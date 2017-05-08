Существует мнение, что историю творят только мужчины: великие властители, знаменитые полководцы, талантливые ораторы, известные общественные деятели и неугомонные революционеры… Однако, вряд ли кто-нибудь, сможет принизить роль умных, сильных духом женщин, которые внесли неоценимый вклад в развитие России: императрицы, литераторы, ученые. Они не только изменяли ход истории и пути в культуре и науке, но и упорно разрушали карьеры великих мужчин. Многие успешные женщины опережали свое время на многие десятилетия. И мы по праву можем гордиться теми выдающимися женщинами, которые проявили настоящую выдержку, невероятную твердость в самых трудных моментах своей жизни и приняли реальное участие в укреплении страны и улучшении жизни народа.
Одной из таких женщин, являющейся неординарной исторической личностью, была Великая русская княгиня Елена Глинская. Большинство знают ее как мать Ивана Грозного. Михаил Ломоносов считал эту женщину мудрой правительницей, любящей матерью и умной помощницей своего мужа – Великого князя Василия III. Елена Глинская стала женой российского правителя после его развода с первой женой – Соломонией Сабуровой.
Развод для Василия III был вынужденной мерой: от первого брака у властителя не было наследника. Известно, что к первому браку Великого князя отнеслись очень серьезно. Были выбраны 500 девушек. Доверенные лица тщательно обследовали претенденток на брак с Василием III, включая исследования на возможность родить здорового ребенка. Но несмотря на принятые меры, брак оказался бездетным. Василий III был в отчаянии. Бояре сами порекомендовали правителю: «Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Духовенство было категорически против развода правящей пары. Тогда Василий III обвинил свою жену в колдовстве. Соломонии настойчиво предлагали уйти в монастырь, но женщина, понимая, что пробудет за стенами обители до конца своей жизни, отказывалась от пострига. Положение Соломонии при княжеском дворе с каждым дней ухудшалось. Она подвергалась грубым нападкам со стороны ближних бояр своего мужа, которые не скрывали, что это делается по приказу Великого князя.
Василий III остановил свой выбор новой жены на литовской княгине Елене Глинской. Она принадлежала к старинному роду, происходившему от татар. В Москву Глинская приехала со своим дядей – Михаилом Глинским. Этот человек славился авантюрными выходками, побывал на службе при многих европейских дворах. После ссоры с польским королем, попытался поднять мятеж. Эта афера оказалась неудачной и Глинскому пришлось срочно бежать в Москву. Предателя, авантюриста и махинатора встретили в Москве с распростертыми объятиями. Ему даже посулили дать вотчину на Смоленской земле. Не успели пожаловать землицей – Михаил Глинский попытался сбежать к своему «заклятому другу» польскому королю Сигизмунду. Но его перехватили, поймали и заключили в тюрьму. Из двадцати лет пребывания на территории России, 13 лет он провел в застенках.
Василий III безоглядно влюбился в молодую княгиню Глинскую. Для русских бояр его выбор казался противоестественным, ведь она была чужеземкой, к тому же из семьи врага государства. Но девушка обладала не только привлекательной внешностью, но и имела европейское образование. Эти обстоятельства смягчили отношение к ней окружения Великого князя. Главное, что Василий III был счастлив и готовым на любой безумный поступок ради своей любимой жены. Говорили, что из-за Елены он даже пошел на сумасшедший поступок – сбрил бороду (на такие жертвы не шел ни один из властителей России). После четырех лет брака у княжеской четы родился сын – будущий Иван Грозный. Великий князь души не чаял в своей жене, но до управления государством ее не допускал.
Перед самой смертью он назначил малолетнему сыну Ивану опекунов – своего младшего брата Андрея Старицкого и дядю жены Михаила Глинского. Елена Глинская понимала, что только она в состоянии защитить сына от гибели и способствовать его восхождению на российский престол. Но кроме Андрея Старицкого, у умершего князя Василия III был еще один брат – Юрий. Глинские считали, что он попытается поднять мятеж с целью захвата власти в государстве. Они приказали схватить Юрия и посадить в тюрьму, где он вскоре и умер, не выдержав издевательств. Среди бояр начались жестокие распри. Польские шпионы сообщали своему королю, что «бояре там едва не режут друг друга ножами».
Долгие годы близким человеком для Елены Глинской был боярин Иван Овчина. Талантливый военноначальник, фаворит Великой княгини Овчина, возможно, и был настоящим отцом будущего российского властителя – Ивана Грозного. Но между фаворитом и дядей Елены Глинской были враждебные отношения. Елене пришлось выбирать между любимым и родственником. Глинская выбрала своего фаворита, а дядя, очередной раз, был заключен в тюрьму, где вскоре и умер. Андрей Старицкий быстро понял, что следующий на устранение – он. Андрей поспешил покинуть Москву и заперся в своей вотчине – Старице. Он старался показать, что его не интересует власть и он не является угрозой для Елены Глинской и ее сына. Для доказательства своей позиции, он отправил всех своих вооруженных людей на государеву службу в Москву.
Елена Глинская и Овчина только посмеялись над его решением и отправили войска в Старицу. Андрей, не ожидавший такого коварства, вынужден был бежать в Новгород. Он надеялся, что новгородцы поддержат его и выступят против узурпировавших власть Овчины и Глинской. Но Новгород не стал вмешиваться в драку за власть. Глинская очередной раз обманула Андрея Старицкого, предложив ему прощение, если он приедет в Москву с повинной. А когда он заявился в столицу, его посадили в узилище, где он через полгода погиб.
Елена Глинская полагала, что ей удалось устранить всех своих врагов и она почувствовала себя полной правительницей. Наступило время заняться внутренней и внешней политикой. Заслугой Елены Глинской на посту правительницы полагают то, что она ввела единую для всей страны монету – копейку. Этот шаг послужил объединению страны.
Глинская, благодаря помощи и поддержке Овчины, дала жесткий отпор захватническим планам польского короля, который решил, что Россия ослаблена и посмел пойти войной на Москву. В результате военного противостояния, Сигизмунд вынужден был подписать с Москвой позорный для него мир.
Глинская стала настоящей последовательницей княгини Ольги, она также активизировала строительство новых поселений. Особое внимание на укрепление границы с Литвой. Правительница способствовала восстановлению древнейших российских городов Устюга и Ярославля. Новые крепости защищали и южные рубежи страны от набегов кочевников. Началось строительство укреплений вокруг всех российских городов.
Она начала проводить реформы, которые, в последствии, стали основой новой системы управления государством, введенной уже ее сыном – Иваном Грозным. Она привлекла к работе многих иностранных специалистов, которые, несомненно, многое сделали для расцвета российского государства. Развитие экономики страны, увеличение военной мощи, повышение авторитета государства – это реальные итоги правления Елены Глинской.
Однако, зря Елена Глинская полагала, что расправилась со всеми врагами: в 1538 году она внезапно умерла. Но причина ее гибели так и числиться в перечне русских исторических загадок. Сам Иван Овчина и его родственники подверглись репрессиям после смерти правительницы. Бояре радовались своей, можно сказать, «пирровой победе» не долго: подросший сын Глинской взошел на престол и не даром, в последствии, получил прозвище Грозный.
Из исторических записей известно, что Иван Грозный не предполагал, что мать отравили, иначе бы он жестоко расправился с убийцами. Только исследования останков Великой княгини указывают на возможность насильственной смерти государыни. Современным ученым удалось восстановить облик Елены Глинской. И судя по результатам, она была очень красивой женщиной – настоящая царица!
Источник: http://tainy.net/