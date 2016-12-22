В космосе обнаружена межгалактическая станция инопланетян

Виртуальные археологи, обнаружившие эту огромнейшую, просто колоссальную, станцию между галактиками IC 2031 и NGC 1475 с помощью Google Sky, уверены, что она искусственного неземного происхождения.

Во-первых, ее структура, состоящая из двух объектов синего и желтого цвета прямоугольных форм, не похожа на природные космические тела. Во-вторых, построить такой комплекс может только сообщество высокоразвитых цивилизаций, к которым мы не относимся. В третьих, межгалактическая станция находится на огромном расстоянии от Земли, что подтверждает мысль некоторых уфологов, что ее предназначение не изучение нашей Солнечной системы, а координация межгалактических путешествий на огромные расстояния, скорее всего, с использование кротовых нор, временных порталов и, может, других технологий, о которых человечество даже не догадывается.

Огромная конструкция в далеком космосе обнаружена с помощью многочисленных телескопов, которыми пользуется сервис Google Sky. Координаты нахождения фантастической базы инопланетян — 03 57 08.63 – 07 11 26.2, так что каждый, кто умеет пользоваться данным приложением Google, может сам удостовериться в наличие загадочного объекта и сделать соответствующие выводы для себя.