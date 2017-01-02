Великие загадки Вселенной: мозг

Сотни лет учёные-биологи предпринимают попытки изучить человеческое тело, познать его природу и душу. Хотя малую часть секретов нашего организма специалисты разгадали, мозг так и остаётся самой большой тайной.

Согласно установленным законам, наш мозг пользуется данными из окружающего мира, обрабатывает их и только потом принимает решения. Однако по результатам некоторых исследований считается, что наше сознание остаётся независимым от серого вещества.

Мозг всё решает ещё до того, как сам человек способен это осознать. Такое происходит на полминуты раньше нашего осознания. Это огромнейший промежуток времени для мозговой активности. Встаёт вопрос: кто решает – человек или желеобразная субстанция в его голове? Кто хозяин в нашем теле? Кому дано управлять – мозгу, сознанию или подсознанию? Может ли случиться, что какое-то серое вещество нас разыгрывает или даже вводит в заблуждение?

Вспомнить хотя бы такое известное явление — галлюцинации. Человек считает их реальными, и убедить его в обратном невозможно. Для него они такие же настоящие, как для обычного человека видеть стакан воды на столе. Мозг заставляет организм думать, что этот мираж — настоящий. Зачем он «морочит» нам голову? Есть ли у нас причины полагать, что всё происходящее – реальность, а не обман?

Некоторые учёные предположили: скоро искусственный разум сможет воспринять себя отдельной личностью, у которой появится своя цель и мотивы. Что тогда ожидает нас?

У людей нет права называть орган, находящийся в черепной коробке, «моим». Он настолько мощный, что мы над ним не властны – решения он принимает сам, отправляя сигналы в организм, побуждающие к определённым действиям. У человека есть руки и ноги, а значит и возможность что-либо предпринять.

Возможности серого вещества

Люди рождаются с мощным компьютерным устройством в своей голове. Однако в него сначала надо установить некоторые программы. Одни стоят с рождения, другие качаются в течение жизни. Это позволяет человеку меняться и перестраиваться. И если бы он не умирал так скоро, его мозг мог бы вечно качать программы. В этом органе установлена огромная нейронная сеть – 5,5 петбайт информации. Для примера: такой объём данных приравнивается к 300 годам круглосуточного просмотра фильмов.

Сам мозг не сможет жить отдельно. У него есть тело, которым он управляет. Он даже помнит, что у него «зачесалась пятка». Компьютеру здесь намного сложнее – у него нет тела, и он не может производить определённые действия.

Кроме сознания, у человека есть и подсознание — ещё одна неизученная загадка мозга. Многие учёные считают: контролируя своё подсознание, человек может выполнить работу любой сложности на высшем уровне. Разнообразные исследования доказывают: если мозг настроен только на решение одной задачи, его эффективность будет максимально правильной. При этом не требуется больших умственных затрат. А если концентрация распространится на две задачи и более – производительность мозга снизится более чем на 50%. Как результат — решения будут неправильными. Поэтому, человеку лучше сосредоточиться сначала на одной задаче, а затем — на других. Только так можно принимать максимально правильные и осознанные решения.

Человек – непознанная часть Вселенной. Его тело содержит в себе огромное количество тайн. Но специалисты уже открыли генетический код, подтверждающий, что загадки человеческого организма раскрыть вполне реально, только всему своё время.

Способность лечить болезни

Природа регулярно взаимодействует с человеком, что оставляет свои следы при формировании личности. Однако все процессы в его организме подчиняются только разуму. Психологи отмечают, что каждый индивидуум общается с окружающим миром под воздействием головного мозга. Он формирует реакцию на происходящее, воспринимает, делает анализ значимости, а затем хранит информацию. Мозг человека полностью нацелен на развитие и сохранение организма, в котором он находится.

Недавние исследования наглядно демонстрируют, что мозг играет огромную роль в вопросах психологического и физического здоровья. Без его участия практически невозможно излечивать тяжёлые недуги. Проведённые эксперименты только подтверждают: состояние здоровья напрямую зависит от психофизической активности мозга. Его роль усиливается в стрессовых и трудных психологических ситуациях. Болезнь – лишь ответная реакция организма на сведения, поступившие из внешней среды и имеют повреждение. Чтобы предотвратить заболевание, в организме необходимо запустить защитную функцию на подобную информацию. Как это можно сделать?

Некоторые специалисты уверены, что большинство недугов можно решить при помощи внутренних резервных систем организма, в первую очередь – за счёт мозга. Серое вещество в определённых моментах способно удвоить возможности организма и активировать защитные тенденции. А это значительно повысит регенеративные процессы. Именно благодаря мозгу мы можем само-восстанавливаться: сращивать кости, заживлять раны, возобновлять структуру любого органа.

А где скрывается ответ о сверх способностей человека – в мозгу или сознании? Все эти вопросы ещё с древних времён волнуют людей.

Мозг делает разумное существо таким, какое оно есть. Раскрыть все возможности мозга не могут самые известные и талантливые учёные современности, несмотря на все достижения. Но есть большое количество свидетельств, что способность человеческого мозга может выйти за грань разумного и объяснимого.

Перспективы мозга

Единственное, что может подтвердить наука — люди пользуются только малой частью своего серого вещества, то есть всего 5% возможностей от 100%. Что тормозит этот процесс и мешает в полной мере использовать мозг?

Природа наделила человека разумом и поставила преграду, призванную защищать мозг от перегрузки. Возможно, мы не готовы вместить в себя определённую информацию, а пользуемся ею только в «урезанных» количествах. В ходе многолетних исследований было установлено, что человеческий мозг за всю жизнь может усвоить около 10 млн. бит информации. Однако он ограждает себя и работает «в режиме экономии», т. е. расходы энергии не превышает норму, нужную для функционирования организма. Возможно, если бы мы получали больше данных, это могло бы нам навредить?

Однако в мире есть люди, которые обладают особыми способностями, хотя физически ничем не отличаются от других. Их возможности для окружающих кажутся мистическими. Почему так происходит – остаётся загадкой. Самыми интересными для науки считаются возможности человеческого организма переносить большие перепады температуры без каких-либо последствий, возможность запоминать целые книги, только один раз перелистав страницы, возможность предвидеть будущее, считать сложные математические уравнения быстрее компьютера.

Учёные давно бьются над разгадкой возможностей человеческого мозга и его сознания. Однако пока наше серое вещество так и остаётся неизученным. Возможно, придёт время, и мы сможем задействовать все свои способности. Какие перспективы тогда откроются перед нами, сможет ли мы ими управлять себе во благо?