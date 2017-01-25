Вот 1 способ выгнать из дома всю негативную энергию

Мы все хотим, чтобы наш дом оставался местом отдыха, расслабления и покоя. Чтобы мы чувствовали себя в нем в безопасности. Чтобы он действительно был нашей «крепостью».
Но совершенно очевидно, что гораздо чаще, чем хотелось бы, этого не происходит. Потому что дома накапливают не только физическую грязь, но и энергетическую. Поэтому если вы чувствуете себя в своем доме не совсем уютно, попробуйте освободить его от негативной энергии.
К счастью, Аюрведа предлагает один очень простой, но действенный метод.
А нужны вам для этого будут только 2 вещи: лимоны и гвоздика (пряность, не цветок).
Не забывайте, что эту процедуру лучше проводить регулярно: каждый из нас обладает своей аурой и может «зарядить» ваш дом отрицательной энергией, если зашел в него с чувством зависти или обиды на вас.
В результате вы вроде «отдыхаете» дома, но при этом чувствуете себя подавленной, тревожной и расстроенной — без всякой видимой на то причины.
Итак, вот что вам надо делать:
1. Перво-наперво открываем в квартире все двери и окна. Даем помещению проветриться.
2. Потом проходим по каждой комнате с зажженной палочкой ладана. А догорит он пусть в той комнате, где вы проводите больше всего времени.
3. Теперь мы берем лимоны. Их количество должно составлять ровно половину от числа комнат в доме. Скажем, если комнат 4 (вместе с кухней), то лимонов должно быть дома. А если три — то полтора.
4. Поместите по половинке лимона в каждую комнату. Но прибейте к каждой дольке по несколько гроздьев гвоздики. И ждите.
5. Через 7 дней посмотрите на свои лимоны. Если они просто высохли, значит, ваш дом уже чист. Просто выбросьте их — и наслаждайтесь покоем.
Но может быть и так, что что-то не так:
- Если лимон стал коричневым, это означает, что в доме было много негативной энергии. А значит, процедуру можно повторить еще раз;
- Если лимон позеленел или стал гнить, это значит, что вы плохо делаете свою работу; возможно, вам нужно исправить что-то в карьерном плане.
- Если лимон быстро покрылся плесенью, это значит, что у вас все хорошо, но вам много завидуют. Избавьтесь от завистников в своем окружении — и все сразу наладится.
- А вот если лимон почернел, значит, кто-то целенаправленно работает над тем, чтобы натравить на вас зло: нагоняет порчу, например, распускает слухи и клевету или доносит на вас при каждом удобном случае.
Помните, что весь этот негатив с лимонами возможен только если люди, не желающие вам добра, бывают в вашем доме. Или бывали.