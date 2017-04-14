В России нашли оккультный нацистский сундук с останками инопланетян

В Республике Адыгее нашли сундук с эмблемой известного нацистского общества по изучению древней германской истории и наследия предков «Аненербе», существовавшего в тридцатые-сороковые годы прошлого века. Как сундук оказался на Северном Кавказе – настоящая загадка, но еще загадочнее содержимое прекрасно сохранившегося деревянного ящика, моментально заинтересовавшего мировых уфологов (источник esoreiter.ru).

Организация «Аненербе» занималась изучением истории и традиций германской расы, внося значительный вклад в оккультно-идеологическое функционирование немецкого государственного аппарата. Многие альтернативные историки и исследователи сверхъестественного утверждают, что посредством этой организации Третий рейх намеревался получить магическое преимущество немецкой нации в установлении мирового господства. В частности, оккультисты искали для фюрера чудодейственные артефакты, необходимые, скажем, для успешного ведения Второй мировой войны.

О неожиданной находке журналисты узнали от Игоря Огая – председателя адыгейского отделения Русского географического общества. Таинственный сундук был обнаружен в окрестностях поселка Каменномостского, располагающегося на горном массиве Большой Тхач, примерно в пятидесяти километрах от столицы республики Майкопа. О нахождении сундука Огаю в свою очередь поведал местный специалист Владимир Меликов.

Внутри нацистского сундука оказались два черепа и несколько других фрагментов скелета неизвестных существ. Огай сообщил газетчикам, что кости похожи на останки инопланетян, и находка тут же стала сенсацией не только среди российских, но и зарубежных любителей паранормальщины. Найденные черепа действительно отличаются от черепа человека и черепов известных науке животных. У них, в частности, отсутствуют челюсти, затылки и лобные части. В скором времени их изучением займутся отечественные ученые, располагающие для этого необходимым оборудованием.

Скептики считают, что речь идет о козьих или бараньих костях. Мол, на Северном Кавказе как раз водятся безоаровый козел, муфлон и кавказский тур, чьи черепа могли быть специально кем-то обработаны. Впрочем, уфологи, заявляют, что обработать черепа животных таким образом невозможно. Поэтому теория с останками представителей некой внеземной цивилизации кажется таким исследователям более правдоподобной.