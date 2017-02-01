Управление гневом, как это делается

Управление гневом не предусматривает его подавление, стремление избежать негативных проявлений этого мощного чувства. Тут главное научиться управлять своими эмоциями.

Клиника Майо считает, что управление гневом – это процесс, позволяющий распознавать заранее признаки надвигающегося эмоционального всплеска. Рекомендации дают возможность справиться с ним, превратив в позитивную энергетику. При этом управление гневом не ставит перед собой целью избежать его проявлений или сдержать их. Это природная эмоциональная реакция организма, которая принесет пользу, если знать, как правильно ее выразить.

Другими словами, управление гневом не предусматривает его подавление, стремление избежать негативных проявлений этого мощного чувства. Тут главное научиться управлять своими эмоциями.

Каждый человек подвержен внезапным, неконтролируемым вспышкам гнева, от которых страдают близкие люди. Отсутствие контроля над мощными эмоциональными всплесками порой приводят к трагическим последствиям, например, физическим увечьям. Чтобы избежать этого, очень важно уметь не терять контроль.

В повседневной жизни каждый человек сталкивается с огромным количеством ситуаций, которые способны спровоцировать вспышки гнева разной степени мощности:

• Внезапное отключение интернет-соединения;

• Целенаправленные, занудные требования детей, их плач;

• Отсутствие взаимопонимания с коллегами, начальством;

Список можно продолжать бесконечно. Но результат всегда один – выплеск энергии, который сопровождается руганью и рукоприкладством. Есть возможность эффективно управлять такими негативными проявлениями.

Советы, которые помогут сохранить спокойствие:

Поиск рационального решения

Не стоит концентрировать внимание на объекте, вызывающем раздражение, необходимо найти способ предотвратить ситуацию, когда эмоции достигнут максимального накала. Тут следует подключить самоорганизацию и самоконтроль.

Например, дети достают своими капризами. Для решения проблемы, следует заинтересовать их, найти увлекательное занятие. Если друг или родственник делает все наперекор, нужно побеседовать с ним, найти компромисс.

Гнев всегда ухудшает ситуацию, с его помощью нельзя развязать конфликтные ситуации. Понимание этого дает возможность запустить механизмы поиска мирного и конструктивного решения проблем.

Простить и забыть

Принятие извинений – действенное средство предотвращения выплеска гнева, который станет причиной неприятного осадка, спровоцирует озлобленность окружающих и обозлит их.

Умение принимать извинения и прощать людей, которые «насолили», пусть даже очень сильно – показатель рационального подхода к решению конфликтных ситуаций. Это также урок для оппонента, который поймет, что ожесточенное противостояние ни к чему хорошему не приведет.

Извинения, принятие их дадут возможность задуматься о своем поступке, поведении, приведшем к негативным последствиям и созданию конфликтной ситуации. Такая схема станет правильным способом предотвращения гневных столкновений, позволит избежать нежелательных последствий, чувства досады, подавленности, опустошенности.

Умение слушать

Умение выслушать собеседника, а в ряде случаев оппонента или объект, вызывающий раздражение, позволяет добиться его расположения. К тому же проявление активного внимание моментально создает эмоциональный контакт и снижает градус накала, мысли о необходимости действовать агрессивно постепенно уходят.

Еще один важный фактор, формируемый при активном слушании – это доверие, которое окончательно сглаживает конфликтную ситуацию. Тут важно действительно проявлять интерес к собеседнику.

Это приводит к таким важным моментам, умиротворяющим противоборствующую сторону:

• Свидетельствует о проявлении заботы;

• Свидетельствует о сопереживании;

• Свидетельство того, что мысли собеседника вызывают интерес.

Эти моменты восполняют нехватку понимания, что предотвращает накопления негативных эмоций и превращение их в гневный всплеск.

Методы релаксации

Элементарные дыхательные упражнения помогают быстро успокоить бурю эмоций. Самый распространенный способ – глубокое дыхание. Также можно во время этого упражнения закрыть глаза и подумать о чем-нибудь приятном, желанном. Можно убеждать себя расслабиться, отвлечься от раздражающего фактора.

Метод когнитивной реструктуризации

Зачастую раздражение возрастает в геометрической прогрессии, когда приходит понимание того, что на ситуацию нельзя повлиять. Тут усиление гнева не принесет положительного практического результата, а только усугубит ситуацию. Для ее решения с минимальными для себя проблемами, необходимо осознать и принять отсутствие возможности оказать какое-либо влияние.

Например, если в кафе официанты перепутали заказы, то крик и гневные угрозы клиента не будут способствовать скорейшему исправлению ситуации. Лучше будет понять это и сохранить спокойствие.

P.S. Все вышеперечисленные методики можно применять комплексно или отдельно. Тут следует действовать в зависимости от ситуации. Эти простые способы борьбы с гневом, позволяют избежать эмоционального, физического урона, добиться расположения окружающих.

Необходимо помнить, что агрессия не делает мир и человека лучше, но это природная реакция, которой нужно уметь эффективно управлять.

Источник: 5 Anger Management Tricks That Make

You Peaceful Again via Клубер