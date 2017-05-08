Существует мнение, что историю творят только мужчины: великие властители, знаменитые полководцы, талантливые ораторы, известные общественные деятели и неугомонные революционеры… Однако, вряд ли кто-нибудь, сможет принизить роль умных, сильных духом женщин, которые внесли неоценимый вклад в развитие России: императрицы, литераторы, ученые. Они не только изменяли ход истории и пути в культуре и науке, но и упорно разрушали карьеры великих мужчин. Многие успешные женщины опережали свое время на многие десятилетия. И мы по праву можем гордиться теми выдающимися женщинами, которые проявили настоящую выдержку, невероятную твердость в самых трудных моментах своей жизни и приняли реальное участие в укреплении страны и улучшении жизни народа.

Одной из таких женщин, являющейся неординарной исторической личностью, была Великая русская княгиня Елена Глинская. Большинство знают ее как мать Ивана Грозного. Михаил Ломоносов считал эту женщину мудрой правительницей, любящей матерью и умной помощницей своего мужа – Великого князя Василия III. Елена Глинская стала женой российского правителя после его развода с первой женой – Соломонией Сабуровой.

Развод для Василия III был вынужденной мерой: от первого брака у властителя не было наследника. Известно, что к первому браку Великого князя отнеслись очень серьезно. Были выбраны 500 девушек. Доверенные лица тщательно обследовали претенденток на брак с Василием III, включая исследования на возможность родить здорового ребенка. Но несмотря на принятые меры, брак оказался бездетным. Василий III был в отчаянии. Бояре сами порекомендовали правителю: «Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Духовенство было категорически против развода правящей пары. Тогда Василий III обвинил свою жену в колдовстве. Соломонии настойчиво предлагали уйти в монастырь, но женщина, понимая, что пробудет за стенами обители до конца своей жизни, отказывалась от пострига. Положение Соломонии при княжеском дворе с каждым дней ухудшалось. Она подвергалась грубым нападкам со стороны ближних бояр своего мужа, которые не скрывали, что это делается по приказу Великого князя.

Василий III остановил свой выбор новой жены на литовской княгине Елене Глинской. Она принадлежала к старинному роду, происходившему от татар. В Москву Глинская приехала со своим дядей – Михаилом Глинским. Этот человек славился авантюрными выходками, побывал на службе при многих европейских дворах. После ссоры с польским королем, попытался поднять мятеж. Эта афера оказалась неудачной и Глинскому пришлось срочно бежать в Москву. Предателя, авантюриста и махинатора встретили в Москве с распростертыми объятиями. Ему даже посулили дать вотчину на Смоленской земле. Не успели пожаловать землицей – Михаил Глинский попытался сбежать к своему «заклятому другу» польскому королю Сигизмунду. Но его перехватили, поймали и заключили в тюрьму. Из двадцати лет пребывания на территории России, 13 лет он провел в застенках.