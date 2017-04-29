Ваше подсознание знает ВСЁ

«В вашем подсознании скрыта сила, способная перевернуть мир» ©Уильям Джеймс

Каждый человек хочет быть успешным, здоровым и богатым. Но как это сделать ? Кажется — все просто. Надо поставить цель, составить план и идти по этому пути.

И руководствуясь этой мыслью, мы отправляемся в путешествие по жизни, рассчитывая на то, что сможем добиться успеха и счастья. И главный инструмент, который мы для этого используем – это мы сами!

Проделки подсознания

А много ли мы знаем о себе?

Существуют механизмы, которые действуют в нашей голове, пока мы планируем нашу жизнь и пытаемся ей управлять.

Вспомним айсберг.

Мы знаем, что на поверхности у айсберга находится только 10- я часть, а 90 процентов льда скрыто под водой. Наше мышление на него очень похоже, если верхнюю часть называть сознанием, а нижнюю, скрытую от глаз – подсознанием.

Сознание — это часть разума, которая доступна для нас.

Все наши мысли, логическое мышление происходят на уровне сознания. Сознание управляет всеми процессами взаимоотношений в социуме, а также всей практической деятельностью человека. Под водой же скрыты наши истинные желания, мысли и потребности, жизненные установки, социально не одобряемые в обществе модели поведения, а так же страхи, проблемы, травмы, мотивы.

Наше мышление постоянно играет с нами в игры. Сознание заставляет нас двигаться вперед – ведь у нас есть хорошая цель и мотивация, но мы застреваем на месте и удерживаем себя от достижения желанных высот. И это уже проделки подсознания.

Все планы рассыпаются как песок, потому что причины нашего успеха находятся в сознании, а причины, по которым мы не должны что-то делать, находятся в подсознании.

Каждое мгновение наше подсознание записывает все, что с нами происходит. Все, что мы видим, слышим, осязаем, чувствуем. Все это хранится в нашем подсознании в виде образов и картинок, которые можно воскресить в памяти. Именно подсознание помогает человеку, направляя его деятельность. Через интуицию, сны, ощущения и предчувствия оно подсказывает нам необходимые идеи и решения.

Подсознание — это то, что люди думают и хотят на самом деле, но не подозревают об этом.

Психологи знают — случайностей нет, за каждой случайностью в поведении есть скрытый мотив. Это подсознание дает сознанию команду «случайно» забыть, куда Вы положили свои документы, перед тем, как выйти из дома. И в результате Вы опаздываете на встречу, на которую на самом деле не хотите или боитесь идти.

Это подсознание дает сознанию команду «случайно» набрать неверный телефонный номер, и Вы попадаете не туда куда собирались, но на самом деле Вы звоните именно тому человеку, которого хотите услышать. Какой же важнейший вывод можно сделать из всего сказанного?

Пока ты не руководишь подсознанием, корабль судьбы несет течение. Но стоит только поменять у себя некоторые установки и подсознание, как верный слуга, принимает их и начинает обработку. В результате, через некоторое время, жизнь начинает меняться. И продвижение к своим целям, осуществление намерений становится возможным. И результат уж виден впереди… Нужно только научиться выходить на контакт со своим подсознанием. Все просто!

Источник: econet.ru