Вадим Зеланд: Человек получает то, чего ожидает

Если бы разум понимал все, что ему хочет поведать душа, человечество получило бы прямой доступ к полю информации. Трудно представить, каких высот достигла бы наша цивилизация в таком случае. Но разум не только не умеет слушать, но и не хочет. Внимание человека постоянно занято либо объектами внешнего мира, либо внутренними размышлениями и переживаниями. Внутренний монолог почти никогда не прекращается и находится под контролем разума. Разум не слушает слабые сигналы души и авторитарно твердит свое.

Душа, в отличие от разума, не пользуется обозначениями. Она не думает и не говорит, а чувствует или знает. С тех пор как разум начал мыслить с помощью абстрактных категорий, связь между душой и разумом постепенно атрофировалась. К тому же разум постоянно занят своей болтовней. Он считает, что все можно разумно объяснить и держит постоянный контроль над всей информацией. От души поступают лишь смутные сигналы, которые разум не всегда может определить с помощью своих категорий. Неясные чувства и знания души тонут в громогласных мыслях разума.

Разум мыслит с помощью устоявшихся обозначений: символов, слов, понятий, схем, правил. Принципиально новому знанию всегда очень трудно подобрать обозначение. Когда информация, полученная из нереализованного сектора, еще не имеет разумных обозначений, разум воспринимает эту информацию как некое непонятное знание. Если удается ввести новые обозначения для этого знания, или объяснить его в рамках старых обозначений, рождается открытие.

Когда контроль разума дает слабину, к сознанию прорываются интуитивные чувства и знания. Это проявляется как смутное предчувствие, которое еще называют внутренним голосом. Разум отвлекся, и в этот момент вы ощутили чувства или знания души. Это и есть шелест утренних звезд – голос без слов, раздумья без мыслей, звук без громкости. Вы что-то понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуитивно.

Разум постоянно занят генерацией мыслей. Голос души буквально заглушается этой «мыслемешалкой», поэтому интуитивные знания труднодоступны. Если остановить бег мыслей и просто созерцать пустоту, можно услышать шелест утренних звезд – внутренний голос без слов. Душа может найти ответы на многие вопросы, если прислушаться к ее голосу.

Душа очень часто знает, что ее ждет. И она слабым голосом пытается заявить об этом разуму. Однако разум ее почти не слышит или не придает значения смутным предчувствиям. Разум захвачен маятниками, слишком озабочен решением проблем и убежден в разумности своих действий. Он принимает волевые решения, руководствуясь логическими рассуждениями и здравым смыслом. Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает – она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Как часто люди поздно спохватываются: «ведь я знала (знал), что ничего хорошего из этого не выйдет!»

У души есть два достаточно ясных чувства: душевный комфорт и дискомфорт. Разум имеет обозначения для этих чувств: «мне хорошо» и «мне плохо», «я уверен» и «я беспокоюсь», «мне нравится» и «мне не нравится». Душа имеет доступ к полю информации. Каким-то образом она видит то, что лежит впереди, в еще не реализованных, но надвигающихся секторах. Если она настроилась на пока нереализованный сектор, она знает, что ее там ждет: приятное или неприятное. Эти чувства души разум воспринимает как смутные ощущения душевного комфорта или дискомфорта.

Задача состоит в том, чтобы научиться определять, что говорит душа разуму в момент принятия решения. Необходимо наказать своему смотрителю, чтобы он обращал внимание на состояние комфорта души. Вот вы приняли решение. Прикажите разуму на мгновение заткнуться и спросите себя хорошо вам или плохо. Теперь склонитесь к другому варианту решения и снова спросите себя хорошо вам или плохо. Если удалось получить однозначный ответ «да, мне хорошо» или «нет, мне плохо», значит, вы услышали шелест утренних звезд.

Человек может смириться и просить подаяние для своей судьбы, обращаясь со своими просьбами либо к маятникам, либо к неким высшим силам. Маятники заставляютПросителя работать, и он всю жизнь гнет спину, получая скромные средства к существованию. Проситель наивно взывает к высшим силам, но им до него и дела нет. Человек также может принять роль Обиженного, то есть выражать недовольство и требовать то, что ему якобы причитается. Обиженный создает потенциал недовольства, обращает против себя равновесные силы и активно портит свою судьбу.

Воитель, выбравший борьбу, занимает более продуктивную позицию, но его жизнь трудна и отнимает много сил. Как бы человек ни сопротивлялся, он только крепче заворачивается в паутину. Ему кажется, что он борется за свою судьбу, а на самом деле только впустую расходует энергию. Иногда человек одерживает победу. Но какой ценой? Победа выставляется на всеобщее обозрение, и все в очередной раз убеждаются, что лавры даются не так просто. Так создается и укрепляется общественное мнение: чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться или отважно сражаться.

Проситель и Обиженный безвольно плывут по течению жизни. Воитель, напротив, пытается бороться с этим течением. Исполняя такие роли, человек действует крайне неэффективно. Трансерфинг предлагает совершенно иной путь: не проси и не требуй, а пойди и возьми. Чтобы освободиться от маятников, необходимо отказаться от внутренней и внешней важности. Если вы это сделаете, препятствия на пути к цели просто самоустранятся. Вот тогда вы сможете не просить, не требовать и не бороться, а просто пойти и взять.

Разуму кажется, что он мыслит трезво, но на самом деле он просто идет вразнос по маятникам. А теперь представьте, что вы не сопротивляетесь течению и не вносите в течение лишних завихрений, но и не плывете безвольно, как бумажный кораблик. Вы намеренно двигаетесь в согласии с течением, замечаете встречающиеся мели, помехи, опасные участки, и только плавными движениями сохраняете выбранное направление. Штурвал у вас в руках.

Внешняя важность заставляет разум искать сложные решения простых проблем. Внутренняя важность убеждает разум в том, что он здраво мыслит и принимает единственно верное решение. Волевые решения разума – это в большинстве случаев бессмысленные шлепки руками по воде. Большинство проблем, особенно мелких, решаются сами собой, если не мешать течению вариантов. Оно уже содержит в себе решения всех проблем. Течение вариантов – это роскошный подарок для разума, которым он почти не пользуется.

Течение вариантов идет по пути наименьшего сопротивления. Оптимальность уже заложена в структуре поля информации. Природа не тратит энергию впустую. Разум, захваченный маятниками, постоянно выбивается из течения. Ищет сложные решения простых проблем. Все делается гораздо проще, чем кажется. Отдайтесь этой простоте. К водопаду вас приводит разум, а не течение вариантов.

В любой проблеме зашифрованы ключи к ее решению. Самый первый ключ – двигаться по пути наименьшего сопротивления. Люди, как правило, ищут сложные решения, потому что воспринимают проблемы как препятствия, а препятствия, как известно, преодолевать положено с напряжением сил. Необходимо выработать привычку выбирать самый простойподвернувшийся вариант решения проблемы. Все нужно стараться делать так, как оно делается наиболее легким и простым способом.

Когда вы вошли в состояние равновесия с окружающим миром, просто следуйте за потоком. Вы сами увидите множество знаков, которые вас поведут. Отпустите ситуацию, станьте не участником, а сторонним наблюдателем. Всякий раз, как только вам нужно найти какое-то решение, спросите себя: а какой путь поиска решения самый легкий? выбирайте самый простой путь поиска.

Всякий раз, как только кто-то или что-то отвлекает или сбивает вас с пути, не спешите активно противостоять или уклоняться. Попробуйте сдать себя в аренду и понаблюдайте, что будет дальше. Всякий раз, как только вам нужно что-то сделать, спросите себя: а как это можно сделать проще всего? Позвольте делу делаться так, как оно делается проще. Всякий раз, как только вам что-то предлагают или доказывают свою точку зрения, не спешите отказываться и спорить. Может быть, ваш разум не понимает своей выгоды и не видит альтернативы.

Активизируйте смотрителя. Сначала наблюдайте и только потом действуйте. Спуститесь в зрительный зал, не спешите установить контроль и позвольте игре развиваться насколько возможно самостоятельно, под вашим наблюдением. Не надо лупить руками по воде. Не мешайте вашей жизни двигаться по течению, и вы увидите, насколько вам стало легче.

Влияние оказывает не примета, а ваше отношение к ней. Человек получает то, чего ожидает. Он сам допустил такую возможность в свой сценарий. Именно поэтому вероятность срабатывания приметы возрастает. Если вы верите в приметы, они будут участвовать в формировании событий вашей жизни. Если не верите, но сомневаетесь, влияние примет будет слабее, но все же будет. Если не верите и не обращаете на них внимания, они не будут оказывать на вашу жизнь никакого влияния.

Когда течение вариантов делает поворот, могут появляться путеводные знаки. Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на качественно другую линию жизни. Возникает ощущение, как будто что-то не так. Знаки служат указателями, они говорят нам: что-то изменилось, что-то происходит. Явление, произошедшее на текущей линии жизни, как правило, не настораживает.

Однозначно интерпретировать знаки очень сложно. Не может быть уверенности даже в том, что явление, обратившее на себя ваше внимание, является знаком. Можно только принимать к сведению то, что мир хочет что-то сообщить. Например, получится или нет, успею или нет, сумею или нет, хорошо или плохо, опасно или нет. Интерпретацию знака необходимо сводить лишь к намеку на версию ответа типа «положительно» или «отрицательно». На большую точность не стоит рассчитывать.

Интерпретация примет и знаков – занятие неблагодарное. Слишком ненадежно и непонятно. Единственно, что можно сделать, это принять знак к сведению, усилить бдительность смотрителя и быть более осторожным. Не стоит сильно беспокоиться и придавать большое значение знакам. Однако если вы обратили внимание на знак, не стоит и пренебрегать. Может быть, он несет в себе предупреждение, что надо быть осторожней, или изменить свое поведение, или вовремя остановиться, или выбрать другое направление действий. Например, я спешу, а мне загораживает дорогу старушка с клюкой, и я никак не могу ее обойти. Что должен означать такой знак? скорей всего, я опоздаю. Или вот мой автобус, который обычно едет не спеша, сегодня почему-то летит как угорелый. Видимо, я где-то зарвался и мне следует быть осторожней. Или вот задуманное никак не поддается, появляются какие-то вязкие препятствия, дело движется со скрипом. Может быть, я выбрал тупиковый путь и мне туда вовсе не надо? Знаки способны вовремя пробудить вас от сна наяву и дать понять, что вы, возможно, действуете в интересах деструктивного маятника и в ущерб себе. Интерпретация даже безобидных знаков, как предупреждение, не будет излишней. Осмотрительность и осознанный, трезвый взгляд на происходящее, никогда не помешают. Главное, чтобы осторожность не перерастала в беспокойство и мнительность. Необходимо заботиться, не беспокоясь. Сдавая себя в аренду, действовать безупречно. Самые ясные и четкие путеводные знаки – это фразы людей, брошенные как бы невзначай, спонтанно, без предварительного обдумывания. Если вам осознанно пытаются навязать свое мнение, можете пропустить это мимо ушей. Но если брошена спонтанная фраза, которая является рекомендацией что-либо сделать или как поступить, отнеситесь к ней очень серьезно. Например, вам невзначай бросили: «возьми шарфик, простудишься». Наверняка, если вы не послушаетесь, то потом пожалеете. Или вот вы озабочены какой-то проблемой, а вам кто-то попутно бросает малозначащую для вас рекомендацию. Не спешите отмахнуться и прислушайтесь. Или вот вы уверены в своей правоте, а кто-то между делом, не нарочно, показывает вам, что это не так. Не упрямьтесь и осмотритесь, не лупите ли вы руками по воде. Душевный дискомфорт – тоже очень ясный знак. Вот вам необходимо принять какое-то решение. Остановитесь и послушайте шелест утренних звезд. А если ваш разум уже принял решение и вы вспомнили про шелест с опозданием, постарайтесь восстановить в памяти, какие чувства вы испытывали, когда принимали решение. Чувства эти можно охарактеризовать, как «мне хорошо» или «мне плохо». Если решение вам далось с неохотой, если было гнетущее состояние, тогда это однозначно «плохо». В таком случае, если решение можно переменить, смело меняйте. Разум всегда всячески старается обосновать и доказать свою правоту. Вот вы стоите перед выбором: «да» или «Нет». Душа пытается робко возразить: «Нет». Разум отдает себе отчет, что душа говорит «нет», но притворяется, что не слышит и убедительно обосновывает, опираясь на «здравые рассуждения», свое «да». Простой и надежный алгоритм для определения душевного «нет»: если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать «да», значит, душа говорит «нет». Запомните, когда ваша душа говорит «да», вам нет необходимости себя уговаривать. Необходимо постоянно наблюдать, какие знаки подает вам окружающий мир. Но не следует стремиться видеть знаки во всем. Стоит лишь принимать знаки к сведению ипомнить, что они могут быть путеводными. Как только вы забыли, вас сразу берут в оборот маятники, и вы можете стать жертвой обстоятельств. Особенно внимательно нужно проверять желания и поступки, которые способны в корне изменить вашу судьбу. Течение вариантов освобождает разум от двух непосильных грузов: необходимости рационально решать проблемы и постоянно контролировать ситуацию. Разум в любом случае будет делать ошибки, но их будет гораздо меньше, если он умерит свое усердие и по возможности позволит проблемам разрешаться без его активного вмешательства. Это называется отпустить ситуацию. Нужно ослабить хватку, снизить контроль, не мешать течению, дать больше свободы окружающему миру. Беда разума в том, что он склонен воспринимать события, которые не укладываются в его сценарий, как препятствия. Разум обычно все заранее планирует, просчитывает, а если потом случается непредвиденное, начинает активно с этим бороться, чтобы подогнать события под свой сценарий. В результате ситуация еще больше усугубляется. Разум не в состоянии идеально спланировать события. Вот здесь и надо дать больше свободы течению. Течение не заинтересовано в том, чтобы сломать вашу судьбу. Это нецелесообразно. Целесообразность, с точки зрения разума, это когда все идет по заранее запланированному сценарию. Жизнь часто преподносит людям подарки, которые они принимают с неохотой, потому что они их не планировали. Именно нежелание разума позволить отклонения в своем сценарии не дает ему воспользоваться готовыми решениями в потоке течения вариантов. Маниакальная склонность разума все держать под контролем превращает жизнь в сплошную борьбу с течением. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Все, что не согласуется, воспринимается как неудача или проблема. А проблему надо решать, за что разум и берется с большим усердием, порождая новые проблемы. Таким образом, разум сам нагромождает на своем пути массу препятствий. Часто бывает полезно ослабить хватку и принять непредвиденное событие в свой сценарий.