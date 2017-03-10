Удивительный побег летчика М. Девятаева

Любое историческое событие связано с конкретными поступками людей, а при определенных условиях с подвигами. Для русского человека Вторая мировая война — это подвиг миллионов, отстоявших в жестоких битвах свою свободу и жизнь. Пусть прошло с тех пор более семидесяти лет, но ради человеческой справедливости необходимо вспомнить о тех героях, подвиг которых не был своевременно оценен по заслугам, но достоин быть записан золотыми буквами в историю российского государства. Несмотря на то, что молодому поколению много рассказывают о Второй мировой войне, мало кому известны воспоминания М. Девятаева, который совершил поступок, сравнимый с подвигом знаменитых советских летчиков.

Михаил Девятаев родился в 1917 году в небольшом поселке российской глубинки. Перед самой войной он завершил обучение в школе военных летчиков. В 1941 году за героизм его наградили орденом Красного знамени.

Он служил в отряде знаменитого Александра Покрышкина, летал под позывным «Мордвин». На его счету девять сбитых самолета противника.

В июле 1944 года самолет Девятаева сбили фашисты недалеко от Львова. После приземления, его, тяжелораненого, взяли в плен. Как и всем профессиональным военным ему предложили служить немцам, на что он ответил категорическим отказом. Он пытался сбежать из Лодзинского лагеря, за этот поступок его отправили в лагерь для смертников Заксенхаузен. Всю оставшуюся жизнь этот человек не мог забыть ужасов немецкого лагеря: изматывающей тяжелой работы и скудного пайка. Он обрадовался, когда немцы, выбрав самых сильных, отправили их работать на секретную ракетную базу, расположенную на острове Узедом, где в то время шли активные разработки чудо-оружия — ракет серии ФАУ и современных самолетов. В лагере военнопленные обслуживали объекты, базы, прокладывали дороги и ремонтировали взлетную площадку для многочисленных самолетов, находящихся на базе. Девятаев посчитал это удачным стечением обстоятельств, ведь то, что он был летчиком, фашистам не было известно (еще в лагере Заксенхаузене ему помогли изменить имя). Вместе с друзьями он приступил к подготовке побега. Да и товарищи подобрались надежные, у каждого были свои счеты с фашистами.

Группа Девятаева стала следить за графиком обслуживания самолетов, за расписанием работы команды, а также присматривались к самолету, который планировали угнать. Внимание Михаила привлек “Хейнкеле — 111”, который совершал полеты чаще всего. Трудность была в том, что Девятаеву никогда не приходилось видеть приборную панель немецкого самолета, к тому же, этот самолет поднимал в воздух экипаж из шести человек, а ему приходилось рассчитывать только на себя: необходимо было поднять в воздух тяжелый бомбардировщик за те несколько секунд, которые им отмерит жизнь. Несколько месяцев Девятаев изучал устройство панели самолетов, которые ремонтировались в бараках. Там же ему рассказали о секретном оружие, испытание которого проходило на полигоне.

Узники распланировали каждый свой шаг, но риск был очень высок: самолет мог оказаться не заправленный горючим или полоса взлета могла быть перекрытой.

В феврале военнопленных вывели засыпать ямы на аэродроме, оставшиеся от разрыва бомб. Когда немцы ушли в столовую, беглецы решились на действие. Иван Кривоногов оглушил часового, переоделся в его форму и под видом охраны повел группу Девятаева к самолету – 200 метров страха и надежды. Девятаев выбивает запор двери в хвостовой части самолета, и группа из десяти человек спешно загружается в самолет. Девятаев садиться за штурвал, замученные люди с надеждой смотрят только на него: скорее! Иван Кривоногов с помощью Владимира Соколова освобождают закрылки и снимают чехлы с моторов, подключают аккумуляторы. Быстро повернуть ключ, услышать спокойный шум моторов, быстро вырулить на взлетную полосу. Внезапное движение самолета не привело к панике, все знали, что «Хейнкель» летал часто. Когда гитлеровцы поняли, что произошло, самолет уже взлетел. Беглецы поняли: у них все получилось. Девятаев направил самолет в сторону моря, надеясь, что там у него больше шансов избежать встречи с немецкими истребителями. Летели долго по компасу, холод и пережитый стресс не отпускал беглецов.

Как только они заметили, что люди прячутся от пролетающего самолета, пришло осознание: им удалось долететь до своих. Зенитки обстреляли самолет беглецов, он загорелся и пришлось срочно идти на посадку. Девятаеву удалось посадить подбитый самолет на поле. Окружившие самолет люди с автоматами с изумлением смотрели на выходящих из него изможденных людей в форме узников концлагерей и грязных деревянных башмаках, обрызганных кровью. В расположение части бывших узников несли на руках, каждый из них весил, как маленький ребенок.

Но как известно приказ Сталина, о том, что все, побывавшие в плену – предатели, привел к тому, что беглецы оказались в фильтрационном лагере. Их допрашивали сотрудники НКВД, судьба бывших заключенных оказалась незавидной. Спас их ученый С.П. Королев, ознакомившись с оборудованием «хенкеля». Оказалось, что они доставили на самолете аппаратуру для запуска ракет ФАУ, доступ к которой не могли получить советские разведчики. Девятаев рассказал советским специалистам о базе, где разрабатывалась секретная немецкая ракета. Добытые группой Девятого сведения помогли ускорить создание советскими конструкторами первой баллистической ракеты.

Сергей Королев обратился к правительству о представлении Девятаева к государственной награде. Но только после смерти Сталина военного летчика наградили Звездой Героя за вклад в советское ракетостроение. До конца жизни Девятаев жил и работал по принципу, что из любого трудного положения всегда найдется выход, главное не терять надежду и всегда оставаться человеком.

Трагически сложилась судьба его товарищей по побегу: все они погибли, сражаясь в рядах штрафных батальонов.

Были еще смелые и отважные летчики, совершившие побег на самолете из гитлеровского плена. Первым из них считается Николай Лошаков, истребитель которого в 1943 году был сбит гитлеровцами. В плену ему пришлось пройти через допросы и издевательства. Вместе с другими пленными его отправили работать на аэродром в Псковской области. Вместе с другим военнопленным – Иваном Денисюком, заправляющим самолеты горючим они, переодевшись в форму немецких военнослужащих, забрались в кабину самолета «Шторх» и взлетели с аэродрома. Фашисты пытались догнать беглецов, подняв в воздух истребителей. Беглецы посадили угнанный самолет на советской территории, но подверглись аресту и отбывали срок в лагере, как враги народа. О подвиге Лошакова советский народ узнал в 1961 году из фильма «Чистое небо». Александр Костров улетел из немецкого лагеря на захваченном самолете. После подвига судьба у храброго летчика была такая же, как у остальных героев: арест, приговор суда, тюрьма. Только в 1951 году Костров получил заслуженную награду. Майора Вандышева, совершившего побег из концлагеря на самолете, заслуженная награда нашла за десять месяцев до его смерти – в 1994 году!

Сколько еще своих героев так и не узнала страна. И из-за того, что они побывали в плену их преследовали даже после освобождения из советских лагерей, лишали любимого дела, закрывали возможность получения образования…

Из-за политики Сталина и желания, даже после его смерти, скрыть позорные страницы истории, связанные с незаконными репрессиями и трагедиями военных, сведения о подвиге этих летчиков были долгое время засекречены. А они, продолжали жить, работать и оставались настоящими патриотами своей страны до конца жизни.

Источник: http://tainy.net/