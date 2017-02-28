В японском храме Ryuguji можно увидеть останки русалки

Японские русалки, которых здесь называют Ningyo (Нингё), не имеют ничего общего с европейским преставлением об этих жителях водных стихий.

Японская Нингё даже отдаленно не похожа на длинноволосую красавицу из диснеевской сказки. И даже с российскими русалками, хитрыми, коварными, однако все равно прекрасными девами, ее сравнить простоневозможно (источник esoreiter.ru).

Японская Ningyo – мифологическое животное, нечто среднее между фантастическим монстром и крупной рыбой, с острыми, как кинжалы, зубами и даже грозными рогами на голове.

Японцы совершенно убеждены, что в храме Ryuguji города Fukuoka (Фукуока) находятся останки этой морской повелительницы. Возраст ее определяется приблизительно тринадцатым веком. По легенде эта русалка явилась принцу Shotoku Taishi, прогуливающему в одиночестве по берегу озера Biwa. Отвратительное с виду животное вдруг заговорило человеческим голосом и поведало Shotoku о реинкарнации, в результате чего ей приходится, дескать, в этой жизни быть русалкой. Но она уже готовится к новому перерождению, и в следующей жизни будет человеком.

Перед смертью русалка попросила принца исполнить последнюю ее волю: перенести останки в храм, дабы ее тело напоминало о бренности мира и призывало людей к святости. Принц так и сделал, однако тело русалки потом несколько раз переносили из одного храма в другой, пока останки этого монстра не оказались в Ryuguji.

По другой версии, кости этой русалки были найдены на берегу залива Hakata (Хаката) острова Kyushu (Кюсю). Увидев их, местный шаман посчитал это хорошим предзнаменованием и велел захоронить останки русалки в «подводном дворце Бога-дракона». Это было семь веков назад, отчего на сегодняшний день в храм Ryuguji попали лишь шесть костей этого загадочного существа. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, кому они принадлежат. Наиболее ортодоксальные исследователи относят их к бесперой морской свинье (Neophocaena phocaenoides) — редкому виду млекопитающих, с отсутствием четко выраженного спинного плавника. Однако для рядовых японцев эти кости остались останками мифологической Нингё.

Кстати, о японских русалках есть и другие легенды, в которых это морское существо всегда выступает предвестником несчастий. В старину подобные останки нередко находили на морском берегу непосредственно перед началом войны. По этой причине люди боялись и остерегались русалок, а если они случайно попадали в сети, тут же сбрасывали их обратно в воду.

Однако существует легенда, что один рыбак поймал «рыбу» с человеческим лицом и, ничего не подозревая, пустил ее на приготовление предстоящего ужина, поскольку ожидал на него многочисленных гостей. К его удивлению, ни один из приглашенных не притронулся к этому блюду. Нашелся лишь любитель сакэ, который так нарезался хмельного напитка, что утратил всякую бдительность, а потому часть странной рыбы (жаренной) взял домой и угостил ею дочку. Как гласит предание, девушка попробовала это блюдо и с тех пор перестала стареть. Ее часто видели на берегу моря, смотрящую в бесконечную даль, и находящуюся словно в оцепенении. А потом девушка бесследно пропала…