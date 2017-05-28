Ваше подсознание знает ответы на все вопросы

Наш разум состоит из двух миров: мира сознательного и мира подсознательного. Также их можно называть сознательный разум и подсознательный разум. Сознание – это часть разума, которая полностью доступна для человека. Все ваши мысли, идеи происходят на уровне сознательного разума.

Нельзя думать об одном, а получать в итоге другое. Нельзя посадить овес, а получить ячмень. Успех и счастье дается тем, кто вырабатывает способность целиком сосредоточиться на одном деле и не оставляет его без внимания до самого окончания процесса.

Сознание — это объект или мыслящий ум. Оно лишено памяти и может удерживать только одну мысль в каждый момент времени. Оно выполняет четыре важнейшие функции.

Во-первых, оно идентифицирует входящую информацию. Получение информации обеспечивается всеми пятью чувствами — зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом.

Ваше сознание непрерывно наблюдает и классифицирует все происходящее вне вас. Для иллюстрации этого представьте, что вы идете по тротуару и решаете пересечь улицу. Вы делаете шаг с тротуара на проезжую часть. В этот момент вы слышите рев автомобильного двигателя. Вы немедленно оборачиваетесь в направлении движущегося автомобиля, чтобы идентифицировать звук и направление, откуда он исходит.

Вторая функция вашего сознания — это сравнение. Полученная зрительная и слуховая информация об автомобиле немедленно отправляется в ваше подсознание. Там она сравнивается со всей ранее накопленной информацией и опытом, связанным с движущимися автомобилями.

Если, к примеру, машина находится в квартале от вас и движется со скоростью 50 км/ч, ваш банк данных в подсознании подскажет вам, что опасности нет и можно продолжать движение. Но если автомобиль движется в вашем направлении со скоростью 100 км/ч и находится всего лишь в сотне метров от вас, вы получите сигнал тревоги, стимулирующий ваши дальнейшие действия.

Третья функция сознания — анализ, он всегда предшествует четвертой функции — принятию решений.

Функции вашего сознания очень схожи с функциями, выполняемыми бинарным компьютером: он принимает или отвергает данные, делая выбор и принимая решение. Он может работать только с одной мыслью в данный момент времени — позитивной или негативной, с «да» или «нет». Он непрерывно сортирует впечатления, решая, что подходит, а что нет.

Итак, вы идете по улице, слышите рев автомобиля и видите, что он приближается. Имея представление о скорости движущегося транспортного средства, вы проводите анализ и понимаете, что подвергаетесь опасности. Необходимо принять решение. Первый задаваемый вами вопрос таков: «Уйти с дороги? Да или нет?» Если ответ положительный, вы задаете следующий вопрос: «Шагнуть вперед? Да или нет?» Если поток машин достаточно плотный и принято отрицательное решение, то возникает новый вопрос: «Шагнуть назад? Да или нет?» Как только вы скажете «да», сообщение немедленно передается в подсознание и за долю секунды вы успеваете отпрыгнуть назад, причем это не сопровождается никакими дополнительными размышлениями или решениями с вашей стороны.

У вас нет необходимости пользоваться подсознанием для размышления о том, какая нога — правая или левая — должна сделать первый шаг. Получив команду от сознания, подсознание мгновенно приводит все соответствующие нервы и мускулы в движение для выполнения принятого решения.

Математик Питер Успенски в книге «В поисках чуда» приводит такую оценку: функции подсознания выполняются почти в тридцать тысяч раз быстрее, чем функции сознания.

Можно продемонстрировать такую скорость работы, вытянув перед собой руку и перебирая пальцами. Передав всю работу по координации движений подсознанию, вы выполняете это запросто. А теперь попытайтесь протянуть нитку в иголку, используя на этот раз свое сознание, и вы увидите, какая сосредоточенность и какие умственные усилия потребуются для выполнения простых движений рук при выключенном подсознании.

Ваше сознание работает как капитан подводной лодки, рассматривающий поверхность воды через перископ. Она видна только капитану. Членам команды передается только его восприятие всего происходящего на поверхности.

Все, что видит и чувствует капитан, все принимаемые им решения немедленно передаются команде подводной лодки, которая бросается выполнять его приказы.

Вы зачастую ощущаете ограниченность свободы действия, стремясь удержать «бразды правления» в своих руках. Очень часто вами движет убежденность в том, что лучшие или более высокие результаты возможны при больших усилиях. Но это — не решение.

В действительности можно повысить качество своей жизни, воспользовавшись собственным «гениальным разумом», мощью своего подсознания, освоив методы его активизации. Для этого необходимо знать, как устроено ваше подсознание и как оно работает.

ПОДСОЗНАНИЕ

Ваше подсознание — огромный банк данных. Его мощь практически ничем не ограничена. В нем сохраняется все, что постоянно с вами происходит. К тому времени, как вы достигнете возраста двадцати одного года, вы накопите в себе количество информации, более чем в сто раз превышающее содержимое полной Британской энциклопедии.

Пожилые люди под гипнозом часто могут с идеальной четкостью вспомнить события, происходившие пятьдесят лет назад. Ваша подсознательная память идеальна. Сомнительна лишь ваша способность сознательно вспоминать.

Функция подсознания — хранение и выдача информации. Оно постоянно проверяет, действуете ли вы в точном соответствии с тем, как запрограммированы.

Ваше подсознание субъективно. Оно не думает и не делает выводов, а просто подчиняется командам, которые получает от сознания. Если представить себе сознание садовником, сеющим семена, то подсознание будет садом или благодатной для семян почвой.

Ваше сознание командует, а подсознание подчиняется. Подсознание — не задающий вопросов слуга, который день и ночь работает над тем, чтобы ваше поведение сообразовывалось со схемой, соответствующей вашим эмоционально нагруженным мыслям, надеждам и стремлениям. Ваше подсознание растит в саду вашей жизни цветы или сорняки, которые вы сажаете создаваемыми вами мысленными образами.

У вашего подсознания есть так называемый гомеостатический импульс. Он поддерживает температуру вашего тела на уровне 37°С, а также ваше регулярное дыхание и определенную частоту сердцебиения. С помощью автономной нервной системы он поддерживает равновесие между миллионами химических веществ в миллиардах ваших клеток, так что весь ваш физиологический механизм большую часть времени работает в полной гармонии.

Ваше подсознание также практикует гомеостаз в ментальной сфере, поддерживая соответствие вашего мышления и поступков тому, что вы говорили и делали в прошлом. Вся информация о ваших мыслительных привычках и поведении хранится в подсознании. Оно запоминает ваши зоны комфорта и стремится удержать вас в них. Подсознание вызывает чувство эмоционального и физического дискомфорта при каждой вашей попытке сделать что-то по-новому, по-иному, изменить устоявшимся схемам поведения.

Подсознание функционирует как гироскоп или балансир, удерживая вас в состоянии, соответствующем ранее запрограммированным инструкциям.

Вы можете ощутить, как подсознание тянет вас назад в зону комфорта при каждой попытке сделать что-то новое. Даже мысль о новом деле приводит вас в напряженное, беспокойное состояние.

Пытаясь найти новую работу, сдать экзамен на право вождения автомобиля, устанавливая контакт с новыми клиентами, принимаясь за ответственное задание или общаясь с человеком противоположного пола и испытывая при этом неловкость и нервозность, вы чувствуете, что покинули свою зону комфорта. пример – так женщина вяжет не глядя, внимательно вникая в сюжет сериала, её внимание всё в сюжете, а руки действуют независимо от сознания.

Главное отличие ведущих от ведомых состоит в том, что лидеры всегда выталкивают себя из зоны комфорта. Им известно, как быстро зона комфорта в любой области становится ловушкой. Им известно, что безмятежность — величайший враг творчества и будущих возможностей.

Для обеспечения собственного роста, для выхода за пределы зоны комфорта требуется готовность чувствовать неловкость и дискомфорт в течение определенного начального периода времени. Если дело того стоит, то можно потерпеть некоторое неудобство, до тех пор пока не появится уверенность и не будет построена новая зона комфорта, соответствующая более высокому уровню достижений.

Если вы не готовы терпеть чувство неловкости и неадекватности на начальном этапе, будь то торговля, менеджмент, спорт, отношения с другими людьми, то застрянете на низком уровне достижений. Вам всегда придется вести величайшую войну с самим собой, и самая большая трудность, с какой вы столкнетесь, будет заключаться в прорыве, освобождении от старых привычек мышления и поведения.

ЗАКОН ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закон подсознательной деятельности гласит, что всякая идея или мысль, принимаемая вашим сознанием за истину, будет без вопросов принята и вашим подсознанием, которое немедленно принимается за работу по воплощению ее в реальность.

Как только вы начинаете верить в возможность осуществления какого-то действия, ваше подсознание начинает работу как передатчик ментальной энергии, в результате чего вы притягиваете людей и обстоятельства, гармонично соответствующие вашим новым доминантным мыслям.

Ваше подсознание управляет информацией всех типов, поступающей из окружающей среды, — всем, что вы видите, слышите, знаете. Оно делает вас чувствительным к любой информации, о важности которой вы осведомлены заранее. И чем эмоциональнее ваше отношение к чему-то конкретному, тем скорее ваше подсознание подскажет вам все, что вы можете сделать для воплощения желаемого в реальность.

Например, вы решили, что хотите купить красный спортивный автомобиль. И сразу же вслед за этим вы начинаете видеть красные автомобили на каждом шагу. Запланировав зарубежную поездку, вы начинаете везде наталкиваться на статьи, информацию и плакаты о международных путешествиях. Ваше подсознание работает таким образом, чтобы привлечь ваше внимание к нужным вещам для осуществления ваших желаний.

Размышления о новой цели воспринимаются вашим подсознанием как команда. Оно начинает корректировать ваши слова и поступки таким образом, чтобы они работали на достижение цели. Вы начинаете правильно говорить и поступать, делать все это вовремя, продвигаясь к результату.

ЗАКОН КОНЦЕНТРАЦИИ

Закон концентрации гласит, что все, о чем вы размышляете, увеличивается в размерах. Чем больше вы о чем-то думаете, тем глубже оно входит в вашу жизнь.

Закон многое объясняет об успехе и неудаче. Это — парафраз закона причины и следствия, сева и жатвы. Он утверждает, что невозможно думать об одном, а получать в итоге другое. Нельзя посадить овес, а получить ячмень. Успех и счастье дается тем людям, которые вырабатывают способность целиком сосредоточиваться на чем-то одном и не оставлять это без внимания до тех пор, пока процесс не будет завершен. Они обладают достаточной дисциплиной, чтобы думать и говорить только о том, чего хотят, и не отвлекаться на то, чего не хотят.

Ралф Уолдо Эмерсон писал: «Человек становится тем, о чем постоянно размышляет». Люди, добивающиеся высоких результатов, сторожат ворота своего разума с особым усердием. Они сосредоточиваются только на том, что для них действительно важно. Они размышляют о будущем своих желаний и отказываются предаваться собственным страхам и сомнениям. В итоге им удается совершать необыкновенные вещи за такое же время, какое средний человек тратит на обычные житейские дела.

Вот проверка для вас. В течение одного дня проконтролируйте, можете ли вы думать и говорить только о том, чего хотите. Проследите, чтобы ваши разговоры были лишены всякого негативизма, сомнений, страхов и критики. Заставьте себя говорить весело и оптимистично о каждом человеке и ситуации в окружающей вас жизни.

Вам будет нелегко. Возможно, это поначалу покажется вам неосуществимым. Но такое упражнение покажет, сколько времени и энергии вы тратите на вещи, которых совершенно не хотите.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОЗНАНИЕМ И ПОДСОЗНАНИЕМ

Вы – человек разумный, поэтому Вы обладаете разумом, и вам следует научиться им пользоваться. Есть два уровня разума: сознательный или рациональный и подсознательный или иррациональный. Вы мыслите, используя сознательный разум, и все ваши мысли проникают в подсознание, реагирующее в зависимости от их характера. Подсознание является резиденцией ваших эмоций, это ваш созидательный разум. Пока вы мыслите позитивно, все будет хорошо; если вы думаете негативно, то последуют неприятные события. Так работает человеческий разум.

Запомните главное: восприняв идею, подсознание начинает ее выполнять. Интересное обстоятельство заключается в том, что подсознание в равной степени откликается как на хорошие, так и на плохие идеи. Именно этот закон при негативном мышлении является причиной неудач, расстройств и несчастий, а обладателю гармоничного и конструктивного образа мышления приносит прекрасное здоровье, успех и благосостояние.

Душевный покой и здоровый организм станут неизбежным приобретением обладателя праведных мыслей и чувств. Чего бы вы ни пожелали в своем сердце и ни почувствовали как истинную необходимость, ваше подсознание воспримет это и начнет осуществлять. Вам останется только одно: убедить свое подсознание воспринять данную идею, и закон подсознания принесет желанное здоровье, душевный покой или успех. Вы отдаете приказания или распоряжения, а подсознание добросовестно воспроизводит запечатленную в нем идею. Таков закон вашего разума: реакция или отклик подсознания определяется характером мысли или идеи, утвердившейся в сознательном разуме.

Психологи и психиатры отмечают, что при передаче мысли в подсознание в мозговых клетках происходят изменения. Приняв какую-нибудь идею, оно начинает немедленно осуществлять ее. Подсознание работает по принципу ассоциации идей и использует все ваши знания, накопленные на протяжении целой жизни. Для выполнения поставленной задачи оно пользуется бесконечной силой, энергией и мудростью, находящимися внутри вас, а также всеми законами природы. Иногда подсознание немедленно разрешает все ваши трудности, но иногда ему требуется много дней, недель или месяцев для нахождения нужного решения. Пути Его неисповедимы.

Сознание и подсознание – это не два разума, а просто две сферы деятельности в пределах одного разума. Сознание является мыслящим разумом; это часть разума, которая выбирает. Так, вы можете выбирать книги, дом или спутника жизни, принимая решения своим сознательным разумом. С другой стороны, ваше сердце продолжает автоматически функционировать, процессы пищеварения, кровообращения и дыхания контролируются подсознанием с использованием процессов, независимых от сознания.

Подсознание принимает то, что в нем запечатлено или во что вы сознательно верите. Оно не раздумывает над вещами, подобно сознанию, и не вступает с вами в пререкания. Подсознание подобно почве, принимающей любые семена, хорошие и плохие. Ваши мысли активны; их можно сравнить с семенами. Отрицательные, деструктивные мысли продолжают негативную работу в подсознании; через определенное время в соответствии со своей природой они реализуются в вашей жизни.

Помните: подсознание не проверяет, хороши или плохи ваши мысли, истинны они или ложны, оно реагирует в соответствии с характером предлагаемых мыслей или предложений. Например, если вы что-то сознательно рассматриваете как истину (хотя на самом деле это может быть ложью), ваше подсознание воспримет посылку как истину и будет добиваться соответствующих результатов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Многочисленные эксперименты, проведенные психологами и другими специалистами на людях в состоянии гипноза, показали, что подсознание не способно производить выбор и сравнение, необходимые для мыслительного процесса. Эти эксперименты неоднократно подтверждали: подсознание принимает любое внушение, насколько бы ложным оно ни было. Приняв любое такое внушение, подсознание реагирует в соответствии с его характером.

Вот пример подчинения подсознания, внушению, если опытный гипнотизер скажет своему пациенту, что он Наполеон Бонапарт или даже кошка или собака, то пациент будет выполнять эту роль с безукоризненной точностью. Личность пациента на какое-то время изменяется: он не сомневается, что является тем, кем его назвал гипнотизер.

Гипнотизер может сказать одному из испытуемых, находящемуся в состоянии гипноза, что у него чешется спина, другому – что он является мраморной статуей, третьему – что сейчас мороз и ему холодно. И каждый из них будет действовать строго по правилам своего нового образа, воспринимая из окружающей обстановки только то, что относится к его идее.

Эти наглядные примеры ясно демонстрируют разницу между думающим разумом и подсознанием, которое безлично, не избирательно и принимает на веру абсолютно все, что посчитает истинным ват сознательный разум. Отсюда следует вывод: чрезвычайно важно правильно выбирать мысли, идеи и предпосылки, которые благословляют, исцеляют, воодушевляют и наполняют вашу душу радостью.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОБЪЕКТИВНЫЙ» И «СУБЪЕКТИВНЫЙ» РАЗУМ

Сознание иногда называют объективным разумом; оно имеет дело с предметами внешней действительности. Объективный разум занят познанием объективного мира; средствами его наблюдения являются ваши пять органов чувств. Объективный разум является нашим гидом и руководителем в связях и контактах с внешней средой. Используя пять органов чувств, вы получаете знания. Объективный разум учится через наблюдения, опыт и систему образования. Главнейшей функцией объективного разума является мышление.

Подсознание часто называют субъективным разумом. Он познает свою окружающую среду независимо от названных пяти органов чувств. Субъективный разум воспринимает все интуицией; это резиденция ваших эмоций и хранилище памяти. Субъективный разум выполняет свои высочайшие функции в моменты, когда органы чувств беспомощны. Одним словом, это тот разум, который заявляет о своем присутствии в тех случаях, когда объективный разум находится в отрешенном или сонном, дремотном состоянии.

Субъективный разум видит без помощи естественных органов зрения; он имеет способность ясновидения и яснослышания. Субъективный разум может покидать ваше тело, совершать путешествия в дальние края и часто приносить с собой очень точную и правдивую информацию. Субъективный разум позволяет читать мысли других людей, содержание запечатанных конвертов и запертых сейфов. Он обладает способностью оценивать мысли других людей, не прибегая к обычным средствам общения.

ОГРОМНАЯ СИЛА ВНУШЕНИЯ

Как вы, наверное, уже поняли, наше сознание является своего рода «контролером-привратником», и его главной функцией является защита подсознания от ложных впечатлений. Таким образом, вы познакомились с одним из основных законов разума: подсознание подчиняется внушению. Напомню, что подсознание не производит сравнений, не видит различий, не размышляет и не думает о вещах. Все эти функции принадлежат к сфере деятельности сознательного разума, а подсознание просто реагирует на впечатления, передаваемые ему сознанием, и не отдает предпочтений ни одному из образов действий.

Вот классический пример необычайной силы, которой обладает внушение. Предположим, что вы подошли к робкому и запуганному на вид пассажиру на борту корабля и сказали ему нечто-то вроде: «Вы выглядите очень нездоровым. Как вы бледны. Я абсолютно уверен – сейчас с вами случится приступ морской болезни. Разрешите мне помочь вам пройти в свою каюту». Этот пассажир и на самом деле побледнеет. Ваше внушение о морской болезни ассоциируется у него с собственными опасениями и предчувствиями; несчастный примет ваше предложение довести его до каюты, где подтвердится воспринятое им отрицательное внушение.

РАЗЛИЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА ОДИНАКОВОЕ ВНУШЕНИЕ

Известно, что различные люди будут по-разному реагировать на одно и то же внушение в силу их подсознательного настроения или убеждения. Например, представьте себе, что на том же судне вы подошли к моряку и сочувственно сказали ему: «Слушай, друг, ты выглядишь очень больным. Тебя не тошнит? Судя по твоему виду, сейчас у тебя начнется приступ морской болезни».

В зависимости от темперамента, моряк либо рассмеется, услышав подобную «шутку», либо конкретно пошлет вас. В данном случае ваше внушение пошло по ложному адресу, предположение о морской болезни ассоциировалось в мозгу моряка с полным иммунитетом от качки. Следовательно, такое предположение вызовет у него не беспокойство и страх, а уверенность в своих силах.

Толковый словарь объясняет, что внушение – это воздействие на чье-либо сознание, мыслительный процесс, посредством которого внушаемая мысль или идея рассматривается, принимается и осуществляется. Вы должны помнить, что внушение нельзя навязать подсознанию против воли сознательного разума. Иными словами, у сознательного разума есть необходимая сила для того, чтобы отбросить предлагаемое внушение. В случае с матросом мы видим, что ему невозможно внушить страх перед морской болезнью. Матрос убедил себя в невосприимчивости к ней, и отрицательное внушение не вызывает у него страх.

Напротив, у пассажира внушение морской болезни укрепило его опасения и страхи. У каждого есть собственные внутренние страхи, убеждения, мнения, и эти внутренние предположения правят и руководят всей нашей жизнью. Внушение само по себе не имеет никакой власти, если оно не будет принято вашим разумом; лишь затем подсознание начнет осуществлять его.

КАК ОН ПОТЕРЯЛ РУКУ

В статье одной зарубежной газеты говорилось о внушении, которое один человек дал своему подсознанию: «Я отдам на отсечение свою руку в обмен на исцеление своей дочери». Выяснилось, что у его дочери была деформирующая форма артрита, сопровождаемая неизлечимой болезнью кожи. Все мыслимые медицинские способы лечения не смогли облегчить состояние девочки, а ее отец страстно желал, чтобы она поправилась. Это пожелание нашло выражение в упомянутой клятве. Однажды эта семья поехала за город на автомобиле, и их машина попала в серьезную автомобильную аварию. В результате столкновения с другой машиной у отца по плечо была оторвана правая рука, а артрит и кожное заболевание его дочери моментально исчезли.

Необходимо следить за тем, чтобы ваше подсознание получало только такое внушение, которое ведет к исцелению, возвышению духа, воодушевлению во всех начинаниях. Помните, что подсознание не понимает юмора и шуток, оно все принимает за чистую монету.

КАК САМОВНУШЕНИЕМ ПОБОРОТЬ СТРАХ

Самовнушением можно воспользоваться для подавления различных страхов и других отрицательных состояний. Пример. Молодую певицу пригласили на прослушивание. Она многого ожидала от этой проверки, но на трех предыдущих терпела неудачи из-за страха провала. У девушки был очень хороший голос, но она постоянно твердила себе: «Когда наступит моя очередь петь, я могу им не понравиться. Я буду стараться, но я так боюсь и волнуюсь».

Подсознание приняло это отрицательное самовнушение как просьбу и принялось осуществлять и претворять ее в жизнь. Причиной неприятностей и неудач этой девушки стало непроизвольное самовнушение, то есть внутренние страхи и мысли превратились в эмоции и реальность.

Певица справилась с этими трудностями следующим образом: трижды в день она закрывалась в своей комнате. Удобно усевшись в кресло, она расслабляла все тело и закрывала глаза. Девушка всячески успокаивала разум и тело. Физическая неподвижность благоприятствует умственному расслаблению и делает разум более восприимчивым к внушению. Чтобы противостоять страху, она внушала себе: «Я прекрасно пою, я чувствую себя в форме, ум ясный, я уверена, уравновешена, безмятежна и спокойна». Она повторяла эти слова от пяти до десяти раз на каждом сеансе, медленно и спокойно, вкладывая в них максимум чувства. Каждый день у нее было три таких сеанса, один из них непосредственно перед сном. В конце недели она была абсолютно уверена и спокойна. Когда пришло ее время выступать на прослушивании, она произвела на педагогов и аудиторию самое благоприятное впечатление.

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВОЮ ПАМЯТЬ

Семидесятипятилетняя женщина имела привычку постоянно твердить, что теряет свою память. Затем она решила исправить положение и начала практиковать самовнушение по несколько раз в день. Женщина говорила себе: «С сегодняшнего дня моя память постоянно улучшается. Я буду всегда помнить о том, что мне нужно знать в любой момент и в любом месте. Полученные впечатления будут более четкими и определенными. Я автоматически и легко все запомню. Все, что я ни пожелаю вспомнить, немедленно предстанет в моем уме в правильной форме. День ото дня моя память стремительно улучшается, и очень скоро она будет лучше, чем когда бы то ни было». К ее неописуемому восторгу, через три недели память у нее полностью восстановилась.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Многие люди, которые жаловались на раздражительность и плохое настроение, оказались очень восприимчивыми к самовнушению и получили превосходные результаты, повторяя три-четыре раза в день (утром, днем и вечером перед сном) в течение месяца следующие слова: «Отныне я буду все более и более добродушным. Радость, счастье и бодрость становятся нормальным состоянием моего сознания. С каждым днем я все более понимаю и люблю других людей. Я становлюсь центром оптимизма и доброй воли для всех окружающих, заражая их чувством юмора. Это счастливое, радостное и бодрое настроение становится нормальным, естественным состоянием моего сознания. Я очень благодарен».

СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ВНУШЕНИЯ

Несколько примеров и комментариев по гетеровнущению. Гетеровнушение означает внушение другого человека. Во все времена сила внушения играла определенную роль в жизни и мыслях людей. Во многих частях света внушение является движущей силой в религии.

Внушение может использоваться для самодисциплины и самоконтроля, но может также использоваться, чтобы управлять и командовать другими людьми, не знающими законов разума. В своей конструктивной форме внушение представляет собой чудесное, великолепное явление. В своих отрицательных аспектах это одна из самых разрушительных реакций разума, приносящих несчастья, неудачу, страдания, болезни и катастрофы.

НЕ ПОДВЕРГЛИСЬ ЛИ ВЫ ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВНУШЕНИЙ?

С младенчества большинство из нас получало многочисленные отрицательные внушения. Не зная, как можно им противодействовать, мы неосознанно принимали и соглашались с ними. Вот некоторые из возможных отрицательных внушений: «Ты не можешь это сделать», «Из тебя никогда ничего путного не получится», «Ты не должен», «У тебя ничего не получится», «У тебя нет ни малейшей надежды на успех», «Ты абсолютно не прав», «Напрасно стараешься», «Главное не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь», «Мир летит ко всем чертям», «Что в этом толку, ведь всем все равно», «Бесполезно особенно стараться», «Ты уже слишком стар», «Дела идут все хуже и хуже», «Жизнь – это бесконечные мучения», «Любовь существует только в сказках», «Осторожно, можно подхватить вирус», «Нельзя доверять ни одному человеку» и так далее.

Если вы сами, повзрослев, не воспользуетесь конструктивным самовнушением в качестве восстанавливающей терапии, то внушения, полученные в прошлом, могут выработать у вас стереотипы поведения, ведущие к неудачам в личной и общественной жизни. Самовнушение позволит вам освободиться от груза отрицательного словесного давления, который может исказить ваш жизненный путь и осложнить выработку хороших привычек.

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕГАТИВНОМУ ВНУШЕНИЮ

Возьмите любую ежедневную газету, или откройте новостной сайт в Интернете и вы найдете в там десятки проблем, которые могут посеять в людях чувства безнадежности, страха, озабоченности, волнения и неминуемого краха. Если воспринять все это, то сам страх может повлечь за собой потерю желания жить. Зная, что вы в состоянии отвергнуть подобные негативные импульсы, посылая в подсознание конструктивные установки, вы сможете противостоять разрушительным идеям.

Регулярно проверяйте отрицательные внушения, полученные вами от разных людей. Не рискуйте и старайтесь не оказаться под влиянием деструктивного гетеровнушения. Все мы уже достаточно пострадали от него в детстве и в подростковом возрасте. Оглянувшись мысленно на свое прошлое, вы сможете легко вспомнить, как родители, друзья, родственники, учителя и коллеги внесли свою лепту в формирование у вас отрицательных внушений. Проанализируйте все, что вам говорилось, и обнаружите, что многое было преподнесено в форме пропаганды и многое из сказанного имело одну цель: управлять вами или внушить вам страх.

Этот процесс гетеровнушения имеет место в каждом доме, на работе, в клубе. Вы увидите, что часто внушение делается, чтобы заставить вас думать, чувствовать и действовать так, как этого хотят другие люди, желающие эксплуатировать вас в своих интересах.

КАК ВНУШЕНИЕ ПОГУБИЛО ЧЕЛОВЕКА

Пример гетеровнушения (из зарубежной прессы). Один молодой индиец посетил предсказательницу судьбы, работающую с магическим кристаллом. Колдунья сообщила ему, что у него больное сердце, и предсказала, что он умрет до наступления следующего полнолуния. Индиец рассказал об этом предсказании членам своей семьи и написал завещание.

Это мощное внушение вошло в его подсознание, потому что он с ним полностью согласился. По слухам, та гадалка имела странную оккультную силу и могла приносить людям добро и зло. Человек умер, как и было ему предсказано, не подозревая, что сам был причиной своей смерти. Предполагаю, что многие слышали похожие глупые и смехотворные истории, основанные на предрассудках.

Во что бы ни верил сознательный, размышляющий разум человека, подсознание примет это как руководство к действию. Перед тем как отправиться к гадалке, индиец был счастливым, здоровым, жизнерадостным и крепким человеком. Та дала ему чрезвычайно отрицательную установку, с которой он согласился. Он запаниковал, пришел в ужас и погрузился в мрачные мысли о том, что он умрет до наступления следующего полнолуния. Индиец непрестанно рассказывал всем об этом и готовился к концу. Действие свершалось в его собственном сознании, и его мысль была причиной этому. Он сам себя довел до смерти или, правильнее, до разрушения физического тела своим страхом и ожиданием конца.

«Гадалка», предсказавшая ему смерть, обладала не большей силой, чем камень или палка на дороге. Ее внушение не могло создать и совершить то, что она предрекла. Обладая знаниями о законах своего сознания, он бы полностью отверг отрицательное внушение и не придал бы ее словам никакого внимания, зная в своем сердце, что им руководят и управляют собственные мысли и чувства. Подобно оловянным стрелам, выпущенным по боевому кораблю, ее предсказание было бы полностью нейтрализовано и рассеяно, не принеся ему никакого вреда.

Внушения других людей сами по себе не имеют над вами абсолютно никакой силы, если вы сами, через собственные мысли, не наполняете их такой силой. Вам нужно дать свое мысленное согласие, нужно поддержать это внушение, и только затем оно становится вашей собственной мыслью. Помните, что у вас есть возможность выбора. И вы выбираете жизнь! Вы выбираете любовь! Вы выбираете здоровье!

ПОДСОЗНАНИЕ НЕ ВСТУПАЕТ В ПРЕРЕКАНИЯ

Ваше подсознание всеведуще и знает ответы на все вопросы. Оно не пытается спорить с вами и вам противоречить. Оно не говорит: «Ты не должен заставлять меня это делать». Например, утверждая «Я не могу этого сделать», «Я уже слишком стар», «Я не могу выполнить эти обязательства», «Я родился в стороне от больших дел», «Я не знаком с нужным мне политическим деятелем», – вы насыщаете свое подсознание этими негативными мыслями, и оно реагирует соответствующим образом. Фактически, вы блокируете собственное благо, внося в свою жизнь неудачи, лишения и разочарования.

Устанавливая в своем сознании препятствия, трудности и неуверенность, вы отказываетесь использовать мудрость и разум подсознания. Вы фактически подтверждаете, что подсознание не может разрешить ваши проблемы. Это может привести к умственному и эмоциональному застою, за которым последуют болезни и предрасположенность к нервным расстройствам.

Чтобы осуществить свои намерения и преодолеть неудачи и трудности, смело и уверенно повторяйте по несколько раз в день следующие слова: «Необъятный разум, вдохновивший меня, ведущий и направляющий меня, открывает мне безукоризненный план для осуществления моих желаний. Я полностью осознаю глубокую мудрость ответа своего подсознания, и то, что я чувствую и прошу в своих мыслях, получает свое оформление в материальном мире. Я спокоен, уравновешен и полностью владею собой».

Если же вы скажете: «Я не вижу никакого выхода; все для меня потеряно; я не знаю, как выпутаться из этой ситуации; я загнан в угол», – то не получите никакого ответа от своего подсознания. Желая, чтобы подсознание работало на вас, задайте ему правильную просьбу, и оно будет с вами сотрудничать. Оно всегда работает для вас. Подсознание управляет в данный момент вашим сердцебиением и дыханием. Оно заживляет порез на вашем пальце и заботится обо всех жизненных процессах, постоянно стремясь уберечь и защитить вас. Подсознание обладает своим собственным разумом, но принимает к исполнению ваши мысли и фантазии.

Подсознание реагирует на ваши поиски решения проблемы, но ожидает, что вы сами придете к нужным выводам и правильному решению в своем сознательном разуме. Знайте и помните, что ответ находится в вашем подсознании. Однако говоря: «Я не думаю, что можно найти выход из этого положения; я растерян и совершенно запутался; почему я не получаю ответа?» – вы сводите на нет смысл своей молитвы. Подобно солдату, марширующему на месте, вы не двигаетесь вперед.

Успокойте свой разум, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко и тихо подтвердите: «В моем подсознании уже существует ответ, который оно мне сейчас посылает. Я благодарен за знания о бесконечном разуме своего подсознания, сведущего во всех вещах и предоставляющего мне сейчас безупречный ответ. Убеждением и уверенностью я сейчас высвобождаю величие и славу своего подсознания. Я радуюсь этому».

КРАТКО О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

1. Думай о добром, и получишь добро. Думай о злом, и придет зло. Вы являетесь тем, о чем постоянно думаете.

2. Ваше подсознание не спорит с вами, оно принимает к исполнению распоряжения сознания. Если вы думаете, что не можете себе чего-то позволить, это может отражать реальность, но вам не следует так говорить. Предпочтите лучшее решение: «Я покупаю это. Я принимаю это своим разумом».

3. У вас есть свобода выбора, так выбирайте же здоровье и счастье. Вы можете быть дружелюбным или же недружелюбным. Выберите для себя сотрудничество, радость, дружелюбие, любовь – и вам откликнется целый мир. Это наилучший способ превратиться в чудесного человека.

4. Ваше сознание является своего рода привратником. Его главная функция – это защита подсознания от ложных указаний. Постарайтесь поверить, что в вашей жизни может случиться что-то хорошее, что оно уже осуществляется. Свобода выбора – это величайшая сила. Выберите себе счастье и изобилие.

5. Внушения и указания других людей не имеют над вами никакой силы и не могут принести вам вреда. Единственная сила – это движение вашей собственной мысли. Вы можете отвергнуть мысли и указания других людей и утвердить добро. Вы свободны в выборе, как следует реагировать.

6. Следите за тем, что говорите; вам придется держать ответ за каждое необдуманное слово. Никогда не говорите: «Я потерплю неудачу; я потеряю работу; я не смогу уплатить аренду». Ваше подсознание не понимает шуток, оно -выполняет любые указания.

7. Ваше сознание не порочно; в природе нет порочных сил. Все зависит от того, как вы будете использовать природные силы. Используйте свой разум для блага, исцеления и воодушевления всех людей.

8. Никогда не говорите: «Я не смогу». Преодолейте свой страх и скажите: Я могу сделать что угодно силой своего подсознания».

9. Начните мыслить с точки зрения вечных истин и принципов жизни, а не с точки зрения страхов, невежества и суеверий. Не позволяйте другим думать за вас. Думайте и принимайте решение сами.

10. Вы являетесь капитаном своей души (подсознания) и хозяином своей судьбы. Помните, что вы свободны в своем выборе. Выберите жизнь! Выберите любовь! Выберите здоровье! Выберите счастье!

11. Что бы ваш сознательный разум ни предположил и во что бы он ни поверил, подсознание примет это и осуществит. Вам надо верить в добрую судьбу, божественное руководство, правильные действия и во все блага жизни.

Источник: econet.ru