляете свои усилия. Это одинаково касается и важных жизненных решений, и мелких повседневных задач.
Проще говоря, у вас есть строго определённое количество силы для выполнения работы. И направление этой силы столь же важно, сколь и количество.
Третий закон Ньютона.
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны.
У каждого из нас своя средняя скорость выполнения чего-либо. Ваш уровень продуктивности и эффективности — это равновесие продуктивности и непродуктивности сил в вашей жизни.
Что такое силы продуктивности и непродуктивности?
Силы продуктивности — это сосредоточенность, позитивный настрой и мотивация. А силы непродуктивности — это стресс, недосып и попытки делать десять дел сразу.
Если вы хотите стать более эффективными и продуктивными, у вас есть два варианта:
1. Приложить больше усилий, то есть увеличить количество силы. Вы поднапряжётесь, выпьете ещё чашку кофе и будете больше работать.
Очевидно, что это будет действовать лишь до тех пор, пока вы не перегорите. Увеличение силы может неплохо сработать, но лишь на короткий период.
2. Устранить противодействующие силы. Упростить свою жизнь, научиться говорить «нет», уменьшить количество обязанностей.
Иными словами, устранить всё, что вас сдерживает. Избавившись от противодействующих сил, вы увидите, что теперь ваших усилий (тех же самых, не увеличенных!) хватает, чтобы выполнять гораздо больший объём работы.
Второй вариант — гораздо проще и результативнее. Но большинство людей инстинктивно выбирает первый, потому что не задумывается о законах Ньютона.
Итак:
1. Движущееся тело стремится продолжать движение. Найдите способ приступить к делу в течение двух минут.
1. Стремитесь не только напряжённо работать, но и работать над правильными вещами. Ваши силы ограниченны. Направление их приложения также важно.
3. Продуктивность является балансом противоположных сил. Если вы хотите быть более продуктивным, вы можете либо «продавить» препятствия, либо устранить силы противодействия. Второй вариант менее стрессовый.
Источник: http://lifter.com.ua/