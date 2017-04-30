Ваше предназначение и карма по дате рождения

Какие разные, по сути, существа: цветок и пчела. Но друг без друга им очень сложно. Противоположности дополняют друг друга. Разум и сердце не в ладу? Не все поступки требуют объяснения. Постарайтесь «помирить» в себе противоборствующие стороны. В личной жизни живите чувствами. На работе – разумом. Приходя домой – не думайте о делах служебных. А в офисе – не заводите романов. Вот тогда все сферы вашей жизни будут пребывать в полной гармонии.

21 июня – 21 июля: время долгих дней.

Вы родилась в спокойное и светлое время. День длится как раз столько времени, сколько нужно, чтобы успеть сделать все задуманное. И… даже дольше. Поэтому от скуки вы погружаетесь в сожаления о прошлом или предаетесь мечтам о будущем. Но помните: все самое интересное происходит именно сейчас! Завтра день убудет – и солнца станет меньше! Пользуйтесь тем, что имеете. Научитесь жить сегодняшним днем и получать от него максимальное удовольствие.

22 июля – 21 августа: время созревания.

Помните, что не все в этом мире вы сможете изменить. Да и стоит ли оно того? Ведь завтра природа сама совершит резкий поворот, закончится лето, и наступит осень. Учитесь принимать мир таким, какой он есть. Не все «комиссии» нуждаются в вашем участии. Развивайте гибкость и легкость в общении с другими людьми – и твоя жизнь станет намного проще.

22 августа – 21 сентября: время урожая.

Вы появилась на свет, когда уж видны плоды долгой работы. Пора собирать урожай. Что бы вы ни искали, это найдется рядом с вами. Звезды сами приведут вас в нужное время в нужное место. Не всегда необходимо применять силу, чтобы что-то изменить. Примите эту истину и забудете о головной боли и постоянной нервотрепке. Учитесь терпению и более разумному распределению энергии.

22 сентября – 22 октября: время листопада.

Как осенью с деревьев облетает желтая листва, так и вы в течение жизни избавляетесь от всего старого и лишнего и обретаете новое и полезное.1 А может быть, вам понравится путешествовать, как тому самому оторвавшемуся листку, открывая все новые и новые земли? Так или иначе вы учитесь мудрости. Возможно, однажды вы снимете розовые (или темные?) очки, увидите, какой разнообразной и интересной может быть жизнь. Ваш кармический урок – быть более реалистичным. Иногда реальность даже интереснее, чем мечты. Надо только как следует присмотреться.

23 октября – 22 ноября: время первых заморозков.

Сложный момент: важно успеть укрыть посевы до наступления холодов – но не слишком рано, иначе они погибнут. Здесь важны наблюдательность и чувство меры. Часто вы слишком спешите, а порой – сидите сложа руки, когда нужно бежать. Учитесь следить за событиями и адекватно реагировать на перемены.

23 ноября – 21 декабря: время долгих ночей.

Ночью полагается спать? Но ведь именно в это время пробуждаются дремлющие днем магические способности. Слушайте свою интуицию. Кому из друзей нужна помощь? А к кому лучше не приставать со своими «бредовыми советами»? Внутренний голос подскажет самые верные ответы. Ваша задача – вовремя его услышать.

22 декабря – 19 января: время обновления.

После дождливой слякотной осени пришла белоснежная зима. Она накрыла землю снегом и навела в природе свой порядок. Так и вы любите, чтобы каждая вещь была на своем месте. Но не все нуждается в уборке. Небольшой хаос только повысит тебе настроение, а окружающие перестанут считать вас занудой. Время от времени меняйте привычный ритм жизни, правила и принципы, по которым вы привыкли жить.

20 января – 18 февраля: время очищения.

Природа очищается, активно готовясь к встрече яркой и теплой весны. Голубое небо, легкий морозец, яркое солнышко – какая романтика! Тут недолго замечтаться. Так ивы частенько витаете в облаках. Знайте, что в это время рождаются самые гениальные изобретатели и ученые. Не опускайте руки. Помните, вы пришла в этот мир, чтобы сделать его лучше и чище.

19 февраля – 20 марта: время бурных ветров.

Сильный ветер способен смести все на своем пути. Под его напором вы качаетесь, как тростинка. Вас все время кто-то о чем-то просит. Не старайтесь помочь всем подряд. Ваш урок – научиться не распыляться и концентрировать свои усилия на чем-то одном.

Источник – MoiMozg