Удивительная техника самоисцеления: как выключить боль

Меня с детства всегда интересовал вопрос: почему существует боль? Почему, когда ты упал и ушиб колено, нельзя просто взять и выключить боль, как моргание, человек моргает автоматически, но также может это делать намеренно?

Так же и с болью — да тело спасибо тебе, я знаю, где болит, теперь прошу прекратиться боли. У каждого свой порог боли, и я говорю не только о боли физической, но и душевной, психологической.

Я дам Вам универсальный инструмент, с помощью него вы поймёте и прикоснетесь к тому, что можно назвать самоисцелением.

Наше тело состоит из вибраций, если вы повредили, скажем, руку вибрация в этом участке нарушает свою структуру. Если это лёгкая ранка и вам просто необходимо снять боль проделайте следующее: расслабитесь, направьте внимание на источник боли, допустим это правая рука. Понаблюдайте за источником боли, проникнитесь в него.

Затем направьте своё внимание на другую руку на тот же самый участок почувствуйте, как здорова левая рука, посмотрите вниманием всё очень детально. Затем просто мысленно зеркально перенесите состояние левой руки на правую, как бы копируя её. И постоянно копируйте. Затем держите вниманием то, что существует только левая рука, причём их две. Удерживайте это состояние некоторое время, вы почувствуете, что боль уходит.

Так можно проделать с любой частью тела. Так же можно проделать, например, и с зубной болью. Конечно если она достаточно сильная эффект будет действовать только когда вы удерживаете концентрацию.

Но что делать, если у вас повреждены обе руки, и не откуда копировать состояние? Существует ещё одна очень действенная практика. Сядьте как Вам удобно, расслабьтесь, закройте глаза, вспомните природу, как вы гуляли, и вокруг было множество растений, цветов и деревьев. Посмотрите, как растения тянуться к солнышку, они цветут. Всё зелёное- это жизнь. Вы стоите посреди этого чуда.

Смотрите и почувствуйте, как энергия жизни зелёного цвета собирается и входит в ваше тело. Вы наполняетесь жизнью, здоровьем и радостью. Направляя своё внимание и удерживая намерение, направьте эту энергию к источнику боли, питайте этот очаг жизнью и здоровьем. Через несколько минут боль уйдёт.

Источник econet.ru