Утренняя гимнастика Жана Беккио

Есть такой замечательный врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, ученый Жан Беккио.

Французская школа гипноза, традиционно одна из самых сильных в мире. После Милтона Эриксона гипноз стал другим. Но и традиции старой школы тоже сохранились.

Жан Беккио — эриксоновский гипнотерапевт, принадлежащий к французской школе гипноза. Он периодически приезжает к нам на семинары и делится результатами современных исследований трансов и гипноза, дает бесценные упражнения и практики.

Одно из упражнений, которые дал Жан, это упражнение на включение аутогипнотического процесса утром в начале каждого дня.

Аутогипнотический процесс существует всегда. Но когда он маленький, ничего не происходит. Когда он разворачивается в большой процесс, или мы сами разворачиваем его, происходят изменения в теле, в духе, изменения, которые регистрируются в деятельности мозга, изменения, которые влекут за собой переструктурирование между телом и духом, между духом и энергией, между энергией и телом. И эти три элемента: тело, дух и энергия, будут функционировать по-новому.

По-новому это значит намного более адаптировано по отношению, к тому действию, которое Вы осуществляете. И это позволит Вам принимать лучшие решения. Это позволит исчезнуть боли, это позволит снизить тревогу, и выйти из депрессии.

Что сделать, чтобы развернуть этот процесс? У некоторых людей этот процесс развернут естественным образом. Их, как говорит Жан, очень мало на планете. Обычно эти люди преуспевают легко в жизни. Их успех не зависит ни от чего другого, а зависит от того, что у них естественным образом развернут аутогипнотический процесс.

Для того, чтобы развернуть этот процесс, существует специальное упражнение, которое Жан Беккио рекомендует выполнять утром, когда мы просыпаемся. Его он сам выполняет всегда, когда чувствует, что его собственный аутогипнотический процесс не развернут. Он просто не начинает свой день при неразвернутом аутогипнотическом процессе, потому что хочет, чтобы день хорошо сложился, ибо каждый день важен.

Упражнение:

В тот момент, когда Вы только что проснулись, хрупкий момент между сном и бодрствованием, когда вы еще не очень точно осознаете, где Вы находитесь:

Начните слушать все звуки того места где Вы находитесь. В течение 10 секунд осознавайте звуки, которые окружают. Звуки это проявления жизни вокруг. Осознать эти звуки, означает поместить себя в течение жизни.

В течение 10 секунд осознавайте звуки, которые окружают. Звуки это проявления жизни вокруг. Осознать эти звуки, означает поместить себя в течение жизни. Затем, надо осознать все окружающие детали. Надо посмотреть на все то, что вокруг, как будто бы вы находитесь в этом месте впервые в жизни. Пусть эта комната, которую Вы знаете на протяжении многих лет. Даже если Вы просыпаетесь в этой комнате в течение многих лет, каждое утро, найдите новую для себя, черточку на узоре обоев, пылинку или пятнышко, какую-нибудь маленькую деталь, то, на что вы еще никогда не обращали внимание раньше.

Надо посмотреть на все то, что вокруг, как будто бы вы находитесь в этом месте впервые в жизни. Пусть эта комната, которую Вы знаете на протяжении многих лет. Даже если Вы просыпаетесь в этой комнате в течение многих лет, каждое утро, найдите новую для себя, черточку на узоре обоев, пылинку или пятнышко, какую-нибудь маленькую деталь, то, на что вы еще никогда не обращали внимание раньше. Затем, осознайте позу, в которой Вы находитесь. Осознайте первое движение, которое Вы совершаете. Осознайте то, как Вы поднимаете свое тело. Попробуйте подумать о том, с какой ноги вы встаете, какая нога первой наступит на пол рядом с кроватью.

Осознайте первое движение, которое Вы совершаете. Осознайте то, как Вы поднимаете свое тело. Попробуйте подумать о том, с какой ноги вы встаете, какая нога первой наступит на пол рядом с кроватью. Начните воспринимать что-то такое, что относится к искусству, какой-то художественный элемент, который включает ваше художественное восприятие. Это может быть музыка. Вы можете на небольшое время включить приятную музыку, которую Вы будете осознавать и внимательно слушать некоторое время. Это может быть особая чашка ручной работы с красивым узором, из которой Вы будете пить утренний кофе, внимательно наблюдая этот узор, это может быть что-то другое, экспериментируйте.

какой-то художественный элемент, который включает ваше художественное восприятие. Это может быть музыка. Вы можете на небольшое время включить приятную музыку, которую Вы будете осознавать и внимательно слушать некоторое время. Это может быть особая чашка ручной работы с красивым узором, из которой Вы будете пить утренний кофе, внимательно наблюдая этот узор, это может быть что-то другое, экспериментируйте. Почистите зубы особенным образом. Возьмите зубную щетку и начните чистить зубы, осознавая все свои движения и ощущения от зубной щетки в руке и во рту. Важно в этот момент не думать ни о чем другом, а очень внимательно отслеживать все свои ощущения и все свои движения.

Вот и все упражнение. Главное в нем — поэтапное включение осознаности в разных видах нашей деятельности. Оно очень простое, но поистине волшебное.

В этом упражнении происходит активация разных зон мозга. Активируются зоны, отвечающие за слуховое восприятие, зоны, отвечающие за зрительное восприятие, зоны, отвечающие за память и эмоции, зоны, отвечающие за эмоциональный опыт. Объединяется вместе мир внутренний и внешний и мы готовы к действию, к тому, чтобы начать свой день.

С добрым Вас всех утром!

Источник: econet.ru