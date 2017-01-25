Вот 1 способ выгнать из дома всю негативную энергию

Мы все хотим, чтобы наш дом оставался местом отдыха, расслабления и покоя. Чтобы мы чувствовали себя в нем в безопасности. Чтобы он действительно был нашей «крепостью».

Но совершенно очевидно, что гораздо чаще, чем хотелось бы, этого не происходит. Потому что дома накапливают не только физическую грязь, но и энергетическую. Поэтому если вы чувствуете себя в своем доме не совсем уютно, попробуйте освободить его от негативной энергии.

К счастью, Аюрведа предлагает один очень простой, но действенный метод.

А нужны вам для этого будут только 2 вещи: лимоны и гвоздика (пряность, не цветок).

Не забывайте, что эту процедуру лучше проводить регулярно: каждый из нас обладает своей аурой и может «зарядить» ваш дом отрицательной энергией, если зашел в него с чувством зависти или обиды на вас.

В результате вы вроде «отдыхаете» дома, но при этом чувствуете себя подавленной, тревожной и расстроенной — без всякой видимой на то причины.

Итак, вот что вам надо делать:

1. Перво-наперво открываем в квартире все двери и окна. Даем помещению проветриться.

2. Потом проходим по каждой комнате с зажженной палочкой ладана. А догорит он пусть в той комнате, где вы проводите больше всего времени.