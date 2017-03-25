Виртуальный уфолог открывает своё лицо

Открывает лицо, однако при этом оставаясь инкогнито, так как боится не столько за свою жизнь, сколько за благополучие и жизнь своей семьи. Это — знаменитый уфолог, ведущий на видеохостинге YouTube один из самых популярных по данной тематике канал, — Streetcat1 (источник esoreiter.ru).

Российская телекомпания «РЕН ТВ» пригласила знаменитого виртуального археолога на съемку документального фильма в рамках своего нового проекта «Самые шокирующие гипотезы». И это не случайно: канал Streetcat1, начиная с 2008 года, собрал интереснейший материал об аномалиях Марса и Луны, параллельно разоблачая сотрудников НАСА, американское правительство и прочие мировые структуры, занимающиеся фальсификацией данных о космосе, пришельцах и прочих паранормальных явлениях.

Стоит заметить, что в течение этого десятилетия многие журналисты пытались хотя бы взять интервью у знаменитого уфолога, однако он каждый раз отказывал им в этой просьбе, поскольку считал и до сих пор считает, что его деятельность не такая уж безопасная в наше время сплошных тайн.

«Я сильно рискую, — сказал виртуальный археолог российским журналистам, — даже просто показывая свое лицо, хотя и оставляя имя, место проживания в секрете. Рискую просто исчезнуть из этого мира, как это бывало уже сотни и даже тысячи раз с подобными неугодными кому-то ищущими людьми. Я надеюсь, конечно, что все будет хорошо, но если мой канал на YouTube вдруг прекратит выдавать новые материалы, знайте – со мной что-то случилось, и помяните тогда меня добрым словом».

Российские журналисты условно назвали виртуального археолога Грэхэм, на видеоролике уфолог говорит, что считает большой честью для себя участвовать в таком солидном проекте, внося свой посильный вклад в создание интересного документального фильма о Марсе и его аномалиях.

Ну а солидная команда подписчиков канала Streetcat1 поздравила Грэхэма (пусть это имя закрепится за виртуальным археологов в виде псевдонима) с его дебютом на российском телевидении, пожелала ему дальнейших творческих успехов и уникальных находок в его интересной работе.

Полностью документальный фильм (с участием Грэхэма) «Сами мы не местные!» проекта «Самые шокирующие гипотезы» телекомпании «РЕН ТВ» смотрите ниже.

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