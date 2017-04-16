В Арктике создаётся «Хранилище Судного дня»

В этом году 28 марта Норвегия открыла на архипелаге Шпицберген «Арктический мировой архив». Он предназначен для длительного хранения резервных данных на случай, если их оригиналы будут повреждены из-за войн и стихийных действий. По задумке создателей проекта, все важные документы, книги и фильмы запишут на специальные плёнки, которые будут храниться в защищённом бункере в Арктике.

Проект сразу назвали вторым «Хранилищем Судного дня»: с 2008 года так называют «Всемирное семенохранилище», возведённое на том же архипелаге. В нём хранятся образцы растений на случай, если некоторые сорта будут уничтожены. При этом за несколько лет работы убежища оказалось, что главной угрозой для семян является не возможный Апокалипсис, а люди.

Уже много лет учёные предупреждают о резком сокращении биологического разнообразия на Земле, делая акцент на растениях, употребляемых в пищу. Уменьшение их сортов угрожает продовольственным ресурсам: по данным National Geographic, за 20-й век планета лишилась больше половины мирового разнообразия продуктов из-за различных факторов.

В 2004 году исполнительный директор Global Crop Diversity Trust доктор Кэри Фаулер придумал проект специального безопасного убежища, в котором бы хранились образцы редких семян по всему миру. Это помогло бы защитить их от природных катаклизмов, войн и глобального потепления. Фаулер начал работать с ООН над созданием бункера, с помощью которого человечество убережёт культуры от вымирания.

В мире существует более 1400 семенных банков, которые также стараются сохранить многообразие видов на планете. Однако главная проблема таких центров в том, что они небезопасны: образцы семян хранятся в обычных зданиях и лабораториях. За последние годы из-за войн были разрушены банки в Афганистане и Ираке, а в 2006 году тайфун уничтожил хранилище на Филиппинах. Поэтому учёным понадобился «последний вариант» на случай, если все остальные хранилища исчезнут.

Строительство «Хранилища Судного дня» началось в 2006 году: к этому времени его поддержали более 100 стран. Первый камень в фундамент будущего убежища для семян заложили премьер-министры Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции. Создатели проекта заявили, что здание будет «самым безопасным в мире» и станет новым «Ноевым ковчегом».

Строить новый банк семян решили на норвежской части полярного архипелага Шпицберген (или Свальбард). Место было выбрано по нескольким причинам, главной из которых является климат. Температура на архипелаге никогда не поднималась выше 3,5 градусов по Цельсию. Строители учли и возможное глобальное потепление: хранилище расположено на возвышенности и глубоко в горе, поэтому изменение уровня океана или растаявшие арктические льды не повлияют на работу «ковчега».

Ещё одним фактором стала небольшая тектоническая активность в районе Шпицбергена. По сравнению с другими удалёнными от цивилизации местами на архипелаге хорошо развита инфраструктура — есть несколько поселений, обеспеченных всем необходимым. Повлиял и статус Шпицбергена: формально он принадлежит Норвегии, но более 50 государств имеют равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод.

Затраты по строительству «Хранилища Судного дня» взяла на себя Норвегия, вложившая в проект 9 миллионов долларов. При этом ключевые решения о работе убежища принимает не только она — свой голос имеют и страны, подключившиеся к сбору семян. Сама структура хранилища сравнима с устройством банка: участники проекта получают в своё распоряжение «ячейки», где будут храниться их семена.

К строительству присоединились и компании, помогавшие Норвегии с финансированием. В развитие «Ноева ковчега» вложились многие агропромышленные компании и неправительственные организации, включая фонды Билла Гейтса и Рокфеллера.

Во время постройки здания появилась теория заговора, согласно которой «убежище» строится не на всякий случай, а потому что правительства и спонсоры проекта в курсе о наступающем конце света. Однако Кэри Фаулер подчеркнул, что цель убежища — спасти семена от более «приземленных» угроз, а не только от Апокалипсиса. По его словам, растениям больше вредят люди, уничтожающие сорта с помощью войн и по собственной глупости.

Кэри Фаулер, учёный: «Я слышал теории, что мы собираемся заселить половину Норвегии в убежище, переждать там конец света, а потом снова заселить планету. Половину населения страны. Это 2,5 миллиона человек. А у нас в бункере только один туалет».

Здание достроили в 2008 году. Основой «Хранилища Судного дня» стала шахта в скале, а вход оснастили стальными воротами и стенами, способными выдержать попадание ядерной боеголовки. Снаружи постройку охраняют камеры и датчики движения, а вокруг ходят белые медведи. Само же здание уходит на 120 метров вглубь горы.

С помощью специальных холодильных установок убежище поддерживается температура около –18 градусов. Даже если из-за технических сбоев они перестанут работать — пройдёт долгое время, прежде чем она поднимется (и даже тогда она не будет превышать 3,5 градуса). Постройка состоит из длинного коридора с просторными залами, в которых и содержатся образцы семян.

Семена упакованы в специальные контейнеры из фольги, по 500 семян в каждом экземпляре. Их помещают в ящики и раскладывают по «ячейкам», принадлежащим странам-участницам проекта. По словам создателей, в таких условиях экземпляры могут храниться более тысячи лет. Всего резервное хранилище может вместить до 4,5 миллионов сортов. Это поможет восстановить основные съедобные растения в случае их полного уничтожения.

В первый год участники проекта поместили в «Хранилище Судного дня» около 90 тысяч «запасных» экземпляров семян на случай локальных или глобальных катастроф. К 2017 году их количество почти достигло миллиона при этом большинство их них — различные сорта риса и пшеницы. Однако не все из них остались в Арктике до возможного конца света.

Создатели постройки при открытии убежища надеялись, что его «никогда не придётся использовать». Но уже в 2015 году хранилище пришлось впервые распечатать и извлечь образцы. Сирийские исследователи, участвовавшие в проекте, попросили передать им некоторые сорта семян, пригодные для выращивания в засушливом климате — из-за войны их банк зерновых культур оказался частично разрушен.

У склада на случай Апокалипсиса за время работы возникли и другие проблемы. По информации The Guardian, несмотря на то, что идея была в объединении стран перед угрозой глобальных катастроф, некоторые государства не торопятся присоединиться к проекту. Китай и Япония только пообещали стать участниками, Италия за семь лет предоставила только два образца, а развивающиеся страны с каждым разом отдают всё меньше и меньше экземпляров семян. Это связано с тем, что Норвегия перестала оплачивать транспортировку культур на Шпицберген.

Россия присоединилась к проекту «Хранилища Судного дня» ещё с первого дня открытия. Свои образцы норвежцам отправили сотрудники Петербургского института растениеводства. По их словам, особо ценные экземпляры на всякий случай стоит хранить сразу в нескольких местах.

Некоторые экземпляры вроде бананов или яблок не могут храниться в условиях убежища в Свальбарде. Норвежцев также стали критиковать за то, что они просто хранят все образцы, не проводя над ними никаких исследований. Однако создатели подчеркнули, что они являются всего лишь банком.

Несмотря на это над проектом постоянно работают несколько десятков учёных. Все они живут в поселении Лонгйир и следят за состоянием холодильных систем и семян. Охраны у хранилища нет — сотрудники отметили, что за семь лет никто не пытался проникнуть в убежище.

Невозможно даже представить, что кто-то попытается проникнуть на арктический архипелаг ради семян.

Главную опасность представляют полярные медведи, которых на Шпицбергене очень много. Все сотрудники проходят обязательную подготовку, во время которой учатся обращаться с огнестрельным оружием. Некоторые из них приезжают на архипелаг для временных командировок, однако часть работников живёт там уже несколько лет.

В марте этого года Норвегия объявила о постройке второго «Хранилища Судного дня» в Арктике. На этот раз создатели проекта решили создать библиотеку цифровых данных, которая бы сохранилась после мировых катаклизмов. Технологическая компания Piql собралась поместить туда ценные книги, документы, произведения искусства и фильмы.

Убежище построили неподалёку от «Всемирного семенохранилища», использовав в качестве основы заброшенную угольную шахту. Проект получил название «Арктический мировой архив», но СМИ продолжили называть его вторым «Хранилищем Судного дня».

В Piql призвали правительства по всему миру отправить в убежище информацию, которая могла бы оказаться важной для восстановления их культуры. Уже известно, что свои документы предоставили организации из Бразилии и Мексики: в них вошли образцы Конституции, важные договоры и информация из национальных архивов. Глава мексиканского архива Эрик Кардозо заявил, что это лучший способ спасти «память» о мировой культуре.

«Это потрясающее чувство — осознавать, что память моей нации сохранится для будущих поколений», — сказал он.

В компании пообещали, что данные могут храниться в убежище до тысячи лет. По словам создателей, это спасёт мир в случае, если что-то уничтожит как цифровые, так и аналоговые носители. Представители Piql подчеркнули, что они могут сохранить «любые виды» данных.

Для этого специалисты переводят цифровую информацию на аналоговые носители. В компании используют специальную светочувствительную плёнку, на которую записывают необходимые данные. По словам работников, процесс напоминает «превращение информации в огромные QR-коды».

В Piql пообещали «ультразащиту» от всех возможных угроз, включая ядерную атаку: здание такое же безопасное, что и «Хранилище Судного дня». Данные будут храниться при температуре 0 градусов в укреплённых контейнерах. Страны получили возможность отправлять туда документы на краткое время для защиты, но норвежцы строили убежище не для этого. Их цель — сохранить память о цивилизациях в случае уничтожения цифровых и физических носителей за пределами бункера.