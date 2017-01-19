В Египте обнаружили невероятные саркофаги

На склоне холма неподалеку от знаменитого комплекса пирамид в Гизе были обнаружены двадцать четыре таинственных захоронения, которые скрывали поразительные саркофаги, выполненные из асуанского твердого гранита.

С технической точки зрения древние каменные гробы выполнены настолько искусно и безупречно точно, что археологи всерьез задумались о возможности внеземного происхождения этих артефактов и присвоения их фараонами в более позднее время.

Общий вес саркофагов составляет более сотни тонн. Гробы сделаны с невероятным мастерством, которое, по словам ученых, вызовет зависть даже у нынешних умельцев, пользующихся самой передовой техникой. Каменная резка выполнена с точностью до пары микрон, благодаря чему саркофаги до сих пор остаются герметично закрытыми. Исследователи, разумеется, не торопятся вскрывать столь ценные находки и ограничиваются пока изучением их наружных поверхностей.

Предполагается, что речь идет о захоронении быков Апис. Апис представлял собой священного быка и бога плодородия в древнеегипетской мифологии, имевшего собственный храм в городе Мемфисе. Жрецы находили обычного быка и нарекали его очередным воплощением Аписа. Животное откармливали лучшей едой и с максимальной тщательностью о нем заботились. Тем не менее, жить более двадцати пяти лет быку было нельзя, поэтому, если он не умирал до этого возраста от естественных причин, его подводили к Нилу и топили. После этого египетские священнослужители искали новое парнокопытное на эту «должность».

Таким образом, археологи считают, что в абсолютно черных саркофагах могут храниться мумии двадцати четырех умерщвленных или умерших своей смертью быков Апис. Такой некрополь может стать настоящей сенсацией, особенно если ученым удастся доказать, что древние египтяне были не в состоянии создать столь шедевральные гробы. Может, им действительно помогали представители некой внеземной цивилизации? Но скорее всего, они просто присвоили эти артефакты…

К слову, на саркофагах были обнаружены весьма загадочные иероглифы, язык которых ученые пока не в состоянии опознать. Это, пожалуй, лишний раз говорит о возможном инопланетном происхождении откопанных в Гизе артефактов. Есть мнение, что археологам и египтологам стоит обратиться за помощью к опытным уфологам.