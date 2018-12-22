ВАШЕ ОДИНОЧЕСТВО РАССКАЗЫВАЕТ ВАМ О 5 ВАЖНЫХ ВЕЩАХ

Чувство одиночества не зависит от того, сколько людей находится рядом с вами. Вас могут окружать самые близкие люди, но вы при этом все равно можете чувствовать себя глубоко одиноким человеком.

Самое важное в одиночестве – это принять его и постараться понять, чему оно хочет научить вас. Перестаньте думать о том, что с вами не так, лучше послушайте, о чем оно говорит.

Не забывайте, что одиночество не является вашим врагом, наоборот, оно помогает вам. Оно, вероятно, подарило вам то, что вы пока не замечаете. Речь идет об открытиях и уроках, благодаря которым вы сможете стать еще лучше.

5 важных уроков, которым нас учит одиночество…

1. Одиночество приводит вас к здоровым отношениям.

Приходит время, когда, даже находясь в окружении друзей, коллег, членов семьи и своего возлюбленного человека, вы все равно продолжаете ощущать себя одиноким и неудовлетворенным жизнью.

Мы все постепенно становимся старше, и иногда по мере взросления начинаем отдаляться друг от друга. Нередко даже близкие вам люди становятся теми, кто мешает нам развиваться. Поэтому следует проанализировать те вещи, которые перестали вам доставлять комфорт и которые на данном этапе воспринимаются как токсичные.

Попробуйте использовать свое одиночество, чтобы в будущем исключить попадание в негативные ситуации, открыв тем самым пространство для людей, которые любят, понимают и поддерживают вас. Рядом с которыми ваше подлинное «я» будет наполняться радостью и покоем.

И даже если таких людей пока нет рядом с вами, не теряйте надежду. Просто найдите для них место, и они обязательно появятся в вашей жизни.

2. Одиночество позволяет сосредоточиться на своем внутреннем мире.

Мы часто живем, не прислушиваясь к себе. В результате чего внимание оказывается увлеченным такими поверхностными ценностями – имидж, репутация, накопительство и прочее.

Но когда одиночество захватывает вашу душу, вся эта мишура жизни тут же спадает и начинает казаться чем-то далеким и несущественным. И вы теряете интерес даже к таким вещам, как ваш большой красивый дом, работа и люди, с которыми вы чувствовали эмоциональную связь.

Благодаря одиночеству вы, в конце концов, сможете отправиться в путешествие внутрь себя, чтобы разобраться в вещах, которые по-настоящему имеют для вас значение. Ваше позитивное преобразование становится возможным лишь тогда, когда вы смещаете фокус внимания на свою внутреннюю работу и внутренний рост.

Даже если вы отличаетесь кротостью и мягкими манерами, вы сможете обрести внутреннюю независимость и посвятить жизнь своей самой большой страсти и цели. Все это может случиться лишь тогда, когда вы обратите свой взгляд внутрь себя.

3. Одиночество пробудит вашу божественную сущность и укажет на вашу цель.

Ваше путешествие внутрь себя может привести к душевному одиночеству. И вы поймете, по каким причинам ощущаете себя одиноким.

По своей сути, одиночество является сигналом того, что мы игнорируем свое истинное «я», свои настоящие цели и вещи, которые в действительности являются значимыми для нас.

После пробуждения ваша душа почувствует, что, кроме этого физического мира, есть и другие уровни бытия. И тогда у вас рождаются такие вопросы как: «Почему вы находитесь здесь?» и «Каким образом вы могли бы добрать до своего «истинного» дома?» Осознание своей оторванности от настоящих корней способно наполнить вашу душу болью. Подумайте о том, что это просто начало вашего осознанного существования – это пробуждается ваша душа.

Благодаря осознанности вы получите доступ и к остальным вашим частям, которые до этого момента находились в спящем состоянии, что позволит вам полностью познать себя и увидеть свою цель.

4. Одиночество восстановит связь с вашим духом.

Находясь в путешествии по своему внутреннему миру достаточно длительное время, вы почувствуете связи на совершенно другом уровне.

Состояние одиночества позволит вам осознать, насколько тесен для вас физический мир, а также пробудит вашу интуицию и восстановит связь с вашим духом. На самом деле, чувство одиночества возникает не потому, что вам недостает общения с другими людьми, а потому, что вы ощущаете потребность в связи со своим духом.

Если вы ведете слишком комфортную жизнь, вы будете стараться избежать перемен. Также в таком случае вам вряд ли захочется соединиться со своим духовным миром, так как вы будете ощущать слишком сильную зависимость от материальных благ. Только лишь чувство одиночества заставить вас копать глубже внутрь себя, чтобы найти духовную связь, которая сделает путешествие стоящим.

Именно в этой духовной глубине вы начнете замечать важные знаки и послания, ощутите некое присутствие, почувствуете связь с духовными проводниками и осознаете всеобщее единство.

5. Одиночество изменит систему убеждений и позволит справиться с проблемами из прошлых жизней.

Одиночество позволяет вам раздвинуть границы реальности. Возможно, вас беспокоят психологические травмы из прошлых жизней. Человечеству пришлось пройти через многие события, и ваше ДНК хранит воспоминания о них.

Эта система убеждений, состоящая, в том числе, из ваших страхов и психологических травм, была актуальна в прошлые века, когда использование ваших талантов могло нести с собой опасность. Но сегодня этот страх, который позволял вам в давние времена выживать, должен быть преодолен.

К счастью, у вас есть сила полностью освободиться от этой системы убеждений, для чего вы должны признать и осознать те чувства и фобии, на которых она основывается. Это позволит вам перейти в новое измерение, где ваши способности и таланты смогут принести миру настоящую пользу.

Вывод

Конечно, одиночество является важной силой, дающий тот толчок, без которого иногда просто невозможно пробудиться. Но одиночество все же нельзя назвать обязательной составляющей процесса пробуждения.

Одиночество приходит, как напоминание о потери связи с самим собой и со своей истинной природой всякий раз, когда вы слишком сильно увлекаетесь гонкой за второстепенными вещами. Именно по этой причине вы время от времени ощущаете себя таким одиноким.

И дав одиночеству некоторое время, позволив ему всплыть на поверхность сознания, вы в конечном счете исцеляете себя от него.

Исцеляя всплывшие на поверхность старые проблемы, вы исцеляете, в итоге, собственную душу.

Испытываемый вами период одиночества может быть для вас очень сложным временем. Но помните, что зачастую именно с него начинается ваш процесс пробуждения.

Источник: Клубер