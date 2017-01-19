В Бразилии вампиры нападают на людей

Это всего лишь летучие мыши-вампиры, однако южноамериканские кровососы раньше нападали только на диких птиц. И вдруг… пристрастились пить кровь у людей, чем создали серьезную проблему, поскольку это способствует распространению массовых заболеваний, например, Эболы.

Ученые пришли к такому выводу не сразу, но так как жители Бразилии стали все чаще жаловаться, что их донимают летучие мыши-кровососы, пришлось проверить эту версию. Ведь до этого случая маленькие вампиры всегда использовали кровь исключительно диких птиц, поэтому исследователи Федерального университета Пернамбуко, что находится в Ресифе, даже не сразу поверили в «человеческую версию» и провели ряд анализов по отбору у мохноногих вампиров (Diphylla ecaudata) экскрементов, в которых, к сожалению, были обнаружены обрывки человеческой ДНК. То есть эти рукокрылые на самом деле нападают на людей, чаще всего спящих, и пьют их кровь.

Как пояснил один из ученых университета Бернар, занимающийся сейчас этой проблемой, мыши-вампиры стали нападать на людей, скорее всего, по причине нехватки пищи, поскольку популяция диких птиц в национальном парке Катимбау, возле которого в основном и замечено это «вампирство», резко сократилось. Чтобы выжить, мохноногие вампиры просто вынуждены были найти для себя другой источник крови. И им оказался человек, а также домашние животные и птица.

Это открытие, с одной стороны, говорит об экологической проблеме, а с другой — обостряет проблему медицинскую. К распространителям различных эпидемий, среди которых в первую очередь выделяются комары, теперь присоединились еще и летучие мыши-вампиры. Ученые советуют жителям Бразилии закрывать окна сеткой и ни в коем случае не спать под открытым небом, в частности, в любимых для бразильцев гамаках. Другого способа борьбы с рукокрылыми кровопийцами пока нет…