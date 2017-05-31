Вибрационная подпись человека. Как вы творите свою реальность

Все люди отличаются друг от друга по внешности, характеру, привычкам.

Каждый человек обладает особенными талантами и дарами, независимо от того, знает о них или нет.

Каждый из вас излучает собственную вибрацию, которая складывается из определенных составляющих. При ее помощи вы создаете реальность.

Из чего же складывается ваша уникальная вибрационная подпись ?

? И какие существуют способы сотворения реальности?

Об этом подробно мы описали в нашем материале. Приготовьтесь, вас ждет много инфографики.

Что такое вибрационная подпись человека

В середине ХХ века ученые-физики доказали, что на квантовом уровне все материальные объекты состоят из энергии.

Сама по себе она нейтральная, ни положительная, ни отрицательная.

По закону вселенной энергия постоянно пребывает в движении.

Если поток энергии в теле человека останавливается или работает со сбоями — это приводит к проблемам со здоровьем, финансами, отношениями.

Колебания энергетического поля рождает вибрацию. Вибрация — это сигнал, который посылает человек.

Качество и направление вибрации зависит от ее частоты. Частота определяет амплитуду колебаний и длину волны.

Чем выше уровень развития человека, чем выше его вибрационный уровень, тем выше частота колебаний его энергетического поля. Человек — это радиостанция, которая посылает во вне сигнал и получает его обратно.

Этот сигнал и есть вибрационная подпись человека. Она уникальна для каждого и делает нас отличными друг от друга.

Из чего состоит вибрационная подпись

Вибрационная подпись человека складывается из множества вибраций, которые излучает вовне человек, на разных уровнях.

Давайте рассмотрим три из них, которые оказывают наибольшее влияние.

Уровень 1-й — Физическое тело

Каждый орган в физическом теле излучает определенную вибрацию и частоту. Самые важные органы человека — мозг и сердце.

Мозг человека — это электрохимический орган, и его электричество измеряется мозговыми волнами.

Существует 4 типа мозговых волн в диапазоне от самых медленных до самых быстрых.

Бета- волны — самые быстрые. Они возникают в период бодрствования, когда мозг занят умственной деятельностью. Чем более напряженную деятельность вы ведете, чем более возбуждены, тем выше частота.

— самые быстрые. Они возникают в период бодрствования, когда мозг занят умственной деятельностью. Чем более напряженную деятельность вы ведете, чем более возбуждены, тем выше частота. Альфа-волны — более медленные мозговые волны. Они появляются когда вы расслаблены, мечтаете, визуализируете, находитесь в процессе творчества.

— более медленные мозговые волны. Они появляются когда вы расслаблены, мечтаете, визуализируете, находитесь в процессе творчества. Тета-волны — гораздо более медленные и связаны с первой стадией сна. Вы пребываете в состоянии тета-волн на более глубоких уровнях медитации, вдохновленные творчеством и воображением. Поток идей, творческих озарений всплывает на поверхность вашего сознания.

— гораздо более медленные и связаны с первой стадией сна. Вы пребываете в состоянии тета-волн на более глубоких уровнях медитации, вдохновленные творчеством и воображением. Поток идей, творческих озарений всплывает на поверхность вашего сознания. Дельта-волны — самые медленные. Они обнаруживаются во время глубокого сна, связаны с лунатизмом, разговорами во сне.

Наиболее быстрые мозговые волны согласуются с низкочастотным сознанием, а самые медленные связаны с высокочастотным расширенным сознанием.

Мозг человека постоянно переключается между этими 4-мя частотами.

На каждом уровне вибрации человек функционирует по-разному.

Вывод: если вы хотите увеличить поток озарений, творческих идей, ощущать спокойствие и гармонию, замедлитесь, практикуйте медитацию.

Частоты головного мозга согласуются с уровнями сознания.

Бета-волны соотносятся с поверхностным сознанием, повседневной реальностью и линейным мышлением.

Чем энергичней сосредоточено ваше мышление, тем более ограничено ваше сознание.

Когда мозговые волны замедляются до альфа-уровня, пропадает тревожность. Вы становитесь открытыми, осознанными и способны воспринимать тонкие виды информации.

Вы получаете доступ к глубоким областям памяти. Все, что хранилось до этого в подсознании, всплывает на поверхность.

Когда головной мозг замедляется до тета-уровня, вы начинаете понимать суть вашего истинного Я. Эго уступает вашей духовной сущности, которая выходит на передний план.

Люди, которые практикуют глубокую медитацию, ощущают единство между собой и другими существами.

Вход в дельта-состояние приносит переживание нахождения вне тела. Ощущение истинного Я расширяется, становится коллективным и вселенским, где не существует ни времени, ни пространства. Можно легко переключаться на другие измерения сознания.

Сердце — самый важный жизненный орган человека. Оно вырабатывает мощное электромагнитное поле.

Сердце обладает своим собственным мозгом.

Когда вы переносите фокус с ума на сердце, вы начинаете понимать свои истинные желания и намерения, вы познаете себя настоящего.

Уровень 2-й — Энергетическое тело

Энергетическое тело — это наша энергетическая система, которая состоит из 7 основных чакр.

Каждая из них излучает свою вибрацию. В зависимости от состояния чакр, во внешний мир транслируется то или иное вибрационное послание.

Немногие могут похвастаться отменным физическим здоровьем, отсутствием проблем с самооценкой, финансами и других жизненных сложностей.

А все потому, что далеко не у всех людей чакральная система полностью здорова и не имеет блоков.

Чтобы узнать, на какие чакры стоит обратить внимание, посмотрите в инфографике, что транслирует каждая чакра в здоровом состоянии и в состоянии дисбаланса.

Уровень 3-й — Эмоции и мысли

Наши эмоции хранятся в эмоциональном теле, а мысли — в ментальном теле.

В зависимости от того, какую эмоцию или мысль вы в течение дня проживаете, тот сигнал вы и посылаете во внешний мир.

Низкочастотные вибрации включают следующие эмоции: сомнение, уязвимость, страх, ненависть, вину, стыд, ярость, разочарование, депрессию.

На ментальном уровне это проявляется в виде обвинений, нетерпения, одержимости, невроза.

Эмоции любви, благодарности, великодушия, радости, энтузиазма транслируют высокочастотные вибрации.

Когда вы их испытываете, вы становитесь восприимчивыми, открытыми, креативными. Вас посещает вдохновение, прозрение.

Отследите, какие эмоции вы чаще всего проявляете в жизни. Соответствующий сигнал вы и отправляете во внешний мир.

Сигналы, которые транслируются вашими физическим, энергетическим, эмоциональным и ментальным телами, образуют единый сигнал — вибрационную подпись.

Она транслируется изнутри во внешний мир и пересекается с вибрациями других людей.

Находит людей с похожей вибрационной подписью и возвращается обратно уже с отпечатком вибраций людей, которые вызвали резонанс.

Если вы проснулись не в духе, испытываете раздражение по любому поводу, вы эту вибрацию транслируете в окружающую среду.

Она находит там человека со схожей частотой вибрации и привлекает его в вашу жизнь. Происходит цепная реакция.

Вы распространяете дальше свое недовольство, приумножая количество раздражения и негатива в своей жизни.

Чем шире круг общения, тем больший энергообмен происходит между людьми, включая близких родственников, друзей, коллег по работе и даже прохожих.

В каждом из них происходит энергоинформационный обмен на уровне соответствующих частот и вибраций.

Способы сотворения реальности

В зависимости от того, какие вибрации вы посылаете во внешний мир день за днем, минута за минутой, секунда за секундой, соответствующую реальность вы и сотворяете.

Выделим 3 способа создания реальности.

Человек-реактор

Человек играет в бесконечный пинг-понг, неосознанно реагируя на приходящие извне вибрации.

Отвечает гневом на гнев, раздражением на раздражение.

Все, что он посылает вовне, возвращается к нему обратно в увеличенном размере.

Он не контролирует и не осознает этот процесс. Если такому человеку послать волну негатива, он тут же включается и реагирует.

К этому типу людей относится большинство на планете Земля. Они сотворяют свою реальность неосознанно.

Человек-трансформатор

Такой человек осознает себя режиссером своей жизни. Он знает, что настоящее складывается из тех действий, которые он совершил в прошлом.

Он понимает, если в будущем он хочет получить другой результат, ему нужно сейчас изменить свои действия.

Он думает сердцем, чувствует головой.

Умеет трансформировать негатив в позитив. Минимально подвержен внешнему влиянию.

К этому типу относятся люди, которые идут по пути духовного развития, исцеляют свои травмы, освобождаются от ограничивающих убеждений.

Человек-генератор

Это человек, который сам научился генерировать энергию. Он не зависит от внешних источников, восходящего и нисходящего потока космической энергии.

Он НЕ зависит от внешнего воздействия вибраций других людей. Это значит, что в его сотворении реальности никто, кроме него, не принимает участия.

Это будущее человечества. Это то, куда мы с вами направляемся.

Ваша вибрационная подпись может меняться в процессе вашей духовной эволюции.

Если вы хотите получать от вселенной подарки в виде радости, денег, энергии, новых знаний и возможностей, позаботьтесь о том, что вы отправляете во внешний мир.

Сделайте свои вибрационные послания качественней, чтобы привлечь в свою жизнь то, что вы действительно хотите.

Источник — econet.ru