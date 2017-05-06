В каком месяце родился ваш ребенок — такой у него и характер!

Месяц вашего рождения, возможно, повлиял на ваш характер еще больше, чем знаки Зодиака. В отличие от астрологии, этому есть определенные научные доказательства.
Вот посмотрите, что мы о вас уже знаем.
Январские дети.
Они довольно красивы. Любят наряжаться. Им быстро становится скучно. Они привередливы. Редко проявляют сильные эмоции. Когда им больно, то требуется больше времени для восстановления, чем все остальным. Чувствительны. Прочно стоят на ногах. Упрямы.
Февральские дети.
Легко отвлекаются и «летают в облаках». Любят, когда у всего есть объяснение. Интеллектуальны и умны. Часто меняют свое мнение. Привлекательны. Самые сексуальные люди из всех. Темпераментны. Тихи, застенчивы и скромны. Честны и верны. Решительны и всегда ставят перед собой все новые цели. Любят свободу.
Если их разозлить, могут проявить свой мятежный характер. Часто бывают агрессивны. Чувствительны. Их легко обидеть. Сердятся часто и по любому поводу, но далеко не всегда это демонстрируют.
Не любят ненужные вещи. Любят своих друзей, но редко им это показывают. Дерзкие и упрямые. Амбициозные. Мечтательные. Любят отдыхать и развлекаться. Умеют это делать. Романтики внутри, но не снаружи. Суеверны. Их называют «мотами», потому что копить деньги не умеют.
Мартовские дети.
Это люди привлекательные. Сексуальные. Ласковые и застенчивые. Скрытные. От природы честны, отзывчивы и щедры. Ценят покой и безмятежность. Чувствительны. Отлично целуются.
Раздражительны, надежны и умеют ценить добро. Свои эмоции предпочитают скрывать, а не демонстрировать. Склонны к алкоголизму. Наблюдательны и постоянно раздают оценки другим.
Апрельские дети.
Обладают восхитительным чувством юмора. Уперты. Очень разговорчивы. Спокойны и всегда умеют держать «голову в холоде». Добры и отзывчивы.
Часто беспокоятся обо всем на свете. Верны. Умеют работать в команде. Уверены в себе. Оптимисты. Щедры. Обладают хорошей памятью. Любят искать и находить новую информацию, стремятся к знаниям.
Умеют мотивировать себя и других. Зарядают окружающих счастьем и позитивом. Гиперактивны. Любят спорт, музыку и развлечения. Люди «горячие», но рассудок сохранять умеют. Во всем приемлют только системный подход.
Майские дети.
Упрямы и жестоки. Волевые и решительные. Не испытывают проблем с мотивацией. Остры на язык. Раздражительны. Обращают на себя внимание, любят быть в центре толпы.
Умеют любить. Красивы и физически, и внутри. Застенчивы, когда дело доходит до отношений с противоположным полом. Если расстроены, их легко утешить.
Любят мечтать. Обладают ясным и трезвым мышлением. Понимают и людей, и ситуации, и мир в целом лучше, чем большинство других. Отличные советчики. Обладают превосходным воображением. Хорошо развиты физически, но могут страдать от слабой дыхательной системы.
Любят литературу и искусство. Обожают путешествовать. Не любят быть дома, предпочитая проводить время в публичных местах.
Беспокойны. Обычно заводят мало детей или не заводят их совсем. Трудолюбивы. Умеют хранить секреты.
Июньские дети.
Обладают отличным характером, получают абсолютное удовольствие от жизни. Любят общаться и заводить новых друзей. Великие мастера флирта и, скорее всего, имеют очень привлекательного партнера/партнершу.
Красавчики и красотки. Часто становятся политиками, актерами и представителями других «публичных» профессий. Хорошо разбираются в кино и литературе.
Живут по принципу: «Лучшее или ничего». Обычно получают то, чего хотят. Добиваются своего не за счет трудолюбия и упорства, а за счет харизмы и обаятельности. Живут легко и редко строят далеко идущие планы.
Июльские дети.
Веселы и часто являются душой любой компании. Но при этом обладают довольно скрытным характером. Их, бывает, трудно понять. Обычно ведут себя довольно тихо, но не тогда, когда взволнованы или сильно нервничают! Умеют ценить себя. Гордятся собой.
У них отличная репутация. Они о ней заботятся. Легко утешаемы. Честны. Их действительно беспокоят чувства других людей. Тактичны. Дружелюбны. Доступны. Обладают довольно эмоциональным характером, поэтому часто непредсказуемы.
Им легко сделать больно. Они остроумны. Не мстительны. Умеют прощать, но о прошлых обидах не забывают. Не любят бессмысленные, ненужные вещи и поступки. Всегда думают, как их мнение или их поступки повлияют на других. Заботливы и умеют любить.
Эмпаты. Умеют видеть ситуации со стороны и давать дельные советы. Трудолюбивы. Отлично учатся. Любят проводить время с друзьями. Стараются поддерживать контакты со старыми приятелями, даже если годами не могут с ними встретиться. Никогда не ищут друзей: те находят их сами.
Не агрессивны, но их легко спровоцировать. Обожают, когда другие проявляют свою любовь к ним. Если переживают стресс, то обычно он тяжелый и выводится очень долго.
Августовские дети.
Общительны. С охотой берут на себя любые риски. Требуют внимания. У них слабый самоконтроль. На мир они смотрят не глазами, а сердцем.
Самоуверенны. В компании ведут себя очень шумно. ОЧЕНЬ мстительны. Но если им не вредить, то они умеют хорошо ладить и находить общий язык с кем угодно. Любят говорить и петь. Обожают музыку. Мечтательны. Легко отвлекаются. Не доверяют незнакомцам. Обладают БОЛЬШИМ воображением!
Любят, когда о них говорят. Ненавидят учебу. Жаждут свободы. Мятежники по своей природе. Терпеть не могут начальство. Верят в выражение: «Нет боли — нет результата». Плохо работают в команде, но отлично — самостоятельно.
Подозрительны. Загадочны. Любопытны. Уперты. Независимы. Волевые люди.
Сентябрьские дети.
Активны и динамичны. Любят, когда в жизни все происходит быстро. Решительны и редко о чем-либо жалеют. Привлекательны и умеют заботиться о себе. Обладают сильным характером.
Любят внимание. Дипломатичны. Умеют утешать и дружить. С готовностью решают проблемы близких. Храбры и бесстрашны. Авантюрны. Умеют любить и заботиться. Щедры. Обычно у них много друзей и приятелей.
Обожают секс. Эмоциональны. Уперты и часто делают поспешные выводы. Торопливы. Обладают отличной памятью. Умеют мотивировать и себя, и других.
Октябрьские дети.
Любят общаться. Любят всех, кто любит их. Обожают быть в центре внимания. Отличаются и внутренней, и внешней красотой. Часто лгут, но не обязательно из корыстных побуждений.
Часто сердятся. Любят давать советы и «лечить» друзей. Храбры и бесстрашны. Всегда дружелюбны к незнакомцам. Им легко сделать больно, но они быстро восстанавливаются.
Мечтательны. Самоуверенны. Редко беспокоятся по поводу того, контролируют ли свои эмоции. Непредсказуемы. Чрезвычайно умны.
Ноябрьские дети.
Надежны и верны. Очень страстны и в то же время опасны. Лучше не злить.
Знают, как получить удовольствие. Сексуальны и загадочны. Внутренне очень независимые люди, хотя со стороны так может и не казаться. Игривы, но скрытны.
Иногда бывают очень темпераментны и эмоциональны. Отлично чувствуют себя в новом коллективе, социальны, легко вливаются в любую группу. Бесстрашны и не «комплексуют», когда приходится подолгу находиться в одиночестве.
Очень умны. Особенно в том, что касается точных, технических наук. Большие — и физически, и в душе. Если у вас появился шанс построить отношения с человеком, родившимся в ноябре, не упустите его: эти люди очень круты!
Декабрьские дети.
Очень симпатичные люди. Лояльны и щедры. Ответственны. Патриотичны. Обожают конкурсы и состязания. Участвуют во всех играх, в которых им предлагают поучаствовать. Нетерпеливы и поспешны. Амбициозны. Влиятельны и всегда хотят руководить другими. Веселы. С ними легко говорить на любые темы, хотя, бывает, их трудно понять.
Обладают отличным видением, умеют мыслить далеко на перспективу. Легко «тают» от проявлений доброты. Вежливы и учтивы. У них всегда много идей. Чувствительны. Обладают крайне подвижным умом. Иногда бывают стеснительны. Очень разборчивы в вещах, в людях и отношениях. Считают, что если нет возможности получить самое лучшее, то лучше и вовсе ничего не получать.
Темпераментны. Обладают отличным чувством юмора. Умеют и любят дискутировать, спорить. Разговорчивы. Мечтательны. Дружелюбны. Умеют дружить. Законопослушны. Если нужно, умеют проявить характер. Ласковы. Склонны к тому, чтобы часто простужаться. Обожают музыку, причем совершенно разную.
Источник: http://lifter.com.ua/