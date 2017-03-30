В ФБР рассказали, какие знаки Зодиака — самые опасные!

Все мы привыкли к бесконечным статьям про разные характеристики знаков Зодиака, но на чём они основаны — не всегда понятно.

Вот вам реальная статистика!

Федеральное бюро расследований США обнародовало даты рождения серийных убийц и преступников с психопатическими наклонностями.

Посмотрим же, какие знаки оказались самыми опасными!

12. Близнецы.

Вечно все рассказывают о том, какие Близнецы опасные, а на самом деле — это самый безопасный знак!

У Близнецов меньше всего крови на руках, потому что они ни к кому не относятся достаточно серьёзно, чтобы убить или покалечить.

А может, они просто забалтывают людей до смерти! Это в их духе!

11. Водолей.

Второй с конца знак — Водолей!

Водолеи очень ценят справедливость, а их самовлюблённость настолько велика, что обидеть их довольно трудно. Мы не знаем почему, но они оказались на втором месте после Близнецов по безопасности.

Возможно, они просто не попадаются, потому что им хватает ума не оставлять улик. Так что статистика ФБР просто не отражает всей правды!

10. Лев.

Пусть вас не пугает рёв — это всего лишь большая кошка!

Львы предпочитают держаться подальше от неприятностей.

Говорят, когда они всё же совершают убийство, то только ради внимания. Ничего себе!

9. Весы.

Все мы знаем Весов как справедливых, добрых и терпеливых людей, но они совершают больше убийств, чем Львы и Водолеи, что очень неожиданно.

Хотя всякому терпению есть предел. Наверное, Весы прибегают к насилию, когда другие злоупотребляют их добрыми намерениями.

8. Дева.

Дева — не самый ярко выраженный психопат, но очень аккуратный убийца!

Впрочем, стоит отметить, что Девы более склонны к кражам и мошенничеству, чем к убийствам.

7. Рыбы.

Думаете, Рыбы — сплошные милашки? Вы ошибаетесь.

Знаменитые серийные убийцы Джон Уэйн Гейси, Ричард Рамирес и Эйлин Уорнос были Рыбами по знаку Зодиака!

К сожалению, у Рыб есть врождённая склонность к зависимости, что и приводит их к совершению убийств.

6. Козерог.

Хотя серийных убийц, рождённых под знаком Козерога, не очень много, серийный убийца с наибольшим количеством жертв был Козерогом!

Хотя Козероги славятся законопослушностью, видимо, их просто не надо выводить из себя.

Козероги убивают не часто, но если уж начнут, то не могут остановиться!

5. Овен.

Овны вообще склонны к безумию, так что пятое место не удивляет.

Они страшны в ярости, но злятся недолго. Поэтому, если вы разозлили Овна, просто спрячьтесь от него на какое-то время.

Он забудет, что злился на вас, а вы останетесь в живых!

4. Телец.

Гнев Тельца — это поистине ужасно!

Но Тельцы чаще занимаются мошенничеством, чем убийствами.

Что поделать — они любят роскошь!

3. Стрелец.

Итак, первая тройка! Замыкает её Стрелец!

Представители этого знака не любят размениваться на мелочи. К примеру, Стрельцами были Тед Банди, Пабло Эксобар и Иосиф Сталин.

Они предпочитают крупные преступления и массовые убийства, чтобы потом объявлять себя «вождями».

2. Скорпион.

Итак, Скорпион официально занял второе место в списке психопатов! Кого-то это удивляет?

Поскольку большинство серийных убийц родились в ноябре, большинство из них — Скорпионы (а остальные — Стрельцы).

Они славятся изощрённым садизмом и особо кровавыми убийствами.

1. Рак.

Первое место среди маньяков, как ни странно, досталось Ракам!

Эти обычно убивают из ревности.

Перепады настроения Раков часто приводят их к преступлению!

А вы удивлены? Поделитесь этой статьёй с друзьями!

Источник: lifter