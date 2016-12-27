В поисках Шамбалы

О мистической стране Шамбале, в которой якобы обитают мудрецы, обладающие древними знаниями, доставшимися в наследство от погибших цивилизаций, знают сегодня многие. Если учесть, что весь XX век прошел под знаком торжества определенных диктаторских режимов, то можно понять желание их лидеров приспособить древнее учение к политическим реалиям с целью освящения безграничной власти. Во всяком случае, Гитлер точно знал об этой силе и не раз пытался установить с тибетскими мудрецами контакт для обретения фантастического могущества.

Что же это за таинственная страна, с которой так стремились установить связь сильные мира сего? Слово Шамбала (тибетское Шам-бха-ла) имеет двоякое значение. В символическом смысле Шамбала — это олицетворение времен грядущей правды, победы добра над злом, наступления века Истины и единства человечества (век Майтреи). В конкретном значении Шамбала — это потаенное место пребывания в Центральной Азии общины великих держателей и носителей мира — Владыки и его сподвижников махатм.

Вот что писал о Шамбале известный востоковед, путешественник и эзотерик Ю. Н. Рерих: «Шамбала является не только очагом тайного буддистского учения, но и источником грядущей космической эры. Европейский ученый склонен преуменьшать значение слова Шамбала, но те, кто знаком с буддизмом, знают, какую огромную силу имеет оно среди буддистов высокогорной Азии. На протяжении всей истории это слово не только вдохновляло религиозные движения, но даже двигало армиями, военным кличем которых была Шамбала».

По некоторым описаниям непальских и индийских информаторов, Шамбала представляет собой «…систему параллельной подземной жизни людей разных цивилизаций. Она основана на иных принципах взаимоотношения физического и тонкого миров, прежде всего на способности дематериализоваться и материализоваться». Эта незримая страна образовалась в связи с глобальной катастрофой на Земле в период царствования цивилизации лемурийцев, а в дальнейшем исполняла роль своеобразного страхующего звена в жизни на планете.

Шамбала надежно скрыта под землей и не подвержена воздействию космических или геологических катастроф. Локализована она преимущественно в районе Гималаев — Тибета, но, возможно, и в других местах планеты, например в Египте. Там, под землей, в пещерах и пирамидах, располагается генофонд человечества — застывшие в неподвижном состоянии глубокой нирваны, практически бессмертные лучшие представители трех последних человеческих рас — лемурийцы, атланты и арийцы (нынешняя цивилизация).

Имея уникальные способности к дематериализации, жители Шамбалы периодически появляются в разных подземных хранилищах генофонда человечества, контролируя состояние людей в нирване и обучая будущих пророков. Летательные аппараты подземных лемурийцев постоянно изучают ход жизни на поверхности Земли в техногенном, биологическом, политическом аспектах и т. д.

Долгое время скупые сведения о Шамбале, в том числе и полуфантастические, оставались достоянием узкого круга географов и востоковедов. И только во второй половине XIX века благодаря теософскому учению Е. Блаватской предание о Шамбале становится известным широкой публике.

Составляя единую эзотерическую доктрину, первоначальное откровение, данное человечеству, Блаватская обратилась к мистериальным культам и учениям, сохранившим, по ее мнению, остатки древней традиции. В своем труде «Тайная Доктрина» она описала систему тибетского мистицизма, столь же древнюю, как и человек.

В кратком изложении суть доктрины такова. Всего на Земле от начала ее существования было пять рас (или цивилизаций). Представители первой расы людей — саморожденные —- ангелоподобные существа ростом 50—60 метров, имели один глаз (тот, который мы сейчас называем третьим) и размножались путем деления.

Вторая раса людей — потом рожденные, или бессмертные, — уже более плотные, но еще призракоподобные существа высотой около 40 метров, которые имели также один (тоже по типу третьего) глаз и размножались путем почкования и спор.

Третья раса, называемая двоякие, андрогины, или лемурийцы, имела наиболее долгий период существования и удивительную способность к изменению. В пределах этой расы произошло разделение полов, тело уплотнилось, появились кости и из четвероруких и двуликих ростом около 20 метров они превратились в атлантов — двуруких и одноликих людей ростом около 6—8 метров и плотного телосложения.

Представители пятой расы (т. е. нашей цивилизации), называемые арийцами, вначале тоже отличались значительными габаритами, но со временем постепенно уменьшились до нынешних размеров. Эзотеристы считают, что на Земле будут еще две более высокие расы, после чего жизнь закончится.

Эту-то доктрину и взяли на вооружение вожди рейха, посчитав, что именно новой арийской расе предназначено стать высшим воплощением человечества. Иначе говоря, гот поиск, который длился на протяжении тысячелетий, надлежало реализовать в новом германском государстве с идеей сверхчеловека. Тибет с его загадочным учением и должен был открыть тот магический рецепт, благодаря которому гитлеровцы предполагали завоевать весь мир. Кроме того, поскольку Тибет относился к сфере влияния Британии, то раньше или позже нацисты просто обязаны были вступить в схватку за эту территорию.

Так в 1926 году в Берлине и Мюнхене появились колонии тибетцев, с участием которых было учреждено некое Тибетское общество. Позже по инициативе немецкого теоретика геополитики К. Хаусхофера было организовано несколько крупномасштабных экспедиций в Гималаи. Хаусхофер хотел не просто заключить союз с тайными повелителями Тибета, но и воспользоваться их советами при решении стратегических вопросов, для чего предполагалось организовать прямую радиосвязь с Далай-ламой. Выполнение этой миссии было возложено на офицера СС Э. Шеффера.

Первая экспедиция, которая полностью финансировалась американцами, отправилась в Тибет в 1931 году из Бирмы, но вскоре встретилась с непредвиденными трудностями. В Китае шла гражданская война, на окраинах царствовали князьки и вожди отдельных племен. Один из таких местных властителей продержал экспедицию в плену две недели. Происходили и вооруженные столкновения. Так, на севере страны путешественники совершенно неожиданно столкнулись с Красной армией Мао Цзэдуна.

Тем не менее научные результаты экспедиции превзошли все ожидания. Шеффер стал первым европейцем, который описал бамбукового медведя, — чучело этого редкостного животного, привезенное в Европу, стало настоящей сенсацией. Кроме того, немец установил, что в географических атласах неправильно указан исток Янцзы — она вытекала из болот Сайдан значительно севернее. Он также открыл немало реликтовых растений, еще не описанных ботаниками.

Вторая экспедиция, которую финансировали Филадельфийская академия естественных наук (США) и частично Германия, состоялась в 1935 году. Шеффер снова стал автором ряда блестящих научных открытий, описав антилопу оранго, карликового голубя и голубую овцу.

Работа немецкого исследователя настолько впечатлила научную общественность, что он даже удостоился чести выступить в Азиатском обществе клуба Гималаев. В докладе отчетливо прозвучали и расистские настроения Шеффера. Особый акцент был сделан на арийском и кавказском подвидах людей, которые много веков назад смешались с народами тибетского происхождения.

Ученый получил признание и в Германии. За участие в двух американо-немецких экспедициях Гиммлер присвоил ему звание оберштурмфюрера СС.

В третьей экспедиции вместе с Шеффером принял участие антрополог-расист Бруно Бегер. Он имел свою программу исследований: изучение останков нордических переселенцев в Тибет с севера, классификация рас в Тибете на предмет выявления остаточных признаков нордических черт, определение полноценных рас, смешанных и неполноценных, а также исследование влияния климата на психику и физиологию людей. Особое внимание он собирался уделить измерению черепов тибетских аристократов, так как, по его убеждению, они должны были обладать характеристиками нордического типа.

Во время пребывания в Тибете Шеффер сумел организовать так называемую Встречу западной и восточной свастик. По этому поводу растроганный регент Тибета Квотухту написал примечательное послание фюреру: «Глубокоуважаемый король Гитлер, правитель Германии, господствующий над обширными странами. Да пребудут с Вами здоровье, радость покоя и добродетель! Сейчас Вы трудитесь над созданием обширного государства на расовой основе… Примите, Ваша Светлость, король Гитлер, наши заверения в дальнейшей дружбе в соответствии со словами, сказанными Вашей стороной. Это Я подтверждаю Вам! Написано 18 числа первого тибетского месяца года, 1939 год».

В Мюнхене Шеффера встретили сам рейхсфюрер и пресса. Успех экспедиции был очевидным, хотя Шамбалу так и не удалось обнаружить. Более того, как видно из отчетов Шеффера, он даже усомнился в ее существовании.

Контакты Третьего рейха с Тибетом не ограничивались экспедициями Шеффера и радиопереговорами с Далай-ламой. Есть свидетельства того, что Гитлер находился в постоянном

контакте с неким тибетским монахом, носившим зеленые перчатки. Этого монаха называли Хранителем Ключа.

25 апреля 1945 года русские солдаты нашли в одном из берлинских подвалов шесть мертвых тибетцев, расположенных в виде круга, в центре которого лежал некий человек в тех самых зеленых перчатках. Это была не единственная находка: всего солдаты обнаружили более тысячи трупов людей с чертами выходцев из Гималаев, сражавшихся на стороне немцев. Кто они и почему оказались так далеко от родного дома, так и осталось загадкой, как и многие детали эпопеи с мифической Шамбалой.

Трудно сказать, добились ли нацисты желаемого от контактов с тибетскими мудрецами или ограничились поверхностными знаниями. С другой же стороны, назвать исследовательские экспедиции в Индию, Тибет, Южную Америку и даже Антарктиду совсем уж бесплодными было бы не совсем точно.