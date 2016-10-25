Величайший пророк Эдгар Кейси

А знаете ли вы, что американского ясновидящего Эдгара Кейси, которого сегодня хорошо знают россияне как раз по причине того, что он предрек России великое будущее, правители Советского Союза считали врагом, а потому советские граждане даже не слышали о нем: ведь он предрек распад СССР и крах коммунистической идеологии. В точности также поступают сегодня правители США и стран Западной Европы, которых пугают предсказания «спящего пророка»…

Феномен этого оракула двадцатого века заключался в том, что он пророчествовал впадая в транс, то есть за него как бы вещал его дух, более могущественный и всезнающий. А потому Эдгара Кейси журналисты окрестили спящим пророком, а его предсказания сбывались с поразительной точностью не только по времени и месту, но и по силе разрушительного удара, скажем, от землетрясения, цунами или ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, а также по достоверности тех последствий, которые следовали далее.

Основные предсказания мирового масштаба Кейси сделал в 1945 году, незадолго перед своей смертью. Он указывал, что жителей Земли ждут большие катастрофы из-за смещения полюсов планеты, что практически вся восточная Америка уйдет под воду, а Соединенные Штаты прекратят свое существование как сверхдержава. Хорошо достанется и Европе. Всех меньше в этой природной катавасии пострадает Россия, которая в дальнейшем возглавит новую цивилизацию, пришедшую на смену нынешней, более духовную и чистую – и центром этого обновленного мира станет Западная Сибирь.

Люди новой шестой расы станут жить по восемьсот и более лет. Они смогут и вообще не умирать при условии вхождения в коалицию Странников во времени. Однако в этот духовный мир, подчеркивал Кейси, попадут далеко не все жители Земли — только праведники. Они-то и составят новую духовную расу, совершенно не похожую на нынешнее оголтелое общество, поскольку при ней на планете не станет ни раздора, ни войн, ни убийств, ни предательства…

Почему пророчеств Кейси боятся современные правители США и стран Западной Европы

Эдгар Кейси оставил после себя более четырнадцать тысяч листов всевозможных пророчеств, многие из которых до сих пор не разгаданы или не поняты. К тому же все эти предсказания современное правительство негодяев практически боится обнародовать. Говорят, что могила Кейси пуста, поскольку после смерти он превратился в серебристую дымку, а потому хоронить пришлось пустой гроб. Но и это остается в тайне, поскольку нынешние правители США, да и не только Соединенных Штатов, боятся даже мертвого пророка.

Кстати, у Эдгара Кейси осталось много последователей и учеников. Одна из них англичанка – семидесятишестилетняя Мэри Тотан — утверждает, что она до сих пор имеет связь со своим учителем. Недавно он сказал ей, что в ближайшие годы в США произойдет величайшее землетрясение, которое расколет страну на две части, а в Мексике взорвется вулкан, который повергнет в темноту все государство.

Как говорят создатели нового документального фильма об Эдгаре Кейси, ждать великих перемен нам осталось недолго, и если Кейси остался верен своей непогрешимости в предсказаниях, то можно только порадоваться за Россию и ее духовность, которую не смогли уничтожить силы тьмы на протяжении многих тысячелетий. Ну а всем жителям Земли Эдгар Кейси советует одуматься, пока не поздно, пока еще есть время выбора. Ведь его остается все меньше и меньше…