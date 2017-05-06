В каком месяце родился ваш ребенок — такой у него и характер!

Месяц вашего рождения, возможно, повлиял на ваш характер еще больше, чем знаки Зодиака. В отличие от астрологии, этому есть определенные научные доказательства.

Вот посмотрите, что мы о вас уже знаем.

Январские дети.

Они довольно красивы. Любят наряжаться. Им быстро становится скучно. Они привередливы. Редко проявляют сильные эмоции. Когда им больно, то требуется больше времени для восстановления, чем все остальным. Чувствительны. Прочно стоят на ногах. Упрямы.

Февральские дети.

Легко отвлекаются и «летают в облаках». Любят, когда у всего есть объяснение. Интеллектуальны и умны. Часто меняют свое мнение. Привлекательны. Самые сексуальные люди из всех. Темпераментны. Тихи, застенчивы и скромны. Честны и верны. Решительны и всегда ставят перед собой все новые цели. Любят свободу.

Если их разозлить, могут проявить свой мятежный характер. Часто бывают агрессивны. Чувствительны. Их легко обидеть. Сердятся часто и по любому поводу, но далеко не всегда это демонстрируют.

Не любят ненужные вещи. Любят своих друзей, но редко им это показывают. Дерзкие и упрямые. Амбициозные. Мечтательные. Любят отдыхать и развлекаться. Умеют это делать. Романтики внутри, но не снаружи. Суеверны. Их называют «мотами», потому что копить деньги не умеют.

Мартовские дети.

Это люди привлекательные. Сексуальные. Ласковые и застенчивые. Скрытные. От природы честны, отзывчивы и щедры. Ценят покой и безмятежность. Чувствительны. Отлично целуются.

Раздражительны, надежны и умеют ценить добро. Свои эмоции предпочитают скрывать, а не демонстрировать. Склонны к алкоголизму. Наблюдательны и постоянно раздают оценки другим.

Апрельские дети.

Обладают восхитительным чувством юмора. Уперты. Очень разговорчивы. Спокойны и всегда умеют держать «голову в холоде». Добры и отзывчивы.