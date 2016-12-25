Украинец передал в музей проклятую древнюю статую

Житель бывшего украинского Днепропетровска (ныне Днепр) добровольно передал в местный музей половецкую каменную бабу, возраст которой составляет около тысячи лет. Бывший владелец древности считает, что изваяние является проклятым и приносит несчастья. А вот историки не могут нарадоваться тому, что статуя пополнит самую крупную в Украине коллекцию древних каменных скульптур.

Вячеслав приобрел историческую достопримечательность несколько лет назад. Ее за бесценок принесли мужчине бродяги. Украинец дал изваянию имя Матильда, поскольку оно, по его мнению, походило на каменную бабу, и установил его в качестве украшения на своей усадьбе. Сотрудники музея изучили статую и усмехнулись, поняв, что на самом деле она изображает не женщину, а мужчину-воина: у него можно рассмотреть оружие, шлем и даже каменные усы. Специалисты выдвигают предположение, что речь идет о посмертном памятнике выдающемуся половцу – представителю кочевого народа тюркского происхождения.

Древние статуи в доме – к несчастью

С появлением на своем участке древности Вячеслав связывает череду несчастий, которая сразу обрушилась на его дом. Сперва в семье умер человек, затем последовали четыре ограбления и угон машины. Кроме того, мужчина и его родные начали часто и беспричинно болеть. В конечном итоге хозяин пришел к выводу, что во всех его бедах виновата проклятая каменная баба, и безвозмездно предложил ее музею, чтобы избавиться от обрушивших на него напастей. Сотрудники культурно-исторического учреждения не скрывают, что безмерно рады подобному подарку. По их словам, многие такие истуканы бесследно пропадают в частных коллекциях и, чаще всего, разрушаются под открытым небом.

Историки убеждены, что их музею статуя никаких несчастий не принесет – здесь имеются и более опасные с мистической точки зрения экспонаты. Местный археолог Александр Старик подтверждает, что хранить подобные артефакты дома нежелательно, однако в соответствующих учреждениях их негативная энергетика, образно говоря, консервируется, перемешивается с энергетикой других подобных экспонатов музея и уже не может никому навредить.Напомним, что каменные бабы высотой от одного до четырех метров устанавливали на курганах древние народы, например, скифы и половцы. Такие скульптуры встречаются в больших количествах в Южной Сибири, в Азербайджане, в степной полосе России, на востоке Украины, в Средней Азии, в Германии и так далее.