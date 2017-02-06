В NASA признали, что инопланетяне существуют. Идет контакт с 4 расами

Пресс-секретарь NASA Триш Чамберсон сделала сенсационное заявление, которое так ждал мир уфологии.

Представитель NASA сообщила, что инопланетные цивилизации на самом деле существуют, и что в данный момент агентство находится в контакте с 4 расами пришельцев. Слова пресс-секретаря подтвердило издание «Waterford Whispers News».

По словам представителя национального агентства, «существует так много фильмов, документальных фильмов и телевизионных программ про инопланетян, что мы подумали, что все и так осведомлены о них».

Кроме того, Чамберсон заявила шокированной толпе репортеров, что представители инопланетных цивилизаций попросили передать землянам «привет». Представители инопланетных цивилизаций уже тысячи лет посещают Землю.

«Как вы думаете, кто построил древние пирамиды и все остальные мегалитические сооружения по всему миру? По-моему, все понятно», — подчеркнула представитель NASA.

Чамберсон особо отметила, что инопланетяне жалуются на действия землян. Они недовольны применением человечеством ядерного оружия, так как «это плохо влияет на параллельные миры».

«Пришельцы на самом деле безвредны и их интересуют только природные ресурсы планеты», заключила пресс-секретарь, «это не должно вызывать у нас никакого беспокойства».