Весь мир оказался шокирован тем, что через 30 лет обнаружили в Чернобыле!

Деятельность человека приводит к катастрофам. К тому, что на мили вокруг умирает все живое. Своими руками мы губим эту прекрасную планету, на которой нам выпала счастливая доля жить. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел страшный взрыв. Еще одно творение человеческих рук не выдержало эксплуатации. Мир захлебнулся облаком радиации.

Некогда оживленный город стал зоной отчуждения, а его жители покинули насиженные места. С того страшного дня прошло вот уже 30 лет и, когда ученые решили выяснить, как поживают брошенные угодья, они были откровенно поражены увиденным!

Удивляет то, что фауна не только не обеднела, но и пополнилась новыми видами, многие из которых находились на грани вымирания. Так, в зоне Чернобыля появилось много оленей, лосей, а также волков — животных, которых уже давно не видели в тех краях.

Самыми сенсационными героями стали редкие черные аисты и бурые медведи. Они вообще исчезли с природоведческих карт края в 80-х годах прошлого века.

“Первые следы медведя мы с коллегами зафиксировали в 2003 году, но тогда этим материалам не поверили”, — поделился один из ученых.

При этом удивительно то, что в Чернобыле совершенно отсутствуют животные-мутанты. Никаких трехногих, трехголовых или еще с какими-либо отклонениями зверюшек там не нашли.

Настоящей радостью стало возрождение популяции европейской рыси — практически повсеместно это животное занесено в Красную книгу. Когда-то рысь населяла почти всю территорию Западной и Центральной Европы. Но из-за популярности рысьего меха на мировом рынке и вырубки лесов уже в средине 20-го века рысь истребили во многих Европейских странах.

Секрет, по словам ученых, вовсе не в целебном воздействии радиации, а в том, что человек наконец перестал совать свой нос, куда не следует, и дал природе (пусть и вынужденно) самостоятельно уладить свои дела.

К тому же, ученые выявили в лесах редкий вид Европейского медведя, который в этих краях не водился последние лет 100. Сейчас весь мир может наблюдать Чернобыльский заповедник благодаря работе 40 камер-фотоловушек. Не знаю, как вас, а меня эти перемены очень и очень радуют!

Источник: https://lamp.im/