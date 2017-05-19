В какие дни недели снятся вещие сны?

Сновидения всегда что-то означают, независимо от того, какими символами или знаками они наполнены.

Каждое видение – это шифр, намек, загадка, которую стоит расшифровать. Для этого нужны сонники – надежные помощники, путеводители в мире грез. Они помогают разобраться в запутанных символах, предугадать грядущее наяву события, приблизить удачу, избежать ошибок.

Но кроме сонников, стоит еще учитывать дополнительные нюансы. Например – день, в который приснился сон.

Думаете, это мифы? Известно, что все дни недели подвержены влиянию определенной планеты-покровителя. А каждая планета управляет теми или иными свойствами реальности и влияет на определенные аспекты жизни человека.

Поэтому одни сновидения сбываются, другие – могут исполниться с точностью до наоборот, а вот третьи вовсе не имеют значения. Как разобраться, когда снятся вещие сны, а когда на них вовсе не стоит обращать внимания?

Прежде всего, в общих чертах стоит запомнить, какими планетами управляются дни, и на что это влияет. Это поможет уже более или менее ориентироваться и разбираться в том, как верно толковать сны в зависимости от периода недели. Итак:

Понедельники – дни, которым покровительствует Луна. Она управляет эмоциональной и чувственной сферой.

Вторник подвергается влиянию Марса, он управляет силой и мужеством.

Средой управляет Меркурий, планета воздушности, спокойствия, легкости.

Четверг под влиянием Юпитера – все связано с делами, активностью, действиями.

Пятнице покровительствует Венера, планета чувственности и любви.

Суббота – день Сатурна, он связан с испытаниями, судьбой, роком.

Воскресенье под влиянием Солнца. Это звезда, дарующая жизнь, энергию, силу и радость.

Зная это, уже можно мудрее и внимательнее толковать грезы. Период сновидения может помочь понять увиденное, и сделать разумные, максимально верные выводы. Но, помимо этого, стоит использовать сонник – он главный путеводитель в запутанном и таинственном мире наших грез.

Как разобраться?

Стоит очень хорошо понимать, почему снятся ещие сны, и почему порой они не сбываются, несмотря на «вещий» день недели.

Прежде всего, если вы узнали, что в определенные дни недели, скажем, сну стоит верить – не спешите ждать, что все его события воплотятся в реальность в точности и в подробностях.

Это часто означает, что в эти важные мистические дни сновидцу стоит особенно внимательно листать сонник, и доверять ему. Сбудется не конкретно сам сюжет увиденного в грезах, а то значение, которое указывает сонник.

Хотя, порой бывает и такое – исполняются грезы в точности, но это редкость. Трудно понять, почему снятся вещие сны – это редкий случай, когда вселенная подкидывает кому-либо в сновидении точную картинку грядущего. Может быть, это мистическая случайность, а может, дар сновидца…

Тем не менее, дни недели стоит иметь в виду. Наиболее верной будет такая схема действий, если вам приснился запоминающийся и яркий сон, который вы желаете расшифровать.

Для начала примите во внимание то, когда случилось видение, каким был день – и поймите, стоит ли придавать этому значение. Если да, то уже тогда откройте сонник и узнайте, что сулит вам видение, чего ждать.

Затем делайте выводы! Ничего сложного, главное – использовать логику, интуицию и быть внимательнее.

Когда сон сбудется, когда нет?

Теперь можно рассмотреть отдельные дни недели более подробно, и разобраться, по каким дням стоит доверять тому, что говорит сонник, а в какие особые дни не следует вовсе его даже раскрывать.

Кроме того, планеты-покровители могут корректировать и перенаправлять значение увиденного, окрашивать видения в иные цвета, придавать им дополнительное, более узкое значение.

1. Понедельник

День, которому покровительствует эмоциональная Луна. Все, что грезится в эту ночь, так или иначе связано с эмоционально сферой, с переживаниями и чувственностью.

Тому, что говорит сонник, стоит верить, сказанное им сбудется, однако будет иметь яркую эмоциональную окраску. И, возможно, вы будете больше переживать, чем стоит на самом деле.

Кроме того, сновидения в эту ночь могут не быть вещими, а лишь отражать ваши внутренние чувственные переживания, мечты и эмоции. Ожидать, что увиденное повторится наяву, все же не следует – Луна переменчива и хитра.

2. Вторник

Во вторник снятся очень важные видения. Марс – планета силы и устремлений, и какие бы события ни предвещал сонник, они связаны с вашим духом.

Все благоприятное сбудется, если проявить силу, целеустремленность и характер. Эти сны – вещие, но чтобы они превратились в жизнь, стоит применить волю. А если же толкователь указывает на неприятные события в будущем, то это намек – вам следует быть сильнее, чтобы избежать бед.

3.Среда

А вот кому сновидцам не стоит вовсе доверять, так это переменчивому и воздушному Меркурию. Какие бы ни виделись вам явления и знаки в ночь на среду, скорее всего, это лишь намеки, фантазии, и в них мало правды.

Однако, если толкователь предвещает очень уж большое счастье или богатство – непременно верьте, ваша вера поможет притянуть желаемое в реальность. Но помните – зависит все от вас, а не от сонника.

4.Четверг

Какие грезы посетили вас в четверг, день Юпитера? Это важные сновидения, они показывают положение дел, перспективы, часто сбываются. Если и стоит доверять каким-либо сновидениям, то приснившимся на четверг в особенности – часто именно его сновидения сбываются, бывают вещими.

Но помните – тут все связано с деятельностью, и даже если сонник указывает на чувства, романтику, любовь (что редко в ночь Юпитера) – то стоит подумать, пересмотреть значение, перевести его в более деловой аспект.

5.Пятница

На пятницу, как многие знают, снятся вещие сновидения. Им стоит верить! Часто именно в эту венерианскую ночь приснившиеся события повторяются в повседневности наяву точно, буквально повторяются.

Но именно эти грезы связанны с любовными делами – и даже если сонник указывает на повышение или прибыль – так или иначе, это сбудется, но будет каким-то образом связано с амурными делами. Имейте это в виду, толкуя привидевшееся!

6.Суббота

Субботние сновидения сбываются крайне редко, и даже то, о чем говорит толкователь, иногда не имеет оснований наяву. Сатурн диктует правила и законы, и часто через символы и знаки дает советы, предупреждает.

Поэтому в эту ночь часто грезится что-то далеко не очень светлое и приятное, часто, напротив, тревожное и страшное. Если вы увидели нечто, что сонник трактует как совет или предостережение – обязательно примите к сведению!

7. Воскресенье

А вот воскресные видения – прекрасны во всех отношениях! Их создает Солнце, планета жизни, любви и счастья. Любой негативный аспект толкования можно смело аннулировать, если это – воскресная ночь. Сны на воскресенье не только правдивы, но и счастливы – они не сулят плохого!

Это может сновидцу сперва показаться сложным, и многие пренебрегают этими знаниями, но учитывать время сновидения важно, это во многом помогает разобраться, получить более достоверный ответ, сбудутся ли наши видения.

Нередко мы удивляемся – почему сонник соврал, предсказание не сбылось? А ответ прост – день недели диктует свои правила. Учитывайте это, умейте понимать то, что вам снится, и будьте всегда счастливы и уверены, что судьба вам благоволит!

Источник – grc-eka.ru