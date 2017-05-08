Уникальный тест! Точность 100%! Просто выберите слово и узнайте, что это значит!

Какое слово вы увидели первым? Это многое говорит о вас!

Представляем вам уникальный и простой тест личности. Все, что вам нужно-это взглянуть на казалось бы беспорядочное поле букв. Внимательно присмотритесь.Увидели какое-нибудь слово?

То слово или слова, которые вы увидели первым являются зашифрованным посланием от вашего подсознания.

Итак, начинаем! Внимательно смотрим…

Рассмотрели? Теперь читайте, что же все таки это значит.

Рок

Вы-человек, обладающий мощной интуицией, многих ошибок в своей жизни вы смогли бы избежать, если бы прислушались к внутреннему голосу. У вас потрясающая интуиция, слушайтесь ее!

Самыми важными качествами в других людях вы считаете доброту и верность. Вы сами невероятно добрый и преданный человек и ждете того же от других. Однако, «ездить» на себе не позволяете…И правильно делаете.

Двор

Вы очень уютный и мягкий человек, другие люди стремятся к общению с вами, а иногда и очень сильно завидуют. Не обращайте на завистников внимания-собаки лают, а караван идет.

Вы очень терпимо относитесь к другим людям, прощаете им многие слабости и недостатки, но чрезвычайно критичны к себе. Иногда вам стоит быть к себе помягче и более требовательным к другим.

Вода

Вы духовно очень сильный человек, вам не нужно кричать, чтобы доказывать это. Ваша спокойная сила отображается во взгляда-ваш взгляд невозможно забыть. Люди это чувствуют, хоть вы и редко пользуетесь этой силой.

Чтобы ни случилось-вы способны пережить любые неприятности и в итоге оказаться победителем. Помните, вода точит самые могучие и сильные камни.

Невод

Вы прирожденный психолог и отлично разбираетесь в людях. Одного вашего взгляда достаточно, чтобы понять-чего стоит конкретный человек. Многие ваши подруги обращаются к вам за советом.

Однако, иногда вам стоит быть более скрытным и не рассказывать другим людям все, что вы видите, ведь люди так часто обращают это против вас. Делитесь не всей информацией, но сами берите на вооружение.

Род

Это слово замечают те, кому следует обратить внимание на энергии, которые присущи вашему роду. Проще говоря, поговорите с родителями, бабушками и дедушками-пусть они расскажут, что важно для них в жизни, послушайте истории их жизней, а также истории жизней других ваших предков. В этих историях есть нечто важное для вашей текущей жизненной ситуации.

Вы мудрый человек и ,конечно же, сами разберетесь — что именно.

Владычица

Вы очень скромный и ответственный человек. Часто из-за скромности вы упускаете возможности, которые изначально были вашими. Не упускайте, жизнь подбрасывает их именно вам, потому что только вы лучше всего сможете их реализовать. Мечтайте и верьте в свои мечты.

Меньше обращайте внимание на мнение других людей, часто они говорят вам что-то из зависти и от страха, что вы сможете занять их место.

Царица

Вы -прирожденный лидер и потрясающий организатор. Вы еще не работаете большим начальником? Тогда смело пробуйте, это ваше! Вы справедливы, умны и умеете вдохновлять других людей. Под началом такого человека очень приятно работать.

Удивительно, но рядом с мужчиной вы предпочитаете быть слабой женщиной. Вы обожаете сильных духом мужчин и именно такие и крутятся рядом с вами.

Корыто

Это слово означает, что ваша сегодняшняя жизнь требует «стирки». Избавляйтесь от всего ненужного-вещей, людей, негативных эмоций. И тогда что-то новое и лучшее обязательно войдет в вашу жизнь.

Цепляясь за уже отжившее себя-вы не даете энергии свободно циркулировать и таким образом стопорите приятные перемены в вашей жизни.

Рыбка, Дворянка

Вам срочно необходим заряд новых, положительных эмоций. Если вы выбрали «рыбка»-то вам просто необходима забота близких, не стесняйтесь попросить их об этом. А если «дворянка»-то вам срочно необходимо спасительное одиночество.

Источник — tayni-mirozdaniya.ru