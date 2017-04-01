Урок исцеляющей силы мысли от Луизы Хей

Луиза Хей напоминает нам, что мы несем полную ответственность за все события в своей жизни – и самые хорошие, и самые плохие. Каждая наша мысль творит наше будущее.

При этом силы вселенной никогда не судят и не критикуют нас. Они принимают нас такими, какие мы есть. А затем отражают наши убеждения автоматически.

Для того, чтобы наши мысли не вредили нам самим, важно помнить следующее:

Любовь к другому человеку – это прекрасно, но проходящее, а роман с самим собой – вечен. Он навсегда. Любите семью внутри вас: ребенка, родителя и годы, которые их разделяют.

Наше тело все время говорит с нами. Если бы мы только нашли время послушать. Каждая клетка тела реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово.

На нашем жизненном пути только две заданные точки — рождение и смерть. Дорогу, по которой идти, выбираем мы сами.

Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить .

. Точка силы находится здесь и сейчас – в наших умах.

Все, что вы даете, вы получаете назад.

Отпустите прошлое с любовью, будьте благодарны ему за то, что оно привело вас к подобному осознанию.

Если вам пришла в голову мысль негативного характера, то просто скажите ей «Спасибо за участие» .

. Люди, которые не испытывают к себе любви, как правило, не умеют прощать.

Любите себя прямо сейчас, не ждите, когда станете совершенными.

Если мы берем что-то без разрешения – мы теряем, если отдаем – получаем, и по-другому быть не может.

Отдайте десятую часть вашего дохода – и готовьтесь к новым денежным поступлениям.

Мы формируем свои убеждения в детстве, а потом движемся по жизни, воссоздавая ситуации, которые подошли б нашим убеждениям .

. В мире всего в достатке, он только того и ждет, чтобы вы решили ознакомиться с его несметными богатствами. Денег – гораздо больше, чем вы можете потратить. Людей – больше, чем вы встречали за всю свою жизнь. Радости – больше, чем вы можете себе вообразить. Если вы поверите в это, у вас будет все, что пожелаете.

Люди, которые причинили нам страдание, были такими же запуганными, как вы сейчас.

Соперничество и сравнение себя с другими – вот два основных препятствия к тому, чтобы стать творческой личностью .

. Прошлое ушло навсегда. Это факт, и тут ничего не поделать. Однако можно изменить наши мысли о прошлом. Как, однако, глупо наказывать самих себя в настоящий момент только за то, что кто-то обидел вас давным-давно.

В каждом из нас до сих пор находится трехлетний ребенок, которому страшно, который хочет только немножко любви.

Любовь – единственный ответ на любую нашу проблему, и дорога к такому состоянию – через прощение. Прощение растворяет обиду.

Все так называемые проблемы – не что иное, как предоставленная нам вновь возможность меняться и расти .

. Любви не бывает вне человека – она живет только внутри него. Чем сильнее вы любите, тем большей любовью окружены.

Постоянно вспоминать свое прошлое – значит сознательно делать больней себе.

Относитесь к изменениям как к уборке квартиры. Сначала одно, потом – другое, глядишь – все блестит.

Все, что вы должны знать, придет к вам в нужном месте, в нужное время.

По материалам – fit4brain.com